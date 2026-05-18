Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cm Yogi Adityanath Says If You Want Do Namazr Do So In Shifts Live Updates

Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

मु्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रस्त्यावर नमाज अदा करण्याच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडली आहे. योग्य ठिकाणी नमाज अदा करण्याचे आवाहन केले. रस्ते वाहतुकीसाठी असून सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण होऊ नये, यावर भर देत त्यांनी योग्य ठिकाणी नमाज अदा करण्याचे आवाहन केले.

Updated On: May 18, 2026 | 02:41 PM
‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर...’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर...’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

Follow Us:
Follow Us:

Yogi Adityanath News Marathi : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बकरीद सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रस्त्यावर नमाज अदा करण्याच्या मुद्द्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, जर तुम्हाला नमाज अदा करायची असेल, तर ती शिफ्टमध्ये अदा करा. जर ते प्रेमाने तयार असतील, तर ठीक आहे; नाहीतर, आम्ही दुसरी पद्धत अवलंबू. राज्याची राजधानी लखनौ येथे एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “लोक मला विचारतात, ‘साहेब, तुमच्या राज्यात, उत्तर प्रदेशात, खरंच रस्त्यावर नमाज अदा केली जात नाही का?’ मी म्हणतो, अजिबात नाही. तुम्ही जाऊन बघा, तसे होत नाही. रस्ते चालण्यासाठी असतात, नाहीतर कोणी चौकात येऊन गोंधळ घालेल का? त्यांना रस्ता अडवण्याचा काय अधिकार आहे? वाहतुकीला अडथळा आणण्याचा काय अधिकार आहे? जिथे योग्य असेल तिथे जाऊन नमाज अदा करा.”

India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

‘शिफ्टमध्ये नमाज अदा करा’

मुख्यमंत्री योगी पुढे म्हणाले, “त्यांनी मला विचारले, ‘साहेब, कसे होईल? आमची संख्या मोठी आहे.'” आम्ही म्हणालो, ‘शिफ्टमध्ये करा. तुमच्या घरात जागा नसेल, तर संख्या नियंत्रित करा. जर तुमच्याकडे क्षमता नसेल, तर संख्या आणखी का वाढवली जात आहे?’ आणि जर तुम्हाला व्यवस्थेनुसार जगायचे असेल, तर ते नियम आणि कायदे पाळायला सुरुवात करायला विसरू नका.”

‘कायदा सर्वांसाठी समान’

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कायद्याचे राज्य असेल. आम्ही कायद्याचे राज्य सर्वांना समानतेने लागू करू. नमाज अदा करणे आवश्यक आहे. तुम्ही पाळ्यांमध्ये नमाज अदा करू शकता. आम्ही ते थांबवणार नाही. पण रस्त्यावर नाही. आम्ही सामान्य नागरिक, आजारी व्यक्ती, कामगार, कर्मचारी, व्यावसायिक यांच्यासाठी रस्ता अडवू देणार नाही. सरकारचे नियम सार्वत्रिक आहेत. ते सर्वांना समानतेने लागू होतात.”

‘जर ते प्रेमाने सहमत झाले तर ठीक, नाहीतर दुसरा मार्ग’

ते म्हणाले, “आम्ही म्हणालो, बंधू, आम्ही हे घडू देणार नाही. आम्ही रस्त्यांवर अराजकता पसरू देणार नाही. जर ते प्रेमाने सहमत झाले तर ठीक आहे. जर ते सहमत झाले नाहीत, तर आम्ही दुसरी पद्धत अवलंबू. संवाद साधणे हे आमचे काम आहे. तुम्ही संवादाला सहमत व्हाल, संवादाने नाही, तर संघर्षाने प्रयत्न करा. बरेलीमध्ये लोकांनी हात आजमावून पाहिला. त्यांनी शक्ती पाहिली. म्हणूनच सरकारला संपूर्ण यंत्रणा त्या यंत्रणांशी जोडायची आहे.”

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

Web Title: Cm yogi adityanath says if you want do namazr do so in shifts live updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral
1

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर
2

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर
3

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन
4

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM