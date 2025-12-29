Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • An Ideal Initiative To Create Writers And Poets Marathi Sahitya Sammelan Gives A New Direction To The Careers Of Students In Karad

Kolhapur News : लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा

श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या आदर्श ज्युनिअर कॉलेज, मलकापूर येथे विद्यार्थ्यांमध्ये लेखन, वाचन आणि सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी एकदिवसिय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

Updated On: Dec 29, 2025 | 01:54 PM
Kolhapur News : लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ; मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा
Follow Us:
Follow Us:
  • लेखक-कवी घडवणारा आदर्श उपक्रम ;
  • मराठी साहित्य संमेलनातून विद्यार्थ्यांच्या करियरला नवी दिशा
कराड :  (प्र.) श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या आदर्श ज्युनिअर कॉलेज, मलकापूर येथे विद्यार्थ्यांमध्ये लेखन, वाचन आणि सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी एकदिवसिय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या साहित्य संमेलनामध्ये नामवंत लेखक, कवी आणि साहित्यिकांनी सहभाग घेत विद्यार्थ्यांना कथा, कादंबरी व काव्यलेखनाचे मौल्यवान धडे दिले. कथा व कादंबरी लेखन व तंत्र या विषयावरील परिसंवादात अभयकुमार देशमुख, दादाराम साळुंखे, अरुण काकडे, संतोष लावंड व गौरी परचुरे यांनी सहभाग घेतला. कथा व कादंबरीची उगमस्थाने, त्यातून उभे राहणारेसामाजिक, राजकीय व ऐतिहासिक संदर्भ, तसेच त्याचा समाजमनावर होणारा परिणाम यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

या परिसंवादामुळे विद्यार्थ्यांना लेखन प्रक्रियेची स्पष्ट दिशा मिळाली. यावेळी आयोजित काव्यसंमेलनात रवी बावडेकर, संध्या पाटील व कांचन थोरात यांनी आपल्या कविता सादर केल्या. गझल, सामाजिक समस्या, शेतीविषयक प्रश्न, स्त्रीजीवनावर आधारित विडंबनात्मक व विनोदी आशय अशा विविध विषयांवरील कवितांनी रसिकांची दाद मिळवली. या सादरीकरणातून प्रेरणा घेत आदर्श ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनीही आपल्या स्वरचित कवितांचे सादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली.

Kolhapur News : अवघ्या 45 मिनिटांत दीड किलोमीटर पोहत गेली अन्…. तारा वाघिणीने दिला मगरीला चकवा

विद्यार्थ्यांना – केले मार्गदर्शन
संमेलनाचे अध्यक्ष अभयकुमार देशमुख यांनी, कथा-कादंबरी लेखनातून मिळणारा आत्मिक आनंद, तसेच लेखन हे भविष्यात आर्थिक उत्पन्नाचे साधन कसे ठरू शकते, याबाबत – विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक एस. डी. पाटील यांनी केले. सूत्रसंचालन अनिल थोरात व एस. डी. खंडागळे यांनी केले. आभार यु.डी. जाधव यांनी मानले.

विकास, संवर्धन आणि वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज
संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी इयत्ता अकरावी-बारावी या वयोगटात विद्यार्थ्यांना लेखनाचे संस्कार मिळाले, तर भविष्यात सक्षम लेखक घडू शकतात. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने तिचा विकास, संवर्धन आणि वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी अशा उपक्रमाची नितांत गरज आहे, असे मत व्यक्त केले.

Pune Election : पुण्यात महाविकास आघाडीत बिघाडी? मत्वाच्या बैठकीला शरद पवार गटाची दांडी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन कुठे करण्यात आले होते?

    Ans: कराड (प्र.) येथील श्री मळाईदेवी शिक्षण संस्थेच्या आदर्श ज्युनिअर कॉलेज, मलकापूर येथे एकदिवसीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

  • Que: या साहित्य संमेलनाचा मुख्य उद्देश काय होता?

    Ans: विद्यार्थ्यांमध्ये लेखन, वाचन आणि सर्जनशीलतेला चालना देणे हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश होता.

  • Que: :कथा व कादंबरी लेखनावरील परिसंवादात कोण सहभागी होते?

    Ans: अभयकुमार देशमुख, दादाराम साळुंखे, अरुण काकडे, संतोष लावंड आणि गौरी परचुरे यांनी परिसंवादात सहभाग घेतला.

Web Title: An ideal initiative to create writers and poets marathi sahitya sammelan gives a new direction to the careers of students in karad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 01:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM