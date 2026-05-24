Jobs Safe from AI: रोबोट्स कधीही घेऊ शकणार नाहीत ‘या’ क्षेत्रांतील नोकऱ्यांची जागा; याचे नेमके कारण वाचा एका क्लिकवर.. 

Updated On: May 24, 2026 | 12:16 PM IST
Jobs Safe from AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) नोकऱ्या जाण्याची भीती वाढली असली तरी भावना, अनुभव आणि त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता लागणाऱ्या क्षेत्रांना धोका नाही. जाणून घ्या सर्वात सुरक्षित नोकऱ्या.

Jobs Safe from AI:आज जगभरात आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स (AI) मुळे नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऑफिसपासून फॅक्टरीपर्यंत एआयचा वापर वाढला असला तरी प्रत्येक काम  AI करू शकत नाही. ज्या कामांमध्ये मानवी विचार भावना, अनुभव, विश्वास आणि त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता लागते, अशा नोकऱ्या पुढील अनेक दशके सुरक्षित राहतील. रिसर्च एजन्सीच्या मते, एआय कामे सोपे करू शकते. परंतु, माणसांची जागा पूर्णपणे घेऊ शकत नाही. अशाच सुरक्षित क्षेत्रांबद्दल आज आपण जाणून घेऊया.

नर्स आणि हेल्थकेअर वर्कर्स (Nurses & Healthcare Workers)

रुग्णालयात रुग्णाची प्रकृती कधीही बदलू शकते. आशा वेळी नर्स केवळ रुग्णाला औषध न देता, त्याच्या कुटंबाला मानसिक आधारही देते आणि ती रूग्णाची काळजी घेते. येथे एआय फक्त रिपोर्ट ठेवणे आणि औषधांची नोंद ठेवण्यापुरते मर्यादित असेल.

सायकॉलॉजिस्ट आणि समुपदेशक (Psychologists & Counselors)

मानसिक आरोग्याशी संबंधित कामे ही तांत्रिक नसून मानवी भावना समजून घेण्याची असतात. तणाव किंवा नैराश्यातून जाणाऱ्या व्यक्तीला सहानभुती आणि विश्वासाची गरज असते. ही गरज फक्त मानव किंवा समुपदेशकच पूर्ण करू शकतो.

शिक्षक (Teachers & Educators)

कोणत्याही शिक्षकाचे काम हे केवळ मुलांना शिकवणे, नसून मुलांना चांगला माणूस बनवणे हे असते. लहान मुले शिक्षकांच्या प्रेम, शिस्त आणि वर्तनातून शिकतात. AI स्मार्ट लर्निंग देऊ शकते. पण भावनिक पाठबळ आणि योग्य मार्गदर्शन केवळ माणूसच देऊ शकतो.

 क्रिएटिव्ह डायरेक्टर्स आणि लेखक (Creative Directors & Authors)

क्रिएटिव्हिटी ही मानवी विचार आणि अनुभवातून जन्माला येते. एआय हे त्याच्याकडे संग्रहित माहितीवर प्रक्रिया करून आशय देते. मात्र, लेखक समाज, संस्कृती आणि मानवी भावना समजून कल्पना मांडतात.

डॉक्टर आणि सर्जन (Doctors & Surgeons)

डॉक्टर केवळ रिपोर्ट पाहून नव्हे तर रुग्णाची पार्श्वभूमी आणि भावना समजून उपचार करतात.त्यामुळे त्यांची जागा एआय घेऊ शकत नाही.

नेतृत्व आणि मॅनेजर्स

नेतृत्व केवळ डेटावर चालत नसून कठीण काळातील निर्णयांवर अवलंबून असते. लीडर लोकांचे मन जिंकतो व जोखीम पत्कारतो.

तसेच कलाकार आणि हस्तकलातज्ञ हे अत्यंत संवेदनशीलपणे ऐतिहासिक वास्तूंची दुरुस्ती करतात. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशामक क्षेत्रातील लोक, ज्यांना प्रसंगावधानाचे भान आहे. कम्युनिटी लीडर्स आणि मध्यस्थ, जे लोकांच्या भावभावना समजून घेऊन काम करतात. त्यांच्या नोकऱ्या एआय काढून घेऊ शकत नाही

 

Published On: May 24, 2026 | 12:16 PM

