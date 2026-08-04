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Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:25 PM IST
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सारांश

Business Investment: भारतात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आणि व्यावसायिक गुंतवणुकीसाठी देशातील कोणते राज्य सर्वात योग्य आहे, याबाबत केंद्र सरकारने नवीन रँकिंग यादी जाहीर केली आहे. पायाभूत सुविधा, सरकारी धोरणे आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरणाच्या आधारे ही वर्गवारी करण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम?
  • सरकारने जाहीर केली खास यादी
  • महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?
Business Investment: आजकाल, रोजगाराची स्थिती, मंदी आणि महागाई पाहता, प्रत्येकजण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहे. पण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणं इतकंस सोपं नाही. त्यासाठी अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. आजुबाजूच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागतो. राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, अलीकडेच सर्वाधिक व्यावसायिक गुंतवणूक असलेल्या आणि त्यासाठी सर्वोत्तम असलेल्या भारतीय राज्यांची एक यादी ( Business Investment ) समोर आली आहे. या यादीत कोणता राज्याच्या कितवा नंबर लागतो आहे? महाराष्ट्र कितव्या नंबरवर आहे सगळं सविस्तर जाणून घेऊयात.

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गुजरातचा पहिला नंबर

आपण नेहमीच ऐकले आहे की व्यवसायाच्या बाबतीत गुजराती लोकांची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही. आता ही या यादीत तेच सिद्ध झालं आहे. भारतात व्यवसाय आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यात गुजरात अग्रणी म्हणून उदयास आलं आहे. नीती आयोग गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांक २०२६ नुसार, गुजरात यादीत अव्वल स्थानी असून, त्यानंतर इतर अनेक राज्यांचा नंबर लागतो. पण या सगळ्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा समावेश होतो. त्यानुसार कोणत्या राज्यांमध्ये व्यवसायांचा ओघ कसा आहे हा देखील आकडा ठरतो.

ही राज्ये पहिल्या ५ क्रमांकावर

या यादीत अनेक राज्यांचा समावेश आहे. व्यवसाय करण्यासाठी सर्वोत्तम ५ राज्यांची यादी पुढिलप्रमाणे –

रँक राज्य स्कोअर
1 गुजरात 56.6
महाराष्ट्र 53.7
3 तामिळनाडू 53.3
4 गोवा 53.1
5 ओडिशा  52.4

हा इंडेक्स दर्शवतो की सरकारी धोरणे, प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय सुरू करण्याची सुलभता यांसारख्या घटकांचा विचार करून राज्यातील व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या वातावरणाचे मोजमाप करतो.

काही राज्ये राहिली कमकुवत

अत्यंत कमकुवत व्यावसायिक गुंतवणुकीच्या आकडेवारीसह अनेक राज्ये या यादीत समोर आली आहेत. यामध्ये बिहार ३६.६ स्कोअर, अरुणाचल प्रदेश ३७.५ स्कोअर, मिझोराम ३९.९ स्कोअर, लडाख स्कोअर ४०.२ स्कोअर, जम्मू आणि काश्मीर २७ स्कोअर, अंदमान आणि निकोबार बेटे 3०.२ स्कोअर आणि लक्षद्वीप २४.५ स्कोअर यांचा समावेश आहे.

ही क्रमवारी महत्त्वाची का ?

ही क्रमवारी महत्त्वाची आहे कारण राज्याची क्रमवारी जितकी चांगली असेल, तितकी कंपन्या तिथे कारखाने, उत्पादन युनिट्स, लॉजिस्टिक्स केंद्रे, स्टार्टअप्स आणि इतर व्यवसाय उभारण्याची शक्यता जास्त असते. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणत्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हे समजण्यासही हा निर्देशांक राज्य सरकारांना मदत करतो.

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Web Title: Business investment best states india government releases new list

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Published On: Aug 04, 2026 | 04:25 PM

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