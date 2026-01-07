Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राज्यात क्रीडा शिक्षकांची पदे येणार भरण्यात! भरतीसाठी शिक्षण विभागाने दिली मंजुरी

राज्यातील शाळांमध्ये क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची ४,८६० पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:00 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यातील शाळांमध्ये क्रीडा व शारीरिक शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची ४ हजार ८६० पदे भरण्यास नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे क्रीडा शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये मानधन तत्त्वावर ११ महिन्यांसाठी क्रीडा शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात येत होत्या. मात्र, आता केंद्र शाळांच्या स्तरावर नियमित स्वरूपात क्रीडा शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आल्याने हा निर्णय दीर्घकालीन आणि सकारात्मक बदल घडवणारा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नियमित व दर्जेदार शारीरिक शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

‘बीटेक इन इन्फॉर्मेशन सायन्स अॅण्ड इंजिनिअरिंग’ पात्रता निकष काय आहेत? सखोल माहिती जाणून घ्या

नव्या योजनेनुसार मंजूर करण्यात आलेली ही ४,८६० पदे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये भरली जाणार आहेत. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये आजवर स्वतंत्र क्रीडा शिक्षक उपलब्ध नसल्याने शारीरिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत होते. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीवर त्याचा परिणाम दिसून येत होता. आता हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटण्याची शक्यता असून, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील शाळांमध्ये सकारात्मक बदल घडेल, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील शिक्षक संवर्गातील एकूण २ लाख ३६ हजार २२८ पदे ही पायाभूत (प्राथमिक) पदे म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच २१ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील समूह साधन केंद्रांची (केंद्र शाळा) पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार सध्या राज्यात ४ हजार ८६० समूह साधन केंद्रे कार्यरत आहेत.

IAS Bhavishya Desai: कोट्यवधींचे पॅकेज सोडून आयएएस; पहिल्याच प्रयत्नात स्वप्न साकार

याशिवाय १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे संचमान्यतेचे निकष सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक केंद्र शाळेच्या स्तरावर एक क्रीडा शिक्षक नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परिणामी, केंद्रस्तरीय विशेष क्रीडा शिक्षकांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण झाला असून, त्यामध्ये एकूण ४,८६० पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक (दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी) संवर्गातील प्रत्येकी एक पद मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे समावेशक शिक्षणालाही चालना मिळणार असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम होणार आहेत. एकूणच, क्रीडा शिक्षकांच्या पदांना मिळालेली ही मंजुरी राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Web Title: Sports teacher positions will be filled in the state

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला
1

शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला मोठा धक्का! ‘आधी बढती, नंतर टीईटी’ हा पर्याय फेटाळला

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
2

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
3

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
4

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM