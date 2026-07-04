IND vs ENG: आज Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण होणारच? एका Insta Story मुळे खळबळ, 2 शब्दात विषय संपवला

भारत आणि आयर्लंडमध्ये वैभवला संधी देण्यात आली नाही. तसंच इंग्लंडच्या पहिल्या सामन्यातही वैभवला खेळविण्यात आलं नाही. यासाठी गंभीर आणि श्रेयसवर प्रचंड टीका झाली. वैभव केवळ १५ वर्षांचा आहे आणि अगदी कमी कालावधीत त्याचे अनेक चाहते निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ही संधी वैभवला मिळायला हवी असंही त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात हे शक्य होणार आहे का? असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. दरम्यान वैभवने इन्स्टास्टोरी ठेवल्यामुळे शक्यता अधिक निर्माण झाल्या आहेत.
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वैभव सूर्यवंशीने इन्स्टाग्रामवर काय पोस्ट केले?
शुक्रवारी रात्री, वैभवने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक स्टोरी शेअर केली, ज्यामध्ये तो मैदानावर बॅट उंचावून विजय किंवा शतक साजरे करताना दिसत आहे. या फोटोसोबत त्याने फक्त दोन शब्द लिहिले: “New Chapter” यामुळेच आता चर्चांना उधाण आलं आहे. चाहते तर वैभवच्या पदार्पणाची अगदी मनापासून वाट पाहत आहेत. इतकंच नाही तर श्रेयस अय्यर आणि गंभीरला वैभवला न खेळवल्यामुळे ट्रोलिंगचाही सामना करावा लागत आहे.
त्याचे पदार्पण आज होणार आहे का?
वैभवच्या या दोन शब्दांमुळे ऑनलाइन चर्चांना उधाण आले आहे. सोशल मीडियावरील क्रिकेट चाहते या रहस्यमय पोस्टला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाशी जोडत आहेत. चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की, ‘New Chapter’ लिहिणे याचा अर्थ असा आहे की वैभव आज मँचेस्टरच्या मैदानावर भारतीय जर्सीमध्ये एका नवीन प्रवासाला सुरुवात करणार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही.
ही पोस्ट एखाद्या ब्रँड डीलशी संबंधित आहे का?
अशीही जोरदार चर्चा आहे की, या नव्या अध्यायाचा त्याच्या क्रिकेट पदार्पणाशी काहीही संबंध नसावा, उलट तो एखाद्या मोठ्या ब्रँडसोबतच्या नवीन प्रायोजकत्व कराराच्या सुरुवातीचा संकेत असू शकतो. वैभवने स्वतः अद्याप हे रहस्य उघड न केल्यामुळे, चाहत्यांना आजच्या सामन्याच्या नाणेफेकीपर्यंत श्वास रोखून वाट पाहावी लागेल.
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