Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Best Govt Jobs After 12th Pass Nda Ssc Chsl Railway Bank Clerk

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

Updated On: May 24, 2026 | 01:03 PM IST
सारांश

Govt Jobs After 12th: पदवीचे शिक्षण घेता घेता आत्मनिर्भर बना! १२ वी नंतर मिळणाऱ्या एनडीए, एसएससी सीएचएसएल, रेल्वे आणि बँकतील विविध पदे यांसारख्या उच्च पगाराच्या सरकारी नोकऱ्यांची संपूर्ण यादी आणि त्यांचे फायदे येथे पहा.

goverment job

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Govt Jobs After 12th: एखाद्या विद्यार्थ्यांसाठी १८ व्या वर्षी सरकारी नोकरी मिळवण्यापेक्षा उत्तम गोष्ट कोणती असू शकते. भारतात अशा सरकारी नोकऱ्या आहेत, ज्यांना पदवीची गरज नसून केवळ १२ वी च्या शिक्षणावर  नोकरी मिळू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया या नोकऱ्यांबद्दल..

तसे पाहता पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच अनेक नोकऱ्या मिळू शकतात. परंतु, त्यापैकी अशा काही सर्वोत्तम नोकऱ्या आहेत, ज्यांची माहिती प्रत्येक विद्यार्थ्यांला असायला हवी..

‘या’ क्षेत्रात १२ वी नंतर लगेच नोकरी मिळू शकते

एनडीए (NDA-राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी): तरूण वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे स्वप्न देशसेवा करण्याचे असते. 12 वी नंतर एनडीएच्या माध्यमातून सैन्यात जाण्याचा मार्ग मोकळा होतो. यामध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होऊन उमेद्वार थेट अधिकारी बनू शकतो.

एसएससी सीएचएसएल (SSC CHSL): यामध्ये ‘कर्मचारी निवड आयोगाची’ (SSC) सीएचएसएल ही अत्यंत लोकप्रिय परीक्षा असून यामार्फत सरकारच्या विविध विभागात भरती केली जाते.

CBSE Fake News Alert: सीबीएसई बोर्डाच्या १० वी आणि १२ वी च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन खरोखरच रद्द? जाणून घ्या सत्य!

रेल्वे भरती (Railway Jobs): रेल्वेमधील अशी अनेक पदे आहेत, जी १२ वी उत्तीर्ण झाल्यांनंतर लगेच मिळवता येतात. या नोकऱ्यामध्ये चांगले वेतन आणि उत्तम सुविधाही मिळतात.

बँकिंग क्षेत्र (Banking job): विद्यार्थ्यांना १२ वीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बँकेतल्या अनेक पदांसाठी अर्ज करता येतो. बँकेच्या अनेक पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास असणे आवश्यक असते.

अग्निवीर योजना(Agniveer Program): सैन्याची अग्निवीर योजना देखील तरूणांसाठी योग्य वयात रोजगार मिळवण्याचे मोठे माध्यम आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना देशसेवेची आवड आहे, ते या क्षेत्रात आपले नशीब आजमावून पाहू शकतात.

Jobs Safe from AI: रोबोट्स कधीही घेऊ शकणार नाहीत ‘या’ क्षेत्रांतील नोकऱ्यांची जागा; याचे नेमके कारण वाचा एका क्लिकवर.. 

कमी वयात नोकरी मिळण्याचे फायदे

जर कमी वयात म्हणजेच १८ ते २० व्या वर्षीच विद्यार्थी नोकरी मिळवू शकला, तर तो आयुष्यात खूप काही करू शकतो. जेव्हा कमाईचा मार्ग उपलब्ध होतो, तेव्हा तो कोणत्याही दबावाशिवाय स्वत:च्या आवडीनिवडी जपू शकतो, ज्यामुळे त्याचे जीवन सुकर होते.

Web Title: Best govt jobs after 12th pass nda ssc chsl railway bank clerk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 01:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE Fake News Alert: सीबीएसई बोर्डाच्या १० वी आणि १२ वी च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन खरोखरच रद्द? जाणून घ्या सत्य!
1

CBSE Fake News Alert: सीबीएसई बोर्डाच्या १० वी आणि १२ वी च्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन खरोखरच रद्द? जाणून घ्या सत्य!

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..
2

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे
3

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..
4

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर ‘सेवा निधी’ पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

May 24, 2026 | 01:03 PM
MI vs RR: करो किंवा मरो लढत! वानखेडेवर धावांचा पाऊस की गोलंदाजांचा कहर? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

MI vs RR: करो किंवा मरो लढत! वानखेडेवर धावांचा पाऊस की गोलंदाजांचा कहर? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

May 24, 2026 | 01:03 PM
Astro Tips: नवीन गाडी घेतल्यानंतर कुंकवाने स्वस्तिक का काढतात? जाणून घ्या यामागील धार्मिक कारण

Astro Tips: नवीन गाडी घेतल्यानंतर कुंकवाने स्वस्तिक का काढतात? जाणून घ्या यामागील धार्मिक कारण

May 24, 2026 | 01:00 PM
IPO Alert : कमाईची जबरदस्त संधी! येतोय 1400 कोटींचा IPO, कधी पासून करु शकता गुंतवणूक? जाणून घ्या सविस्तर

IPO Alert : कमाईची जबरदस्त संधी! येतोय 1400 कोटींचा IPO, कधी पासून करु शकता गुंतवणूक? जाणून घ्या सविस्तर

May 24, 2026 | 12:56 PM
Russia Airstrike Kyiv : रशियन मिसाईल अन् ड्रोन हल्ल्यांनी हादरलं युक्रेन ; कीव्हमध्ये हाहा:कार

Russia Airstrike Kyiv : रशियन मिसाईल अन् ड्रोन हल्ल्यांनी हादरलं युक्रेन ; कीव्हमध्ये हाहा:कार

May 24, 2026 | 12:53 PM
Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट

Nashik Crime: पत्नीसमोरच मेहुणीची हत्या; नाशिकमधील कौटुंबिक वादाचा रक्तरंजित शेवट

May 24, 2026 | 12:45 PM
Car Overheating : कार चालवताना ‘या’ 6 गोष्टी दिसल्या तर त्वरित गाडी घ्या बाजूला; नाहीतर इंजिन होईल कायमचे निकामी

Car Overheating : कार चालवताना ‘या’ 6 गोष्टी दिसल्या तर त्वरित गाडी घ्या बाजूला; नाहीतर इंजिन होईल कायमचे निकामी

May 24, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM