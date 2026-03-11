Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Lpg Gas Delivery Not Received Despite Booking Then Complain On This Number

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

देशातील एलपीजी संकट आणि गॅस डिलिव्हरीला होणाऱ्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत, इंडेन आणि एचपी गॅसने अधिकृत तक्रार क्रमांक जारी केले आहेत. वाचा सविस्तर माहिती.

Updated On: Mar 11, 2026 | 05:06 PM
LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग 'या' नंबरवर करा तक्रार (Photo Credit- X)

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग 'या' नंबरवर करा तक्रार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना?
  • मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार
  • Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे भारतातही एलपीजी गॅसच्या उपलब्धतेबाबत ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, घरगुती एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असून सामान्य जनतेच्या गरजांना प्राधान्य दिले जात आहे. तरीही, अनेक शहरांतून गॅस वेळेवर न मिळण्याच्या किंवा वितरकांच्या मनमानीच्या तक्रारी येत आहेत. जर तुम्हालाही असा त्रास होत असेल, तर तुम्ही थेट कंपनीकडे दाद मागू शकता.

बुकिंगच्या नियमात बदल: २५ दिवसांची अट

सरकारने अलीकडेच घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या बुकिंग नियमात बदल केला आहे. आता दोन सिलिंडरमधील बुकिंगचा कालावधी २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच, एकदा सिलिंडर घेतल्यावर तुम्हाला पुढील बुकिंगसाठी २५ दिवस वाट पाहावी लागेल. या तांत्रिक बदलामुळे काही भागात डिलिव्हरीला विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, जर डीलर जाणूनबुजून उशीर करत असेल किंवा जादा पैसे मागत असेल, तर ते बेकायदेशीर आहे.

डीलरची मनमानी? ‘या’ टोल-फ्री नंबरवर करा तक्रार

जर तुमच्या गॅस एजन्सीकडून वेळेवर सेवा मिळत नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. प्रत्येक प्रमुख गॅस कंपनीने ग्राहकांसाठी विशेष हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत:

१. इंडेन गॅस (Indane Gas)

इंडेनच्या ग्राहकांना डिलिव्हरीमध्ये समस्या असल्यास किंवा गॅस चोरीची शंका असल्यास खालील क्रमांकावर संपर्क साधता येईल:

  • टोल-फ्री नंबर: १८००-२३३३-५५५
  • एलपीजी बुकिंग आणि तक्रार: ७७१८९५५५५५

रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

२. भारत गॅस (Bharat Gas)

जर भारत गॅसचे वितरक जादा दराची मागणी करत असतील किंवा सिलिंडर वेळेवर देत नसतील, तर येथे कॉल करा:

  • टोल-फ्री नंबर: १८००-२२-४३४४
  • एलपीजी बुकिंग नंबर: ७७१५०१२३४५

३. एचपी गॅस (HP Gas)

एचपी गॅसचे ग्राहक डीलरच्या तक्रारीसाठी या अधिकृत क्रमांकांचा वापर करू शकतात:

  • टोल-फ्री नंबर: १८००-२३३३-५५५
  • एचपी ‘एनी टाईम’ एलपीजी: ९४९३६०२२२२

घाबरू नका, सतर्क राहा!

तज्ज्ञांच्या मते, देशात सध्या एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जागतिक परिस्थितीवर सरकारचे बारीक लक्ष असून घरगुती पुरवठा खंडित होणार नाही, याची ग्वाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवून ‘पॅनिक बुकिंग’ करण्याऐवजी ग्राहकांनी सतर्क राहावे. जर डीलरकडून प्रतिसाद मिळत नसेल, तर आपल्या अधिकारांचा वापर करून हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

Web Title: Lpg gas delivery not received despite booking then complain on this number

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 05:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय
1

रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन
2

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने तिजोरी उघडली! ८.८ लाख कोटींच्या ६ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी; असा असेल मेगा प्लॅन

Indian Railway News: भारतीय रेल्वेसाठी ७६५ कोटींचा बूस्टर डोस; मुंबईसह अनेक विभागांचे होणार आधुनिकीकरण
3

Indian Railway News: भारतीय रेल्वेसाठी ७६५ कोटींचा बूस्टर डोस; मुंबईसह अनेक विभागांचे होणार आधुनिकीकरण

इंधन टंचाईचे सावट गडद! पंतप्रधानांनी बोलावली तातडीची बैठक; परराष्ट्र आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांसोबत खलबते
4

इंधन टंचाईचे सावट गडद! पंतप्रधानांनी बोलावली तातडीची बैठक; परराष्ट्र आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांसोबत खलबते

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

Mar 11, 2026 | 05:06 PM
T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

KEM Hospital : केईएममध्ये ‘व्हिडिओ-ईईजी’द्वारे फिटचे उगमस्थान शोधणे शक्य

Mar 11, 2026 | 05:05 PM
NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

NEET Exam : ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ! ‘या’ तारखेपर्यंत भरता येणार अर्ज

Mar 11, 2026 | 05:04 PM
Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Electric Car drives : टाकाऊ पासून टिकाऊ…! 500 जु्न्या बॅटरीच्या वापरातून चालवली Electric Cars

Mar 11, 2026 | 04:52 PM
पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

पोलिस ऑफिसरच्या भूमिकेत Shah Rukh Khan? नवीन चित्रपटामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा

Mar 11, 2026 | 04:51 PM
Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Dhule News: धुळ्यातील ४ सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट; १५.७२ कोटींतून उभारणार ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा’ दवाखाना

Mar 11, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM