Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse Revaluation Portal Payment System Glitch Student Data Security Iit Experts

CBSE पोर्टलवर तांत्रिक बिघाड; पेमेंट सिस्टीममध्ये अचानक गडबड; डेटा लीकचा धोका किती खरा?पहा एका क्लिकवर..

Updated On: May 31, 2026 | 02:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

सीबीएसईच्या (CBSE) पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवरील पेमेंट गेटवेमध्ये तांत्रिक बिघाड समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांचा डेटा सुरक्षित आहे का आणि सायबर तज्ज्ञांचे यावर काय मत आहे, सविस्तर वाचा.

cbse

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

CBSE Portal Issue : नुकतीच सीबीएसईच्या (CBSE) पुनर्मूल्यांकन पोर्टलवर एक मोठी समस्या समोर आली आहे. यामध्ये पेमेंट सिस्टममध्ये अचानक तक्रार आल्याचे दिसून आले आहे. काही विद्यार्थ्यांना पोर्टलवर फी अत्यंत कमी तर काही विद्यार्थ्यांना खूप जास्त रक्कम दाखवली जात होती. या घटनेनंतर सिस्टिमच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण झाला आहे की, या घटनेमुळे विद्यर्थ्यांच्या वैयक्तीक डेटा जसे की नाव, पत्ता, फोन नंबर लीक होऊ शकतो का? परंतु, तज्ञ आणि सायबर सुरक्षा विश्लेषकांनुसार, सध्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा वैयक्तीक डेटा चोरीला गेल्याची किंवा बाहेर आल्याची पुष्टी झालेली नाही. जी समस्या समोर आली आहे, ती प्रामुख्याने पेमेंट गेटवे आणि फि डिस्प्ले सिस्टिमशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे.

सायबर तज्ज्ञांनी काय सांगितले?

सायबर तज्ञ राहूल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या वेबसाईमध्ये सुरक्षिततेच्या त्रुटी राहिल्या तर डेटा लीकचा धोका नेहमीच बनून राहतो. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, प्रत्येक वेळी डेटा चोरी होतोच जर सिस्टीम वेळोवेळी अपडेट केली आणि ‘सिक्युरिटी ऑडिट’ केले तर हा धोका बऱ्याच अंशी कमी होतो.

PM Modi on Chola Empire: ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधान मोदींनी जागवल्या १००० वर्ष जुन्या चोल साम्राज्याच्या आठवणी!

सुरक्षा तपासणी किती वेळा होते?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी आणि मोठ्या डिजिटल पोर्टल्सची सायबर सुरक्षा तपासणी सहसा दर ६ महिन्यांनी होते. यामध्ये सिस्टीममधील त्रुटी शोधून त्या सुधारल्या जातात, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा सायबर हल्ला रोखता येईल.

किती विद्यार्थी प्रभावित झाले?

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास ५० विद्यार्थ्यांच्या अकाउंटमध्ये फीची रक्कम चुकीची दाखवली गेली. कोणाला खूप कमी तर कोणाला खूप जास्त रक्कम दिसली. ज्यावरून सिस्टीममधील तांत्रिक अस्थिरता स्पष्टपणे दिसून आली आहे.

सीबीएसई आणि तांत्रिक पथके मिळून या संपूर्ण सिस्टिमची तपासणी करत आहेत. शिवाय या कामासाठी आयआयटी तज्ञांच्या पथकाचीही मदत घेतली जात आहे. तसेच सिस्टिम अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी पुढील काम केले जात आहे.

PM Modi Mann Ki Baat: पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये का केले ‘या’ दोन शिक्षकांचे कौतुक? जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा.. 

Web Title: Cbse revaluation portal payment system glitch student data security iit experts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE Exam: सीबीएसईचा मोठा निर्णय; ‘या’ वर्षापासून उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी थेट ऑनलाईन मिळणार!
1

CBSE Exam: सीबीएसईचा मोठा निर्णय; ‘या’ वर्षापासून उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी थेट ऑनलाईन मिळणार!

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?
2

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE पोर्टलवर तांत्रिक बिघाड; पेमेंट सिस्टीममध्ये अचानक गडबड; डेटा लीकचा धोका किती खरा?पहा एका क्लिकवर..

CBSE पोर्टलवर तांत्रिक बिघाड; पेमेंट सिस्टीममध्ये अचानक गडबड; डेटा लीकचा धोका किती खरा?पहा एका क्लिकवर..

May 31, 2026 | 02:33 PM
‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

May 31, 2026 | 02:32 PM
Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

May 31, 2026 | 02:26 PM
RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

May 31, 2026 | 02:24 PM
Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

May 31, 2026 | 02:19 PM
Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; साक्षीदाराच्या भावाला थेट धमकी

Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; साक्षीदाराच्या भावाला थेट धमकी

May 31, 2026 | 02:16 PM
Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

May 31, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM