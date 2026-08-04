Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

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आपण नेहमीच ऐकले आहे की व्यवसायाच्या बाबतीत गुजराती लोकांची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही. आता ही या यादीत तेच सिद्ध झालं आहे. भारतात व्यवसाय आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यात गुजरात अग्रणी म्हणून उदयास आलं आहे. नीती आयोग गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक २०२६ नुसार, गुजरात यादीत अव्वल स्थानी असून, त्यानंतर इतर अनेक राज्यांचा नंबर लागतो. पण या सगळ्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा समावेश होतो. त्यानुसार कोणत्या राज्यांमध्ये व्यवसायांचा ओघ कसा आहे हा देखील आकडा ठरतो.
या यादीत अनेक राज्यांचा समावेश आहे. व्यवसाय करण्यासाठी सर्वोत्तम ५ राज्यांची यादी पुढिलप्रमाणे –
|रँक
|राज्य
|स्कोअर
|1
|गुजरात
|56.6
|२
|महाराष्ट्र
|53.7
|3
|तामिळनाडू
|53.3
|4
|गोवा
|53.1
|5
|ओडिशा
|52.4
हा इंडेक्स दर्शवतो की सरकारी धोरणे, प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय सुरू करण्याची सुलभता यांसारख्या घटकांचा विचार करून राज्यातील व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या वातावरणाचे मोजमाप करतो.
अत्यंत कमकुवत व्यावसायिक गुंतवणुकीच्या आकडेवारीसह अनेक राज्ये या यादीत समोर आली आहेत. यामध्ये बिहार ३६.६ स्कोअर, अरुणाचल प्रदेश ३७.५ स्कोअर, मिझोराम ३९.९ स्कोअर, लडाख स्कोअर ४०.२ स्कोअर, जम्मू आणि काश्मीर २७ स्कोअर, अंदमान आणि निकोबार बेटे 3०.२ स्कोअर आणि लक्षद्वीप २४.५ स्कोअर यांचा समावेश आहे.
ही क्रमवारी महत्त्वाची आहे कारण राज्याची क्रमवारी जितकी चांगली असेल, तितकी कंपन्या तिथे कारखाने, उत्पादन युनिट्स, लॉजिस्टिक्स केंद्रे, स्टार्टअप्स आणि इतर व्यवसाय उभारण्याची शक्यता जास्त असते. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे समजण्यासही हा निर्देशांक राज्य सरकारांना मदत करतो.
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