  Csk Vs Srh Pitch Report Probable Playing 11 Ipl 2026 Marathi News

CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या

Csk vs Srh Pitch Report: आज चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात हायव्होटेज सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कशी असेल दोन्ही संघाची संभाव्या प्लेइंग ११ आणि पिच रिपोर्ट ,जाणून घेऊयात.

Updated On: May 18, 2026 | 02:33 PM
CSK vs SRH: चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना; कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घ्या
  • चेपॉकवर रंगणार हायव्होटेज सामना
  • Csk vs Srh पिच रिपोर्ट
  • संभाव्य प्लेइंग ११
आयपीएल २०२६ मध्ये आज (दि. १८) चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात हायव्होटेज सामना खेळला जाणार आहे. आयपीएल लीग स्टेजमधील हा ६३ वा सामना आहे. चेन्नई येथील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. भारतीय वेळेनुसार, संध्याकाळी ७. ३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. प्लेऑफच्या दृष्टीने हा सामना चेन्नई आणि हैदराबाद या दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल. आजच्या सामन्यात पराभव झाल्यास सीएसके प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडेल. तर दुसरीकडे हैदराबाद जिंकली तर प्लेऑफसाठी पात्र ठरणारा दुसरा संघ बनेल. प्लेऑफचे तिकिट मिळवण्यासाठी दोन्हीही संघासमोर आव्हान असणार आहे. चेपॉकच्या या महामुकाबल्यात कशी असेल खेळपट्टी अन् संभाव्य प्लेइंग ११? जाणून घेऊयात.

Csk vs Srh पिच रिपोर्ट

एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवरील पिच गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. एकेकाळी फिरकी गोलंदाजासाठी फायदेशीर ठरणारी खेळपट्टी आता फलंदाजीसाठी देखील अनुकूल मानली जाते. यामुळे फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही या खेळपट्टीवर फायदा होऊ शकतो. येथे खेळल्या गेलेल्या सहा सामन्यांपैकी चार सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत, त्यामुळे आज नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. या स्टेडियमवर एकूण ९७ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ५० सामने नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत तर ४७ सामने नाणेफेक गमावलेल्या संघाने जिंकले आहेत. या पिचवर सर्वाधिक धावसंख्या २४६/५ इतकी आहे.

हेड टू हेड

चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आतापर्यंत एकूण २३ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी चेन्नईने १५, तर हैदराबादने ८ सामने जिंकले आहेत.

संभाव्य प्लेइंग ११

चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी, स्पेन्सर जॉन्सन, अकील हुसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद

सनरायझर्स हैदराबादः ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसेन

Published On: May 18, 2026 | 02:33 PM

