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Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियामध्ये ७७९ जागांवर मेगाभरती! अर्ज करण्याची अंतिम तारिख जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Updated On: Jul 05, 2026 | 01:21 PM IST
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सारांश

Bank of India Recruitment 2026: बँक ऑफ इंडियाने (BOI) ७७९ क्रेडिट ऑफिसर पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना १,२०,००० रुपयांपर्यंत उत्तम वेतन मिळणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० जुलै २०२६ आहे.

बँक

फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया

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विस्तार

Bank of India Recruitment 2026: बँकेत सरकारी नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. बँक ऑफ इंडियाने (BOI) ‘क्रेडिट ऑफिसर’ पदांसाठी अधिकृत भरती जाहीर केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण ७७९ उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, इच्छुक आणि पात्र उमेदवार बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन २० जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात.

प्रवर्गानुसार रिक्त जागांचा तपशील

जनरल (General): ३१७
ओबीसी (OBC) : २०५
एससी (SC) : ११८
ईडब्ल्यूएस (EWS):  ८०
एसटी (ST): ५९

वयोमर्यादा (Age Limit)

किमान वयोमर्यादा: पदांनुसार अनुक्रमे २५, २८ आणि ३२ वर्षे निश्चित केली आहे.

कमाल वयोमर्यादा: पदांनुसार अनुक्रमे ३२, ३८ आणि ४५ वर्षे निश्चित केली आहे.

वयाची गणना: उमेदवारांच्या वयाची गणना ०१ जून २०२६ या तारखेच्या आधारे केली जाईल. तसेच आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल.

दरमहा मिळणारे वेतन

निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या स्केलनुसार (Scale) खालीलप्रमाणे उत्तम वेतनश्रेणी दिली जाईल:

स्केल-II (Scale-II): ₹६४,८२०/- ते ₹९३,९६०/- प्रतिमहिना

स्केल-III (Scale-III): ₹८५,९२०/- ते ₹१,०५,२८०/- प्रतिमहिना

स्केल-IV (Scale-IV): ₹१,०२,३००/- ते ₹१,२०,९४०/- प्रतिमहिना

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परीक्षा पद्धत (Exam Pattern)

स्वरूप: परीक्षेत इंग्रजी भाषा आणि संबंधित विषयावर (Professional Knowledge) आधारित १२५ गुणांचे १२५ प्रश्न विचारले जातील.

कालावधी: परीक्षा सोडवण्यासाठी २ तासांचा वेळ दिला जाईल.

निगेटिव्ह मार्किंग: या परीक्षेत १/४ (एक-चतुर्थांश) म्हणजेच ०.२५ गुणांची निगेटिव्ह मार्किंग असेल. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागे एवढे गुण वजा केले जातील.

पुढील टप्पा: लेखी परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना पुढील प्रक्रियेसाठी म्हणजेच ‘मुलाखतीसाठी’ आमंत्रित केले जाईल.

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अर्ज आणि इंटिमेशन शुल्क (Application Fees)

जनरल आणि इतर सर्व उमेदवार: ₹८५०/-

एससी, एसटी आणि दिव्यांग उमेदवार: ₹१७५/-

महत्त्वाची टीप: पात्र उमेदवारांनी ऐनवेळची तांत्रिक अडचण टाळण्यासाठी अंतिम तारखेची वाट न पाहता वेळेपूर्वीच बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपला अर्ज अचूकपणे सादर करावा.

Web Title: Bank of india recruitment 2026 vacancy salary exam pattern

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Published On: Jul 05, 2026 | 01:21 PM

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