Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Akola News A Social Gathering Was Held With Great Enthusiasm In Umra

Akola News: उमरा येथे स्नेहसंमेलन उत्साहात; विद्यार्थ्यांनी सादर केली कलागुणांची उधळण

पातूर तालुक्यातील उमरा येथील स्व. रामरावजी गावंडे विद्यालयात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रीडा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:45 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

पातूर तालुक्यातील उमरा येथील स्व. रामरावजी गावंडे विद्यालयात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रीडा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. गुरुवार (दि. १) ते शनिवार (दि. ३) दरम्यान पार पडलेल्या या वार्षिक स्नेहसंमेलन, वकृत्व स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि क्रीडा स्पर्धा बक्षीस वितरण समारंभाला विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहात उपस्थिती लावली.

राज्यात क्रीडा शिक्षकांची पदे येणार भरण्यात! भरतीसाठी शिक्षण विभागाने दिली मंजुरी

कार्यक्रमाचे उद्घाटन चान्नी पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार रवींद्र लांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी बालाजी युवक क्रीडा मंडळ, वाडेगावचे विलासराव वरोकार हे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून सरपंच किशोर सुडोकार, माजी सरपंच वासुदेव चिपडे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश गवई, ग्रामसेवक अरुण पोटदुखे, संचालक बाबुरावजी अजगर, उद्धव हरमकार आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविकात मुख्याध्यापक रवींद्र इंगळे यांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडत शाळेतील शैक्षणिक व सहशैक्षणिक उपक्रमांची माहिती दिली. पाहुण्यांचा परिचय करून देत त्यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने मंगलमय वातावरणात झाली.

या प्रसंगी खो-खो, क्रिकेट, धावणे, स्लो सायकल, वकृत्व स्पर्धा, सामान्य ज्ञान, रांगोळी, संगीत खुर्ची आदी स्पर्धांमध्ये यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षिसे प्रदान करण्यात आली. तालुकास्तरीय खो-खो स्पर्धेत यश मिळवून जिल्हास्तरावर पात्र ठरलेल्या संघाचा विशेष गौरव करण्यात आला. यासोबतच मार्गदर्शक शिक्षक व विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही सत्कार करण्यात आला. सांस्कृतिक कार्यक्रमांची सुरुवात ‘आई मला शाळेत जायाच’ या भावस्पर्शी गीताने झाली. या कार्यक्रमात एकूण १९ ग्रुप्सनी सहभाग घेतला. इयत्ता ५ वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक नृत्य, लावणी, समूह नृत्य व अभिनयाच्या सादरीकरणातून उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणाला उपस्थित मान्यवरांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली.

डोनाल्ड ट्रम्पने दिला भारतीय विद्यार्थ्यांना झटका! US मध्ये स्टुडंट-वर्क व्हिसावर सक्ती

कार्यक्रमाचे संचालन दहावीच्या विद्यार्थिनींनी आत्मविश्वासाने केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमांची आखणी व तयारीसाठी शाळेच्या शिक्षकवृंदांनी विशेष परिश्रम घेतले. बक्षीस वितरण समारंभाला ठाणेदार रवींद्र लांडे, अध्यक्ष विलासराव वरोकार, संचालक बाबुराव अजगर, विलास हुसे, भास्कर काळे, अरुण पोटदुखे, देवानंद कातखेडे, बळीराम घाटोळ, प्रकाश कंडारकर, विजय कातखेडे, डिगार्बर काळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापक रवींद्र इंगळे, तसेच प्रेमराज डोंगरे, पुरुषोत्तम खेडें, शिवदास बेलोकार, विलास काळपाडे, सुरेश राठोड, राजेश ढोरे, सुधाकर पवार, सुनील कातखेडे, सुभाष चिपडे, गजानन ढोपे, संजय चिपडे आणि सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मोलाचे सहकार्य केले. संचालन व आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

Web Title: Akola news a social gathering was held with great enthusiasm in umra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय
1

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा
2

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Akola News: “तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही” म्हणत सासऱ्याचा सुनेवर छळ; लग्नानंतर काहीच दिवसांत नरकयातना
3

Akola News: “तुझ्या नवऱ्यात काही दम नाही” म्हणत सासऱ्याचा सुनेवर छळ; लग्नानंतर काहीच दिवसांत नरकयातना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM