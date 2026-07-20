Credit Card Limit: पगारापेक्षा जास्त का असते क्रेडिट कार्डची लिमिट? बँकांचा ‘हा’ गेम प्लॅन समजून घ्या

आजकाल तरुणांमध्ये क्रेडिट कार्डची क्रेझ झपाट्याने वाढत आहे. कॅशबॅक ऑफर्स, आकर्षक ऑफर्स आणि मोफत लाउंज ॲक्सेस तरुणांना आकर्षित करतात. त्यामुळे, क्रेडिट कार्ड कसे वापरावे आणि काय टाळावे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
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आपण अनेकदा पाहिले आहे की बँका पगारापेक्षा जास्त क्रेडिट मर्यादा देतात. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की, ५०,००० रुपयांच्या पगारावर बँका ७०,००० रुपयांपर्यंतची क्रेडिट मर्यादा कशी देऊ शकतात? खरे तर, बँका पगाराव्यतिरिक्त ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर, पेमेंटचा इतिहास आणि एकूण आर्थिक स्थिती विचारात घेतात. पण या सर्वांमागे, बँका आणखी एका घटकाचा विचार करतात: तो म्हणजे त्यांचा स्वतःचा नफा, जो त्यांना व्याज आणि व्यापारी कमिशनमधून मिळतो. क्रेडिट कार्ड कंपन्या जास्त मर्यादा देऊन नफा कमावतात. जर तुम्ही मर्यादेचा वापर केला आणि वेळेवर पूर्ण बिल भरले, तर बँकेला व्यापाऱ्यांकडून कमिशन मिळते. जर तुम्ही पूर्ण बिल भरण्यात अयशस्वी झालात, तर बँक जास्त व्याज आणि विलंब शुल्काच्या माध्यमातून महसूल मिळवते.
जर तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर तुम्ही तुमचा हातात येणारा पगार ३०% पर्यंत मर्यादित ठेवावा, जेणेकरून बिल भरताना तुम्हाला कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. जर तुमचा हातात येणारा पगार ₹६०,००० असेल, तर तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डवर आदर्शपणे ₹१८,००० पर्यंत खर्च करावा. तज्ञांच्या मते, तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डवर कधीही ३०% पेक्षा जास्त खर्च करू नये, कारण यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब होऊ शकतो आणि बिले भरणे कठीण होऊ शकते.
या प्रश्नाचे साधे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. किमान देय रक्कम भरणे कधीही योग्य नाही. यामुळे बँकेला फायदा होतो, पण ग्राहक व्याजाच्या विळख्यात अडकतो. म्हणून, दर महिन्याला संपूर्ण देय रक्कम भरा. केवळ किमान देय रक्कम भरल्यास बँक विलंब शुल्क आणि व्याज आकारू शकते, ज्यामुळे पुढील महिन्यांत पैसे भरणे आणखी कठीण होऊ शकते.
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