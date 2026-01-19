Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

आचार संहिता संपताच आणि पोलीस दलाची बंदोबस्तातून सुटका होताच राज्य पोलीस दलासह कारागृह विभागातील शिपाई पदासाठी राबवण्यात येणाऱ्या भरतीची प्रक्रिया गतीमान झाली आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 04:59 PM
  • पोलीस भरतीला येणार वेग
  • एकूण ३८० जागांवर येणार भरती होत
  • घटकनिहाय मैदानी चाचण्यांच्या सुरूवातीची शक्यता
नाशिक : राज्यातील महापालिकेसाठी असलेली आचार संहिता संपताच आणि पोलीस दलाची बंदोबस्तातून सुटका होताच राज्य पोलिस दलासह कारागृह विभागातील शिपाई पदासाठी राबवण्यात येणाऱ्या भरतीची प्रक्रिया गतीमान झाली आहे. तब्बल पंधरा हजार रिक्त पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत मैदानी चाचण्यांसाठी घटकनिहाय अर्ज छाननी सुरू झाली.

फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात घटकनिहाय मैदानी चाचण्यांना सुरूवात होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार मार्च अखेरपर्यंत पोलिस भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करुन अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होऊ शकते. दरम्यान नाशिक जिल्हा परिषदेचे निवडणूक जाहिर झाली नसली तरी इतर ठिकाणी होणाऱ्या निवडणुकांचा काही परिणाम होणार का याची चिंता भरतीसाठी मैदानात उत्तरणाऱ्या उमेदवारांना सतावते आहे. दरम्यान, नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी जिल्ह्यातील रिक्त जागांच्या तपशिलांसह अधिसूचना जारी केली आहे.

हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

या संवर्गाला देणार सर्वाधिक पसंती

कारागृह, एसआरपीएफ शिपाई संवर्गाला सर्वाधिक पसंती देण्यात येणार आहे. या भरतीसाठी मुंबई, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर व पुण्यात सर्वाधिक अर्ज आले असून, कारागृह, एसआरपीएफ शिपाई संवर्गाला अनेकांची पसंती असल्याचे दिसते. प्राप्त अर्जाची छाननी होणार असून, मैदानी चाचणीवेळी कागदपत्रे तपासणी बारावी उत्तीणांसह पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर, इंजिनीअर, आयटी क्षेत्रातील उमेदवार स्पर्धेत उतरले आहेत. सर्व घटकांत एकाच दिवशी लेखी परीक्षेचे नियोजन असून, शारीरिक चाचणीनंतर एका पदास १० उमेदवारांची निवड पात्र उमेदवारांची १०० गुणांची लेखी परीक्षा होईल.

सिंहस्थात ग्रामीण पोलिसांना मिळेल बळ

नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दत्लात ११८ शिपाई अशा एकूण ३८० जागांवर भरती होत आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांनाही अखेरची संधी असल्याने राज्यभरात सर्वत्र अजर्जाची संख्या वाढली आहे. सिंहस्थासाठी ग्रामीण पोलिसांना मिळणार बळ नाशिक शहरात पदे रिक्त नसल्याने तेथील भरती घोषित झालेली नाही.

ग्रामीण पोलिस दलात होणऱ्या भरतीमुळे सिंहस्थापूर्वी नवप्रशिक्षणार्थी कर्मचारी ग्रामीण पोलिसांसाठी उपलब्ध असतील. २०२३ मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलिसांत दीडशे, तर २०२४ मध्ये ३२ जागांवर भरती झाली होती. त्या भरतीतून नियुक्त झालेले कर्मचारी सध्या पोलिस ठाण्यांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे आता होणाऱ्या भरतीतील पोलिसांचे बळ सिंहस्थात वापरता येणार आहे.

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

Published On: Jan 19, 2026 | 04:59 PM

