NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी महत्त्वाची असलेली National Eligibility cum Entrance Test (नीट-यूजी) २०२६ परीक्षेच्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही परीक्षा आयोजित करणाऱ्या National Testing Agency (एनटीए) ने विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करून अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ८ मार्चवरून वाढवून ११ मार्च रात्री ९ वाजेपर्यंत केली आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप अर्ज भरलेला नाही, त्यांना आणखी काही दिवसांची संधी मिळाली आहे. एनटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत देखील वाढवण्यात आली असून ती ११ मार्च रात्री ११.५० वाजेपर्यंत असणार आहे. विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन एनटीएकडून करण्यात आले आहे. मात्र, ही मुदतवाढ अंतिम असल्याचे स्पष्ट करत यानंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.
नीट-यूजी ही परीक्षा देशातील वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतली जाते. एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस यांसारख्या विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळवण्यासाठी नीट पात्रता अनिवार्य आहे. तसेच काही इतर वैद्यकीय व आरोग्यविषयक अभ्यासक्रमांसाठीही नीटचे गुण ग्राह्य धरले जातात. यामध्ये पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमांसह सशस्त्र दलांच्या रुग्णालयांमध्ये चालणाऱ्या बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाचाही समावेश आहे. दरम्यान, नीट-यूजी २०२६ ही परीक्षा ३ मे २०२६ रोजी दुपारी २ ते ५ या वेळेत देशभरात घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेचा कालावधी १८० मिनिटे म्हणजेच तीन तासांचा असेल. देशभरातील लाखो विद्यार्थी या परीक्षेसाठी दरवर्षी अर्ज करतात. त्यामुळे ही परीक्षा भारतातील सर्वात मोठ्या प्रवेश परीक्षांपैकी एक मानली जाते.
यंदा नीट परीक्षा १३ भाषांमध्ये घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीच्या भाषेत परीक्षा देता यावी, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या भाषांमध्ये इंग्रजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, बंगाली, आसामी, पंजाबी आणि उर्दू या भाषांचा समावेश आहे. बहुभाषिक स्वरूपामुळे देशातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा फायदा होणार असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने होत असून इच्छुक विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरायचा आहे. अर्ज करताना वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक तपशील, आवश्यक कागदपत्रे आणि छायाचित्र अपलोड करणे आवश्यक असते. अर्ज भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. एनटीएने विद्यार्थ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, अर्ज करताना सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरावी. चुकीची माहिती दिल्यास पुढील प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे अर्ज अंतिम करण्यापूर्वी सर्व तपशील नीट तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
दरवर्षी लाखो विद्यार्थी वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी नीट परीक्षा देतात. त्यामुळे ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मुदतवाढ मिळाल्यामुळे अर्ज न भरू शकलेल्या विद्यार्थ्यांना आता आणखी काही दिवसांची संधी मिळाली आहे. एकूणच, नीट-यूजी २०२६ साठी अर्ज करण्याची अंतिम संधी आता ११ मार्चपर्यंत उपलब्ध आहे. त्यामुळे इच्छुक विद्यार्थ्यांनी वेळ न दवडता अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन सविस्तर सूचना पाहाव्यात, असेही एनटीएकडून सांगण्यात आले आहे.