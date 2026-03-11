KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

दरम्यान औषधोपचारांनंतरही फिट्स नियंत्रणात न येणाऱ्या रुग्णांमध्ये शस्त्रक्रियेचा विचार केला जातो. मात्र त्यासाठी फिट्सचा उगम मेंदूतील नेमक्या कोणत्या भागातून होतो हे शोधणे अत्यंत आवश्यक असते. व्हिडिओ-ईईजी तपासणीत रुग्णाच्या मेंदूतील विद्युत क्रिया आणि त्याचवेळी शरीरातील हालचाली व्हिडिओद्वारे नोंदवल्या जातात. त्यामुळे फिट्स सुरू होण्याचा मेंदूतील भाग ओळखता येतो. या प्रक्रियेत रुग्णाला दोन ते तीन दिवस विशेष निरीक्षण कक्षात ठेवले जाते. काही वेळा फिट्स नोंदवण्यासाठी औषधे कमी केली जातात. त्यावेळी रुग्णाला झटका आल्यास मेंदूतील विद्युत क्रिया ईईजी मशीनमध्ये नोंदवल्या जातात, तर बाह्य हालचाली कॅमेराद्वारे टिपल्या जातात. या दोन्ही नोंदींच्या आधारे डॉक्टर फिट्सचा उगम मेंदूतील कोणत्या भागातून होतो हे निश्चित करतात. त्यानंतर एमआरआय आणि न्यूरोसायकॉलॉजिकल चाचण्यांद्वारे त्या भागाचे परीक्षण करून आवश्यक असल्यास शस्त्रक्रिया केली जाते. व्हिडिओ-ईईजी तपासणीमुळे काही रुग्णांमध्ये चक्कर येणे किंवा झटके मानसिक कारणांमुळे आहेत की एपिलेप्सीमुळे, हेही स्पष्ट होऊ शकते.
केईएम रुग्णालयात एपिलेप्सीच्या तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने आणखी एक ‘व्हिडिओ-ईईजी’ मशीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सध्या रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेद्वारे अनेक रुग्णांची तपासणी केली जाते. मात्र वाढत्या रुग्णभारामुळे प्रतीक्षा कालावधी वाढू नये यासाठी नवीन मशीन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एपिलेप्सी तपासणीसाठी आणि शस्त्रक्रियेसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आणखी एक व्हिडिओ-ईईजी मशीन घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्री डॉ. संगीता रावत यांनी दिली.
“केईएम रुग्णालयात २००१ पासून व्हिडिओ-ईईजी सुविधा उपलब्ध आहे. एपिलेप्सी शस्त्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर या तपासणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. देशात केवळ चार ते पाच केंद्रांमध्येच ही सुविधा आहे आणि त्यापैकी केईएम हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आणखी एक व्हिडिओ-ईईजी मशीन घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आतापर्यंत सुमारे ७५० रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत,” अशी माहिती केईएम रुग्णालय अधिष्ठात्री डॉ. संगीता रावत यांनी दिली.