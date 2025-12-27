Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फॉरेन मिनिस्ट्रीमध्ये काम करण्याची सुवर्णसंधी! पॉलिसी स्पेशालिस्ट व कन्सल्टन्ट पदांसाठी भरती

अर्जाच्या अंतिम तारखेपर्यंत पॉलिसी स्पेशालिस्टसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षांपर्यंत. पॉलिसी स्पेशालिस्टला दरमहा कमाल २.२५ लाख रुपयांचा स्टायपेंड. BRICS अध्यक्षतेदरम्यान MER विभागात काम करण्याची संधी!

Updated On: Dec 27, 2025 | 01:45 PM
  • अर्जाच्या अंतिम तारखेपर्यंत उमेदवाराचे वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे
  • दरमहा कमाल २.२५ लाख रुपये इतका स्टायपेंड
  • ही भरती निश्चितच एक महत्त्वाची करिअर संधी
MEA Recruitment 2025: केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठित भारतीय विदेश मंत्रालयात नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. मंत्रालयाच्या मल्टीलॅटरल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (MER) विभागात विविध पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली असून, ही नियुक्ती भारताच्या आगामी ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षतेदरम्यान मंत्रालयाच्या कामकाजाला सहाय्य करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी १६ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत अर्ज सादर करायचा आहे.

विदेश मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, पॉलिसी स्पेशालिस्टची २ पदे आणि कन्सल्टन्टची १० पदे भरली जाणार आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती नवी दिल्लीतील विदेश मंत्रालयाच्या साउथ ब्लॉक व जवाहरलाल नेहरू भवन येथील कार्यालयांमध्ये होणार आहे.

शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्रात व्यापक सुधारणा! शालेय शिक्षण विभागाचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम

  • पॉलिसी स्पेशालिस्ट
या पदासाठी उमेदवारांकडे अर्थशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations) किंवा आंतरराष्ट्रीय कायदा (International Law) विषयात पदव्युत्तर पदवी किंवा त्याहून उच्च शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सी, आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा भारत सरकारसोबत बहुपक्षीय (Multilateral) कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. अर्जाच्या अंतिम तारखेपर्यंत उमेदवाराचे वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
  • कन्सल्टन्ट
या पदासाठी संबंधित विषयात मास्टर डिग्री आणि किमान १ वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे. कन्सल्टन्ट पदासाठी उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.

पॉलिसी स्पेशालिस्ट पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा कमाल २.२५ लाख रुपये इतका स्टायपेंड दिला जाणार आहे. तर कन्सल्टन्ट पदासाठी वार्षिक कमाल १० लाख रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे. ही सर्व नियुक्ती सुरुवातीला एका वर्षाच्या करारावर असणार असून, कामगिरी आणि गरजेनुसार कराराची मुदत वाढवली जाऊ शकते.

निवड झालेल्या उमेदवारांना ब्रिक्सच्या विविध वर्किंग ग्रुप्समध्ये जसे की व्यापार, वित्त, ऊर्जा, कृषी आणि आरोग्य क्षेत्र काम करावे लागणार आहे. तसेच ब्रिक्स देशांमधील व आंतरराष्ट्रीय बैठका, चर्चा आणि वाटाघाटींमध्ये मंत्रालयाला सहाय्य करणे, निष्कर्षात्मक दस्तऐवजांचा मसुदा तयार करणे ही जबाबदारी असणार आहे. कन्सल्टन्ट्सना सादरीकरणे, पोजिशन पेपर्स, मीडिया संदर्भातील सामग्री तयार करणे, विविध देशांच्या धोरणांवर लक्ष ठेवणे आणि मंत्रालये व थिंक टँक्सशी समन्वय साधणे यासारखी कामे करावी लागतील.

Infosys Salary Package: इन्फोसिसचा फ्रेशर्ससाठी मोठा धमाका! पगार केला थेट ‘इतक्या’ लाखांपर्यंत

पात्र उमेदवारांनी विदेश मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून निर्धारित अर्ज नमुना डाउनलोड करावा. भरलेला अर्ज रजिस्टर्ड पोस्टद्वारे जवाहरलाल नेहरू भवन येथील अवर सचिव (PF & PG) यांच्या पत्त्यावर पाठवता येईल. तसेच अर्ज aopfsec@mea.gov.in या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता. शॉर्टलिस्ट झालेल्या उमेदवारांना मुलाखत किंवा लेखी परीक्षेबाबतची माहिती ई-मेलद्वारे कळवण्यात येणार आहे. सरकारी धोरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि जागतिक व्यासपीठावर काम करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी ही भरती निश्चितच एक महत्त्वाची करिअर संधी ठरणार आहे.

Published On: Dec 27, 2025 | 01:45 PM

