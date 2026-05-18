"अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी..." रोहित पवारांनी केलेल्या 'ऑडिओ क्लिप'च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

گeल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अंतर्गत कलह सुरु असल्याचे दिसत आहे. पक्षातील एकूण नाराजीनाट्य संपण्याची अजूनतरी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.

Updated On: May 18, 2026 | 02:37 PM
  • अजित पवार यांच्याविषयी अत्यंत खालच्या भाषेत बोलतानाची ऑडिओ क्लिप बाहेर, रोहित पवार यांचा दावा
  • ऑडिओ क्लिपवरून अमोल मिटकरी आक्रमक
  • रोहित पवार यांच्या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ
गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अंतर्गत कलह सुरु असल्याचे दिसत आहे. पक्षातील एकूण नाराजीनाट्य संपण्याची अजूनतरी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी पक्षातील घडामोडी या झपाट्याने बदलत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. पक्षातील ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पक्षातील पदावरून पक्षात गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून रोहित पवार पटेल आणि तटकरे यांच्यावर शाब्दिक हल्ले चढवत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच रोहित पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना एक खळबळजनक दावा केला होता. “राष्ट्रवादीतील दोन बडे नेते अजित पवार यांच्याविषयी अत्यंत खालच्या भाषेत बोलतानाची ऑडिओ क्लिप बाहेर आली आहे,” असा दावा त्यांनी केला होता. ते बदल नेते कोण याचा खुलासा अजून केला नसला तरीही राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी यावरून भाष्य करत, “अजितदादांविषयी खालच्या भाषेत बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी त्याला सोडणार नाही, त्याला व्याजासहित उत्तर देऊ,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.

रोहित पवार यांच्या दाव्याने खळबळ

रोहित पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना हा खळबळजनक दावा केला होता. यावेळी ते म्हणाले, “राष्ट्रवादीतील दोन बडे नेते अजित पवार यांच्याविषयी अत्यंत खालच्या भाषेत बोलतानाची ऑडिओ क्लिप बाहेर आली आहे. हि क्लिप सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना ऐकवण्यात आली आहे. ते दोन नेते अजित पवारांविषयी काय बोलले हे सुनेत्रा वहिनींना माहिती आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवण्याच्या आधी राष्ट्रवादीच्याच एका नेत्याने सुनेत्रा पवारांना हि ऑडिओ क्लिप ऐकवली होती,” असा दावा त्यांनी केला आहे.

ऑडिओ क्लिपवरून अमोल मिटकरी आक्रमक

रोहित पवार यांच्या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून यावर आता अनेकांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. अमोल मिटकरी यांनी सुरुवातीला हा दावा फेटाळण्याचा प्रयत्न करत “सध्या विविध चर्चांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे. या ऑडिओ क्लिपच्या चर्चेत कोणतेही तथ्य असेल असे वाटत नाही,” असे भाष्य केले. परंतु पुढे बोलताना ते म्हणाले, “ऑडिओ क्लिपची चर्चा खरी असली तर अजितदादांवर खालच्या भाषेत बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी त्याला सोडणार नाही, त्याला व्याजासहित उत्तर देऊ,” असा थेट इशारा त्यांना यावेळी दिला.

