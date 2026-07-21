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Pune Crime: पुणे-सातारा महामार्गावरील हत्येचा उलगडा! वडिलांच्या खुनाचा बदला 23 व्या वर्षी घेतला

Updated On: Jul 21, 2026 | 01:07 PM IST
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सारांश

पुण्यातील शिंदेवाडी परिसरातील खूनप्रकरणाचा ग्रामीण पोलिसांनी उलगडा केला आहे. 2023 मध्ये वडिलांचा खून झाल्याचा बदला घेण्यासाठी 23 वर्षीय मंथन वैद्यने तीन साथीदारांसह संजय कडू-देशमुख यांची हत्या केल्याची कबुली दिली. चौघांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • वडिलांच्या 2023 मधील खुनाचा बदला घेण्यासाठी 23 वर्षीय तरुणाने हत्या केल्याची कबुली.
  • शिंदेवाडी परिसरातील खूनप्रकरणी चार आरोपींना ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली.
  • आरोपींकडून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त.
पुणे: पुणे येथून एक हत्येची घटना समोर आली आहे. जुन्या कात्रज बोगद्याजवळ झालेल्या खूनप्रकरणाचा ग्रामीण पोलिसांनी धक्कादायक उलगडा केला आहे. हा खून कोणत्याही वैयक्तिक वादातून नव्हे, तर तब्बल दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या वडिलांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी रचल्याचे तपासात समोर आले आहे. 23 वर्षीय तरुणाने आपल्या तीन साथीदारांच्या मदतीने हा कट रचल्याची कबुली दिली असून, पोलिसांनी चौघांना अटक करत देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत.

काय नेमकं प्रकरण?

संजय बाबूराव कडू-देशमुख (वय ४०, रा. मुंढवा, पुणे) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. तर अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे नावे मंथन दिनेश वैद्य, सौरभ सागर परदेशी (दोघे रा. जोशी वाडा, सदाशिव पेठ), मिझान गौसउद्दीन शेख, संदीप बाबुलाल कौरी (दोघे रा. पर्वती दर्शन) अशी आहे. ११ जुलै रोजी शिंदेवाडी
परिसरात देशमुख यांच्यावर धारधार शस्त्राने वार करून हत्या केली. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतलं आणि तपासाला सुरुवात केली.

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पोलिसांनी तपासादरम्यान मंथन वैद्य आणि सौरभ परदेशी यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी मिझान शेख आणि संदीप कोरी यांच्या मदतीने खून केल्याची कबुली दिली. तपासात आरोपींकडून देशी बनावटीचे एक पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. आरोपी मंथन वैद्य याचे वडील दिनेश यांचा २०२३ मध्ये देशमुखने खून केला होता. वडिलांच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी मंथनने साथीदारांच्या मदतीने संजय देशमुख यांची हत्या केल्याची कबुली दिली.पोलिसांनी चारही आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास करत आहे.

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पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महाविद्यालयीन तरुणीवर चौघांकडून लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर तिचे अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करायची धमकी देखील देण्यात आली आहे. या प्रकरणी २१ वर्षीय तरुणीच्या फिर्यादीवरून वाघोली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: खून करण्यामागील प्रमुख कारण काय होते?

    Ans: वडिलांच्या खुनाचा बदला.

  • Que: या प्रकरणात किती आरोपींना अटक करण्यात आली?

    Ans: चार आरोपींना.

  • Que: आरोपींकडून काय जप्त करण्यात आले?

    Ans: देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे.

Web Title: Pune crime murder on pune satara highway solved son avenges fathers killing after 23 years

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Published On: Jul 21, 2026 | 01:07 PM

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