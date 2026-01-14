Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mutual Funds Update: गुंतवणूकदारांच्या ‘या’ कारणाने बंद होतायत एसआयपी? जाणून घ्या सविस्तर 

सामान्य लोकांसाठी दरमहा कमी रक्कम गुंतवणे सोपे आहे, परंतु अलिकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत आहे आणि मोठ्या संख्येने लोक त्यांचे एसआयपीमध्येच थांबवत आहेत किंवा काढत आहेत.

Updated On: Jan 14, 2026 | 12:07 PM
Mutual Funds Update: गुंतवणूकदारांच्या 'या' कारणाने बंद होतायत एसआयपी? जाणून घ्या सविस्तर 

Mutual Funds Update: गुंतवणूकदारांच्या 'या' कारणाने बंद होतायत एसआयपी? जाणून घ्या सविस्तर  (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एसआयपी बंद करण्याचे वाढले प्रमाण
  • गुंतवणूकदरांचा विश्वास डळमळीत?
  • जलद नफ्याची घाई, दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विसर
 

Mutual Funds Update: म्युच्युअल फंडांतील एसआयपी (SIP) अर्थात सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स हा संपत्ती निर्माण करण्याचा सर्वांत सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध मार्ग मानला जात आहे. सामान्य लोकांसाठी दरमहा कमी रक्कम गुंतवणे सोपे आहे, परंतु अलिकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत आहे आणि मोठ्या संख्येने लोक त्यांचे एसआयपीमध्येच थांबवत आहेत किंवा काढत आहेत. हा ट्रेंड समजून घेण्यासाठी, प्रथम म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) उद्योगाची सध्याची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. डिसेंबर २०२५ च्या एएमएफआयच्या आकडेवारीनुसार, इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक मंदावली आहे. डिसेंबरमध्ये इक्विटी फंडांमधील निव्वळ गुंतवणूक सुमारे २८,००० कोटींवर आली, जी नोव्हेंबरच्या तुलनेत कमी आहे.

हेही वाचा: UPI international payments: यूपीआयचा वेगाने जागतिक विस्तार! लवकरच ‘या’ देशांमध्ये होणार कार्यरत

डिसेंबरमध्ये इक्विटी आणि डेट फंड दोन्हीमध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगातून लक्षणीय बाहेर पडण्याचा अनुभव आला. परिणामी, उद्योगाच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) मध्येही घट झाली. हे स्पष्टपणे दर्शवते की गुंतवणूकदार अधिक सावध आणि जोखीम टाळत आहेत. असे मानले जाते की, बाजारातील घसरणीच्या भीतीने लोक एसआयपी थांबवत आहेत, परंतु सत्य काहीसे वेगळे आहे. एएमएफआय च्या मते, अनेक एसआयपी बंद करण्यात आल्या कारण त्यांचा निश्चित कालावधी संपला होता. अनेक गुंतवणूकदारांनी ३, ५ किंवा ७ वर्षांसाठी एसआयपी सुरू केले होते आणि मुदत संपल्यानंतर ते पुढे चालू न ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा: Tata Mumbai Marathon 2026: टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये निधी संकलनाची नवी लाट; यंदाचा आकडा विक्रमी ५३ कोटी रुपयांवर

गेल्या काही महिन्यांत, शेअर बाजाराने जलद वाढ आणि तीव्र घसरणीचा अनुभव घेतला आहे. ज्यांनी अलीकडेच एसआयपी सुरू केले होते त्यांना अपेक्षित परतावा मिळाला नाही. काहींना कमी नफा मिळाला, तर काहींना तोटा झाला, ज्यामुळे त्यांनी घाबरून एसआयपी बंद केल्या.
जलद नफ्याची अपेक्षा करणे ही सर्वांत मोठी चूक बनली आहे. एसआयपी दीर्घकालीन खरे फायदे देतात, परंतु अनेक गुंतवणूकदार त्यांना अल्पकालीन कमाईचे साधन समजत होते. सोशल मीडिया आणि जलद श्रींमत होण्याच्या कथांमुळे प्रभावित होऊन, काही महिन्यांत परतावा मिळाला नाही तेव्हा निराशा वाढली, संयमाचा अभाव हे गुंतवणूकदार एसआयपी सर्वांत जास्त बंद करण्याचे कारण ठरले. बाजाराची वेळ निश्चित करण्याचा मोह; काही गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे की बाजार खूप उच्च पातळीवर आहे, म्हणून आता एसआयपी थांबवणे आणि बाजार घसरल्यावर पुन्हा सुरू करणे शहाणपणाचे ठरेल.

Web Title: Why are investors stopping sips in mutual funds

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 12:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर
1

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’
2

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 
3

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष
4

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM