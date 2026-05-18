Road Safety: घाटात गाडी चालवताना ‘या’ 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा ‘हा’ रिपोर्ट

Hill Station Driving Tips 2026 : उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या किंवा वीकेंडला थंड हवेच्या ठिकाणी किंवा डोंगराळ भागात फिरायला जाणे कोणाला आवडत नाही? महाबळेश्वर, माथेरान किंवा लडाखसारख्या घाटांच्या रस्त्यांवरून प्रवास करण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. परंतु, सामान्य सपाट रस्त्यांच्या तुलनेत डोंगराळ किंवा तीव्र उताराच्या रस्त्यांवर ड्रायव्हिंग करणे अत्यंत आव्हानात्मक आणि जोखमीचे असते. घाटात ड्रायव्हिंग करताना गाडीवर आणि तिच्या इंजिनवर नेहमीपेक्षा दुप्पट दाब पडतो. अशा वेळी चालकाकडून झालेल्या छोट्याशा चुकांमुळे गाडीचे इंजिन आणि क्लच प्लेट निकामी होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमची गाडी (car care tips) भर घाटात मध्येच थांबू शकते.
जेव्हा तुम्ही डोंगरावर गाडी चढवता, तेव्हा गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या विरुद्ध जाण्यासाठी इंजिनला खूप जास्त ताकद लावावी लागते. अनेक चालक अशा वेळी गाडीचा वेग वाढवण्यासाठी चुकीचा म्हणजेच मोठा गिअर (उदा. ३ रा किंवा ४ था गिअर) वापरतात आणि ॲक्सिलरेटरवर पाय दाबतात. यामुळे इंजिनला जास्त रेव्ह (RPM) द्यावा लागतो. परिणामी, इंजिनवर कमालीचा भार पडतो आणि ते ओव्हरहीट (Overheat) होते. जर इंजिनचे तापमान मर्यादेबाहेर गेले, तर गाडी स्वयंचलितपणे किंवा बिघाडामुळे प्रवासादरम्यान अचानक बंद पडू शकते. त्यामुळे चढणीवर नेहमी लहान (१ ला किंवा २ रा) गिअर वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे.
घाटातील वाहतूक कोंडीत किंवा तीव्र चढावर गाडी थांबवण्यासाठी आणि पुढे नेण्यासाठी बरेच जण सतत क्लच दाबून ठेवतात किंवा ‘हाफ-क्लच’ (Half-Clutch) चा वापर करतात. असे केल्याने क्लच प्लेट्समध्ये प्रचंड घर्षण निर्माण होते. हा सततचा संपर्क क्लचला प्रमाणाबाहेर गरम करतो, ज्यामुळे क्लच प्लेट जळण्याचा (Clutch Burn) मोठा धोका असतो. एकदा का क्लच प्लेट जळाली की गाडीला योग्य पिकअप मिळत नाही आणि ती जागची हलणेही कठीण होते. हे टाळण्यासाठी चढावर गाडी थांबवावी लागल्यास केवळ क्लच-ॲक्सिलरेटरवर अवलंबून न राहता ‘हँडब्रेक’चा (Handbrake) हुशारीने वापर केला पाहिजे.
घाटातून खाली उतरताना अनेक चालकांना सतत ब्रेक दाबून गाडी नियंत्रित करण्याची सवय असते. पण ही सवय अत्यंत धोकादायक आहे. सततच्या ब्रेक वापरामुळे ब्रेक लायनर्स आणि डिस्क्स प्रचंड गरम होतात, ज्यामुळे ब्रेक पकडण्याची क्षमता तात्पुरती नष्ट होते. याला ऑटोमोबाईल भाषेत ‘ब्रेक फेल’ किंवा ‘ब्रेक फेड’ म्हणतात. उतार उतरताना नेहमी ‘इंजिन ब्रेकिंग’चा (Engine Braking) वापर करावा. म्हणजेच गाडी लहान गिअरमध्ये (२ रा गिअर) ठेवावी, जेणेकरून इंजिन स्वतःच वाहनाचा वेग मर्यादित ठेवेल आणि तुम्हाला वारंवार ब्रेक दाबण्याची गरज पडणार नाही.
जर तुमच्या वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसले असतील किंवा छतावर आणि डिकीत जास्त सामान भरले असेल, तर इंजिन आणि ट्रान्समिशन यंत्रणेवरील ताण तिप्पट वाढतो. अशा जड गाडीसह घाटात सतत क्लच आणि ब्रेकचा वापर केल्याने ट्रान्समिशन ऑइल गरम होते आणि इंजिन लवकर निकामी होते. डोंगराळ भागात संयम, योग्य गिअर व्यवस्थापन आणि गाडीच्या क्षमतेचा आदर करणे हाच सुरक्षित प्रवासाचा सुवर्ण नियम आहे. योग्य पद्धतीने चालवलेली गाडी केवळ तुम्हाला सुरक्षित ठेवत नाही, तर महागड्या दुरुस्तीचा खर्चही वाचवते.