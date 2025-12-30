Todays Gold-Silver Price: सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे दर

Mumbai Redevelopment 2026: आता मुंबई वाढणार नाही, तर सुधारणार! २०२६ मध्ये पुनर्विकास ठरणार शहराच्या प्रगतीचे इंजिन
भारतात 29 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,591 रुपये होता. भारतात 28 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,910 रुपये होता. भारतात 29 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,580 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,480 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,670 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,460 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|बंगळुरु
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|केरळ
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|कोलकाता
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|मुंबई
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|पुणे
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|नागपूर
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|हैद्राबाद
|₹1,27,640
|₹1,39,240
|₹1,04,430
|दिल्ली
|₹1,27,790
|₹1,39,390
|₹1,04,580
|जयपूर
|₹1,27,790
|₹1,39,390
|₹1,04,580
|लखनौ
|₹1,27,790
|₹1,39,390
|₹1,04,580
|चंदीगड
|₹1,27,790
|₹1,39,390
|₹1,04,580
|नाशिक
|₹1,27,670
|₹1,39,270
|₹1,04,460
|सुरत
|₹1,27,690
|₹1,39,290
|₹1,04,480