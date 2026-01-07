Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Donald Trump Delivers A Blow To Indian Students Restrictions Imposed On Student Work Visas In The Us

डोनाल्ड ट्रम्पने दिला भारतीय विद्यार्थ्यांना झटका! US मध्ये स्टुडंट-वर्क व्हिसावर सक्ती

अमेरिकेने भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा नियम कठोर करत तिसऱ्या देशांतून व्हिसा मुलाखतींवर बंदी घातली आहे. स्टुडंट, व्हिजिटर आणि वर्क व्हिसासाठी आता सर्व भारतीय अर्जदारांना भारतातच मुलाखत द्यावी लागणार आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 04:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

अमेरिकेने भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर बदल लागू केले असून, याचा थेट परिणाम विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि प्रवाशांवर होणार आहे. नव्या नियमांनुसार भारतीय अर्जदारांना आता तिसऱ्या देशांमधून अमेरिकन व्हिसासाठी मुलाखत देता येणार नाही. स्टुडंट व्हिसा (एफ-१), व्हिजिटर व्हिसा (बी-१/बी-२) तसेच वर्क व्हिसा (एच-१बीसह) यासाठीची सर्व व्हिसा मुलाखत फक्त भारतातच घ्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत अनेक भारतीय अर्जदार व्हिसा मुलाखतीसाठी दुबई, सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया यांसारख्या देशांचा पर्याय निवडत होते. भारतात अपॉइंटमेंट मिळण्यास विलंब होत असल्याने तिसऱ्या देशांमधील दूतावासांमधून व्हिसा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात होता. मात्र, अमेरिकेच्या नव्या निर्णयामुळे हा पर्याय पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.

IAS Bhavishya Desai: कोट्यवधींचे पॅकेज सोडून आयएएस; पहिल्याच प्रयत्नात स्वप्न साकार

तज्ज्ञांच्या मते, व्हिसा प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत आणि कठोर करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अर्जदारांची पार्श्वभूमी तपासणी अधिक प्रभावी करणे, नियमांचा गैरवापर रोखणे आणि व्हिसा प्रणालीतील त्रुटी कमी करणे, हे या बदलामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः स्टुडंट आणि वर्क व्हिसाच्या बाबतीत होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यावर अमेरिकेचा भर आहे. या निर्णयामुळे भारतातील अमेरिकन दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांवर अपॉइंटमेंटचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच अनेक शहरांमध्ये व्हिसा मुलाखतीसाठी दीर्घ प्रतीक्षा कालावधी आहे. नव्या नियमांनंतर ही प्रतीक्षा आणखी वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजनांवर तसेच व्यावसायिकांच्या नोकरीत रुजू होण्याच्या तारखांवर होऊ शकतो.

विशेषतः अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा नियम चिंतेचा विषय ठरू शकतो. वेळेत व्हिसा न मिळाल्यास अभ्यासक्रम सुरू होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. तसेच एच-१बी किंवा अन्य वर्क व्हिसावर जाणाऱ्या व्यावसायिकांना नोकरीत सामील होण्याच्या तारखा पुढे ढकलाव्या लागू शकतात. सध्या या नियमांबाबत कोणतीही अधिकृत सूट किंवा अपवाद जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. भारतातील अपॉइंटमेंट क्षमता वाढवली जात नाही, तोपर्यंत भारतीय अर्जदारांसाठी ही प्रक्रिया आव्हानात्मक राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अभ्यासात सातत्य आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी उपयुक्त टिप्स! कराल फॉलो तर, घडवाल भवितव्य

अमेरिकेला जाण्याची योजना आखणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी व्हिसा स्लॉट लवकरात लवकर बुक करावेत, सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत तयार ठेवावीत आणि प्रवास, शिक्षण किंवा नोकरीचे वेळापत्रक आखताना संभाव्य विलंब लक्षात घ्यावा, असा सल्ला देण्यात येत आहे. एकूणच, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक कठीण आणि वेळखाऊ ठरण्याची शक्यता असून, विशेषतः विद्यार्थी आणि आयटी व्यावसायिकांमध्ये याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Donald trump delivers a blow to indian students restrictions imposed on student work visas in the us

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 04:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 
1

US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी
2

टॅरिफनंतर आता AI वॉर? ट्रम्पच्या खास व्यक्तीचा भारतावर हल्ला, ChatGPT बंद करण्याची केली मागणी

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?
3

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

प्री ऑर्डर केला, पण फोन डिलीव्हर झालाच नाही! Trump Mobile T1 ने लावला ग्राहकांना चुना, FTC करणार संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी
4

प्री ऑर्डर केला, पण फोन डिलीव्हर झालाच नाही! Trump Mobile T1 ने लावला ग्राहकांना चुना, FTC करणार संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

Jan 18, 2026 | 05:45 PM
डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

Jan 18, 2026 | 05:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

Jan 18, 2026 | 05:37 PM
Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Sangli News : सांगलीत भाजपला सत्तेचा काटेरी मुकुट! काठावरच्या बहुमताने इकडे आड-तिकडे विहीर; बहुमताच्या जुळणीने झाले बेजार

Jan 18, 2026 | 05:34 PM
Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Maruti Ertiga ला भरली धडकी! Nissan ची नवीन MPV दमदार फीचर्ससह होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 05:33 PM
जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मावळात NCPला धक्का; आमदार शेळके यांचे खंदे समर्थक प्रशांत भागवत थेट भाजपमध्ये

Jan 18, 2026 | 05:24 PM
मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

Jan 18, 2026 | 05:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM