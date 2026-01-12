Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Kolhapur News Schools Apathy Regarding Rte Admissions Dispute Between School Administration And Parents Escalates

Kolhapur News : RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला

RTE म्हणजे शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारा अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मोफत शिक्षणाचा अधिकार त्या अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यां ना २५ टक्के प्रवेशाचा कोटा आरक्षीत करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 04:56 PM
Kolhapur News : RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता; शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला
Follow Us:
Follow Us:
  • RTE प्रवेशाबाबत शाळांची उदासिनता
  • शाळा प्रशासन, पालक यांच्यातील वाद विकोपाला
हातकणंगले/ रोहन साजणे : RTE म्हणजे शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारा अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मोफत शिक्षणाचा अधिकार त्या अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यां ना २५ टक्के प्रवेशाचा कोटा आरक्षीत करण्यात आला आहे. मात्र बऱ्याच शाळा आरटीई प्रवेशा अंतर्गत विद्यार्थी प्रवेशासाठी उदासीन आसल्याचे चित्र मागील शैक्षणीक वर्षात पहायला मिळाले याच्या वरून बऱ्याच ठिकाणी शाळा प्रशासन व पालक यांच्यात वादावादीचे प्रकारही घडले. त्यामुळे यंदा आरटीई अंतर्गत चालू झालेल्या प्रवेश प्रक्रीयेला पालकांकडून प्रतिसाद मिळतो मात्र शाळां कडून त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालक वर्गात प्रचंड उदासिनता आहे.नुकतीच शैक्षणिक वर्ष २०२६ २७साठी आरटीई मधुन प्रवेश घेणाऱ्यांसाठीची प्रक्रीया ९ ते १९ जानेवारी या कालावधीत विना अनुदानित व स्वयंम अर्थसाहाय्यीत शाळा नोंदणी व शाळा व्हेरिफीकेशनची लिंक आरटीई पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

यामुदतीत सर्व नोंदणी पात्र शाळांनी नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण करून घ्यावयाची आहे. शाळांच्या नोंदणी करता अंतिम दिनांक हा १९ जानेवारी हा आहे. आरटीई अंतर्गत पूर्व प्राथमिक व इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यां ना प्रवेश दिला जातो. जे विद्यार्थी अर्थिक दृष्टया दुर्बल आहेत आशा विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागा आरक्षित करण्यात येतात. त्यामुळे सर्व सामान्य कुटूंबातील पालकांना आरटीई अंतर्गत आधार मिळतो. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी पालकांची धडपड चालू होते, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होत असल्याने कागद पत्रांच्या पूर्तता होण्यासाठी पालकांची धावपळ चालू होते.

Maharashtra School Holidays: विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! शाळांना सलग पाच दिवस सुट्टी? काय आहे नेमकं कारण?

प्रवेशानंतर पैशांची मागणी

मागील शैक्षणिक वर्षांत आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या अनेक पालकांना याचा वाईट अनुभव आल्याचे पालक उघड पणे बोलून दाखवताना दिसत आहे काहि विना अनुदानित व स्वयंम अर्थसहाय्यीत शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला खरा मात्र काही शाळा या प्रक्रिया राबवीत नाहीत किंवा त्या वेळेत कोटा (प्रवाशाच्या 25%) कळवीत नाहीत, तसेच बऱ्याचदा प्रवेश मिळाल्यानंतर पालकांकडून पैशांची मागणी केली जाते, काही वेळेला विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेतल्यानंतर शासनाकडून शाळांना पैसे वेळेत जमान झाल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला शाळेत त्रास दिला जातो किंवा संबंधित पालकांकडून पैशांची मागणी होते, पालक वैतागून आपला पाल्य शाळेतून काढून दुसऱ्या शाळेत (कमी फी असेल) आपल्याला परवडेल अशा शाळेत प्रवेश घेताना, जुन्या शाळा (जिथे पाल्य शिकत होता मागील फी भरा नाहीतर दाखला मिळणार नाही, अशा प्रकान त्रास दिल्याच्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात हातकणंगले तालुक्यात घडल्या आहेत त्यामुळे एकी कडे पालक आरटी प्रवेशा साठी उस्तुक असताना शाळांची असणारी उदासिनता चर्चेचा विषय ठरू लागली आहे.

Indian Oil मध्ये फ्री अप्रेंटिसशिप करण्याची संधी, 493 पदांवर भरती; लवकर करा अर्ज

 

Web Title: Kolhapur news schools apathy regarding rte admissions dispute between school administration and parents escalates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका
1

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!
2

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई
3

नगर अभियंत्याला 40 हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले; ACB ची धडक कारवाई

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड
4

Kolhapur News : बापाच्या कष्टाचे लेकाने पांग फेडले; जिद्दीच्या जोरावर चहावाल्याच्या मुलाची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM