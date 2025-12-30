Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे दर

Today's Gold Rate: सोन्याचे वाढते दर पाहून गुंतवणूकदार गोंधळात पडले आहे. सोन्यामध्ये गुंतवणूक करावी की नाही असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. आज मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 08:15 AM
  • दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,790 रुपये
  • सुरतमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,690 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,670 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 30 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,924 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,764 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,443 रुपये आहे. भारतात 30 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे. भारतात 30 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 257.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,57,900 रुपये आहे.

भारतात 29 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,591 रुपये होता. भारतात 28 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,910 रुपये होता. भारतात 29 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,580 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,480 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,460 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
बंगळुरु ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
केरळ ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
कोलकाता ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
मुंबई ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
पुणे ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
नागपूर ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
हैद्राबाद ₹1,27,640 ₹1,39,240 ₹1,04,430
दिल्ली ₹1,27,790 ₹1,39,390 ₹1,04,580
जयपूर ₹1,27,790 ₹1,39,390 ₹1,04,580
लखनौ ₹1,27,790 ₹1,39,390 ₹1,04,580
चंदीगड ₹1,27,790 ₹1,39,390 ₹1,04,580
नाशिक ₹1,27,670 ₹1,39,270 ₹1,04,460
सुरत ₹1,27,690 ₹1,39,290 ₹1,04,480

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

