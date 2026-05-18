"अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी..." रोहित पवारांनी केलेल्या 'ऑडिओ क्लिप'च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

रोहित पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना हा खळबळजनक दावा केला होता. यावेळी ते म्हणाले, “राष्ट्रवादीतील दोन बडे नेते अजित पवार यांच्याविषयी अत्यंत खालच्या भाषेत बोलतानाची ऑडिओ क्लिप बाहेर आली आहे. हि क्लिप सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांना ऐकवण्यात आली आहे. ते दोन नेते अजित पवारांविषयी काय बोलले हे सुनेत्रा वहिनींना माहिती आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवण्याच्या आधी राष्ट्रवादीच्याच एका नेत्याने सुनेत्रा पवारांना हि ऑडिओ क्लिप ऐकवली होती,” असा दावा त्यांनी केला आहे.
रोहित पवार यांच्या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून यावर आता अनेकांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. अमोल मिटकरी यांनी सुरुवातीला हा दावा फेटाळण्याचा प्रयत्न करत “सध्या विविध चर्चांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे. या ऑडिओ क्लिपच्या चर्चेत कोणतेही तथ्य असेल असे वाटत नाही,” असे भाष्य केले. परंतु पुढे बोलताना ते म्हणाले, “ऑडिओ क्लिपची चर्चा खरी असली तर अजितदादांवर खालच्या भाषेत बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी त्याला सोडणार नाही, त्याला व्याजासहित उत्तर देऊ,” असा थेट इशारा त्यांना यावेळी दिला.
