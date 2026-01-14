Mutual Funds Update: गुंतवणूकदारांच्या ‘या’ कारणाने बंद होतायत एसआयपी? जाणून घ्या सविस्तर 

Mutual Funds Update: म्युच्युअल फंडांतील एसआयपी (SIP) अर्थात सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स हा संपत्ती निर्माण करण्याचा सर्वांत सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध मार्ग मानला जात आहे. सामान्य लोकांसाठी दरमहा कमी रक्कम गुंतवणे सोपे आहे, परंतु अलिकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत आहे आणि मोठ्या संख्येने लोक त्यांचे एसआयपीमध्येच थांबवत आहेत किंवा काढत आहेत. हा ट्रेंड समजून घेण्यासाठी, प्रथम म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) उद्योगाची सध्याची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. डिसेंबर २०२५ च्या एएमएफआयच्या आकडेवारीनुसार, इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक मंदावली आहे. डिसेंबरमध्ये इक्विटी फंडांमधील निव्वळ गुंतवणूक सुमारे २८,००० कोटींवर आली, जी नोव्हेंबरच्या तुलनेत कमी आहे.
हेही वाचा: UPI international payments: यूपीआयचा वेगाने जागतिक विस्तार! लवकरच ‘या’ देशांमध्ये होणार कार्यरत
डिसेंबरमध्ये इक्विटी आणि डेट फंड दोन्हीमध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगातून लक्षणीय बाहेर पडण्याचा अनुभव आला. परिणामी, उद्योगाच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) मध्येही घट झाली. हे स्पष्टपणे दर्शवते की गुंतवणूकदार अधिक सावध आणि जोखीम टाळत आहेत. असे मानले जाते की, बाजारातील घसरणीच्या भीतीने लोक एसआयपी थांबवत आहेत, परंतु सत्य काहीसे वेगळे आहे. एएमएफआय च्या मते, अनेक एसआयपी बंद करण्यात आल्या कारण त्यांचा निश्चित कालावधी संपला होता. अनेक गुंतवणूकदारांनी ३, ५ किंवा ७ वर्षांसाठी एसआयपी सुरू केले होते आणि मुदत संपल्यानंतर ते पुढे चालू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा: Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये निधी संकलनाची नवी लाट; यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर
गेल्या काही महिन्यांत, शेअर बाजाराने जलद वाढ आणि तीव्र घसरणीचा अनुभव घेतला आहे. ज्यांनी अलीकडेच एसआयपी सुरू केले होते त्यांना अपेक्षित परतावा मिळाला नाही. काहींना कमी नफा मिळाला, तर काहींना तोटा झाला, ज्यामुळे त्यांनी घाबरून एसआयपी बंद केल्या.
जलद नफ्याची अपेक्षा करणे ही सर्वांत मोठी चूक बनली आहे. एसआयपी दीर्घकालीन खरे फायदे देतात, परंतु अनेक गुंतवणूकदार त्यांना अल्पकालीन कमाईचे साधन समजत होते. सोशल मीडिया आणि जलद श्रींमत होण्याच्या कथांमुळे प्रभावित होऊन, काही महिन्यांत परतावा मिळाला नाही तेव्हा निराशा वाढली, संयमाचा अभाव हे गुंतवणूकदार एसआयपी सर्वांत जास्त बंद करण्याचे कारण ठरले. बाजाराची वेळ निश्चित करण्याचा मोह; काही गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे की बाजार खूप उच्च पातळीवर आहे, म्हणून आता एसआयपी थांबवणे आणि बाजार घसरल्यावर पुन्हा सुरू करणे शहाणपणाचे ठरेल.