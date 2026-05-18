Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

Yogi Adityanath News Marathi : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बकरीद सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रस्त्यावर नमाज अदा करण्याच्या मुद्द्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जर तुम्हाला नमाज अदा करायची असेल, तर ती शिफ्टमध्ये अदा करा. जर ते प्रेमाने तयार असतील, तर ठीक आहे; नाहीतर, आम्ही दुसरी पद्धत अवलंबू. राज्याची राजधानी लखनौ येथे एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “लोक मला विचारतात, ‘साहेब, तुमच्या राज्यात, उत्तर प्रदेशात, खरंच रस्त्यावर नमाज अदा केली जात नाही का?’ मी म्हणतो, अजिबात नाही. तुम्ही जाऊन बघा, तसे होत नाही. रस्ते चालण्यासाठी असतात, नाहीतर कोणी चौकात येऊन गोंधळ घालेल का? त्यांना रस्ता अडवण्याचा काय अधिकार आहे? वाहतुकीला अडथळा आणण्याचा काय अधिकार आहे? जिथे योग्य असेल तिथे जाऊन नमाज अदा करा.”
मुख्यमंत्री योगी पुढे म्हणाले, “त्यांनी मला विचारले, ‘साहेब, कसे होईल? आमची संख्या मोठी आहे.'” आम्ही म्हणालो, ‘शिफ्टमध्ये करा. तुमच्या घरात जागा नसेल, तर संख्या नियंत्रित करा. जर तुमच्याकडे क्षमता नसेल, तर संख्या आणखी का वाढवली जात आहे?’ आणि जर तुम्हाला व्यवस्थेनुसार जगायचे असेल, तर ते नियम आणि कायदे पाळायला सुरुवात करायला विसरू नका.”
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कायद्याचे राज्य असेल. आम्ही कायद्याचे राज्य सर्वांना समानतेने लागू करू. नमाज अदा करणे आवश्यक आहे. तुम्ही पाळ्यांमध्ये नमाज अदा करू शकता. आम्ही ते थांबवणार नाही. पण रस्त्यावर नाही. आम्ही सामान्य नागरिक, आजारी व्यक्ती, कामगार, कर्मचारी, व्यावसायिक यांच्यासाठी रस्ता अडवू देणार नाही. सरकारचे नियम सार्वत्रिक आहेत. ते सर्वांना समानतेने लागू होतात.”
ते म्हणाले, “आम्ही म्हणालो, बंधू, आम्ही हे घडू देणार नाही. आम्ही रस्त्यांवर अराजकता पसरू देणार नाही. जर ते प्रेमाने सहमत झाले तर ठीक आहे. जर ते सहमत झाले नाहीत, तर आम्ही दुसरी पद्धत अवलंबू. संवाद साधणे हे आमचे काम आहे. तुम्ही संवादाला सहमत व्हाल, संवादाने नाही, तर संघर्षाने प्रयत्न करा. बरेलीमध्ये लोकांनी हात आजमावून पाहिला. त्यांनी शक्ती पाहिली. म्हणूनच सरकारला संपूर्ण यंत्रणा त्या यंत्रणांशी जोडायची आहे.”
