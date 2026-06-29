AI Layoffs 2026: एआयमुळे ९ हजार कर्मचाऱ्यांवर कुऱ्हाड! ‘या’ नामवंत जागतिक कंपनीने जाहीर केली मोठी नोकरकपात

British American Tobacco AI Layoffs 2026 : आतापर्यंत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला (AI) भविष्यातील तंत्रज्ञान मानले जात होते, परंतु आता ते लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठे संकट बनत चालले आहे. जगातील मोठ्या कंपन्या मानवाऐवजी मशीनकडून काम करून घेण्याच्या तयारीत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘ब्रिटिश अमेरिकन टोबॅको’ (BAT) कंपनी, जिने एकाच वेळी ९,००० नोकऱ्या संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील ५,५०० कर्मचाऱ्यांची नोकरी याच वर्षाच्या (२०२६) अखेरपर्यंत जाईल, तर उर्वरित ३,५०० पदे बाह्य धोरणात्मक भागीदारांकडे सोपवली जातील. यामुळे खर्च कमी होऊन कामकाज अधिक वेगवान होईल, असा कंपनीचा दावा आहे.
BAT कंपनीने हा निर्णय आपल्या ‘Fit2Win’ कार्यक्रमांतर्गत घेतला आहे. कंपनीने २०२८ पर्यंत ६०० दशलक्ष पाउंड म्हणजेच सुमारे ७५,००० कोटी रुपयांची बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी त्यांनी जागतिक आयटी कंपनी ‘Accenture’ सोबत भागीदारी केली आहे. एक्सेंचर कंपनी प्रगत एआय सोल्युशन्स (Advanced AI Solutions) उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे आतापर्यंत कर्मचारी करत असलेली कामे ऑटोमेशनद्वारे पूर्ण केली जातील.
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कर्मचारी कपातीचे स्वरूप: ९,००० पदांपैकी ५,५०० कर्मचाऱ्यांची नोकरी २०२६ च्या अखेरीस संपेल. उर्वरित ३,५०० पदे बाह्य भागीदारांकडे वर्ग केली जातील.
CEO चे स्पष्टीकरण: कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तादेउ मरोक्को यांनी सांगितले की, बदलत्या बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक आहे. प्रभावित कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल.
ब्रिटेन सरकारची चिंता: मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नोकरकपातीमुळे पुढील १० वर्षांत ब्रिटनची सामाजिक कल्याण व्यवस्था (Welfare System) संकटात येऊ शकते, अशी चिंता सरकारने व्यक्त केली आहे.
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BAT ची भारतातील ‘ITC’ कंपनीमध्ये सुमारे २२.९ टक्के हिस्सेदारी आहे, तसेच त्यांनी बंगळुरूमध्ये ‘ग्लोबल डिजिटल आणि टेक्नॉलॉजी हब’ सुरू केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, एआयचा सर्वाधिक फटका ‘एंट्री-लेव्हल’ (सुरुवातीच्या) नोकऱ्यांवर पडू शकतो. यामुळे फ्रेशर्स तरुण आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या युवकांसाठी आता एआय, डेटा अॅनालिटिक्स आणि मशीन लर्निंग यांसारखी डिजिटल कौशल्ये शिकणे अत्यंत अनिवार्य झाले आहे.