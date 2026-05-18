Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Agniveer Salary & Seva Nidhi Package: भारतीय लष्कराच्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत अग्निवीरांना ४ वर्षांत मिळणारा पगार, कॉर्पस फंडातील कपात आणि सेवेनंतर मिळणाऱ्या १०.०४ लाखांच्या सेवा निधी पॅकेजची माहिती.

Updated On: May 18, 2026 | 02:48 PM
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

  • तरुणांना 4 वर्षांसाठी देशाची सेवा करण्याची सुवर्णसंधी
  • 4 वर्षांनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज
  • 48 लाख रूपयांचा जीवन विमा कवच आणि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट
Agniveer Salary & Seva Nidhi Package: अग्निवीर भरती ही भारतीय थलसेना, नौसेना आणि वायूसेना या तिन्ही दलांमध्ये तरुणांच्या भरतीसाठी सरू करण्यात आलेल्या ‘अग्निपथ योजनेचा’ एक मुख्य भाग आहे. या योजनेअंतर्गत तरुणांना 4 वर्षांसाठी देशाची सेवा करण्याची सुवर्णसंधी मिळते. या प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेद्वारांना अग्निवीर म्हटले जाते. देशसेवेच्या या सन्मानासोबतच अग्निवीरांना मोठे आर्थिक लाभही मिळतात. या योजनेअंतर्गत सर्व सैनिकांना एक वार्षिक पॅकेज दिले जाते.ज्यामध्ये दरवर्षी वाढ होते. याशिवाय 4 वर्षांचा कार्यकाळ यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेजही दिले जाते.

अग्निवीरांच्या पगाराचा तपशील

वर्ष एकूण मासिक पगार इनहँड येणारा पगार अग्निवीर कॉर्पस फंड कपात (३०%) सरकारचे समान योगदान (३०%)
पहिले वर्ष 30,000 रुपये 21,000 रुपये 9,000  रुपये 9,000  रुपये
दुसरे वर्ष 33,000 रुपये 23,100 रुपये 9,900  रुपये 9,900  रुपये
तिसरे वर्ष 36,500 रुपये 25,500 रुपये 10,950  रुपये 10,950  रुपये
चौथे वर्ष 40,000 रुपये 28,000 रुपये 12,000  रुपये 12,000  रुपये

या चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक अग्निवीराच्या स्वत च्या पगारातून लाख 5.04 रुपये कॉर्पस फंट (भविष्य निर्वाह निधी)मध्ये जमा होतो आणि तेवढीच रक्कम भारत सरकारही त्त्या फंडात जमा करते.

काय आहे सेवा निधीयोजना?

या चार वर्षाची सेवा यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर अग्निवीरांना एक रकमी सुमारे 10.04 लाखांचा सेवा निधी दिला जातो. विषेश म्हणजे ही रक्कम पूर्णपणे कर मुक्त असते. यामध्ये अग्निवीराचे स्वत:चे योगदान, सरकारचा समान हिस्सा आणि 4 वर्षांच्या काळातील व्याजाचा समावेश असतो. या आर्थिक पॅकेजशिवाय अग्निवीरांना 48 लाख रूपयांचा जीवन विमा कवच आणि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिले जाते. ज्याचा उपयोग भविष्यात इतर नोकऱ्या मिळवण्यासाठी होऊ शकतो.

