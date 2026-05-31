Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Was Madhuri Dixit Pregnant During The Shooting Of Dola Re Dola Actress Makes A Big Revelation Puts An End To The Speculation

‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

Updated On: May 31, 2026 | 02:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर २५ वर्षांनी, माधुरीने एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. सर्वांचे गैरसमज दूर करत, तिने गरोदरपणाच्या पसरलेल्या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अनेक वर्षांपासून बॉलिवूड वर्तुळात अशी चर्चा होती की, माधुरी दीक्षितने ‘देवदास’ चित्रपटातील ‘डोला रे डोला’ हे गाणे गरोदरपणात चित्रित केले होते. या कामगिरीबद्दल तिची खूप प्रशंसा झाली. असे म्हटले जात होते की, चार महिन्यांची गरोदर असूनही, त्या अभिनेत्रीने एकदाही नकार न देता गाण्याचे सर्व अवघड स्टेप्स केले होते.

पण आता, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर २५ वर्षांनी, माधुरीने एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. सर्वांचे गैरसमज दूर करत, त्या अभिनेत्रीने गरोदरपणाच्या पसरलेल्या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत

अलीकडेच, दिवंगत नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान यांच्या माजी सहकारी रुबिना खान यांनी असा दावा केला होता की, ‘देवदास’ चित्रपटातील ‘डोला रे डोला’ या सुपरहिट गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान माधुरी दीक्षित चार महिन्यांची गरोदर होती. मात्र, आता माधुरीने स्वतःच हा दावा फेटाळून लावत सत्य उघड केले आहे. ‘स्क्रीन’ला दिलेल्या मुलाखतीत माधुरी हसत म्हणाली, “माझा मोठा मुलगा, अरिन, २००३ मध्ये जन्मला, त्यामुळे तुम्ही हिशोब स्वतःच करू शकता.”

माधुरीचा मोठा मुलगा, अरिन नेने, याचा जन्म १७ मार्च २००३ रोजी झाला, तर ‘देवदास’ १२ जुलै २००२ रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचा प्रीमियर २३ मे २००२ रोजी कान्स चित्रपट महोत्सवात झाला होता.

Khatron Ke Khiladi 15 Promo: तुफानी टास्क-थरारक स्टंट्स! रोहित शेट्टीच्या इशाऱ्यामुळे वाढली उत्सुकता, स्पर्धकांना बसणार धक्का
माधुरी पुढे म्हणाली, “त्यावेळी माझी तब्येत नक्कीच थोडी खराब होती कारण मी सतत प्रवास करत होते. मी अमेरिका आणि मुंबई दरम्यान सतत ये-जा करत होते. शिवाय, माझे बहुतेक शूटिंग रात्रीच्या वेळी व्हायचे. त्यामुळे मी खूप थकलेली असायचे आणि मला थोडे अस्वस्थ वाटायचे, पण मी गरोदर नव्हते.”

लग्नानंतर माधुरी अमेरिकेत स्थायिक झाली

माधुरी दीक्षितने १९९९ मध्ये डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केले. लग्नानंतर ती अमेरिकेतील डेन्व्हर येथे स्थायिक झाली, जिथे श्रीराम नेने एक प्रसिद्ध हृदय शल्यचिकित्सक होते. मात्र, लग्नानंतरही माधुरी अनेक वर्षे मुंबई आणि डेन्व्हर दरम्यान प्रवास करत राहिली.

तिचे मुलगे अरिन आणि रायन यांच्या जन्मापूर्वी तिने शूट केलेल्या शेवटच्या चित्रपटांपैकी ‘देवदास’ हा एक होता. शरतचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या प्रसिद्ध कादंबरी ‘देवदास’वर आधारित या चित्रपटात शाहरुख खानने देवदास, ऐश्वर्या रायने पारो आणि माधुरी दीक्षितने चंद्रमुखीची भूमिका साकारली होती.

Deool Band 2: स्वामींची भक्ती अपरंपार, देऊळ बंद २ च्या कलेक्शनमध्ये १० व्या दिवशी मोठी वाढ! रितेश देशमुखच्या चित्रपटाला टाकलं मागं

‘डोला रे डोला’ अजरामर

या चित्रपटातील ‘डोला रे डोला’ हे गाणे बॉलिवूडच्या सर्वात अविस्मरणीय नृत्यगीतांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे, मूळ कादंबरीत पारो आणि चंद्रमुखी यांची कधीही समोरासमोर भेट होत नाही, परंतु दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी कल्पकतेचा वापर करून या दोन पात्रांना एकत्र चित्रित केले आणि हे भव्य नृत्य दृश्य चित्रित केले.

हे गाणे इस्माईल दरबार यांनी संगीतबद्ध केले असून, त्याचे गीत नुसरत बद्र यांनी लिहिले आहे. कविता कृष्णमूर्ती, श्रेया घोषाल आणि केके यांनी या गाण्याला आपला आवाज दिला आहे.

रुबिना खानचा दावा काय होता?

रुबिना खानने अलीकडेच ‘बॉलिवूड ठिकाणा’ या यूट्यूब चॅनलवरील एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, गाण्यामध्ये एक स्टेप आहे जिथे माधुरी मॅडम मागे वळून बसतात. तो शॉट सकाळी ९ ते रात्री १० पर्यंत शूट करावा लागला कारण त्या चार महिन्यांच्या गरोदर होत्या. त्यांना नीट हालचाल करायला त्रास होत होता आणि चक्करही येत होती.

मात्र, माधुरी दीक्षितने स्वतः आता हा दावा फेटाळून लावला आहे. तिने स्पष्ट केले आहे की, ‘डोला रे डोला’च्या शूटिंगदरम्यान त्या गरोदर नव्हत्या, तर सततचा प्रवास आणि रात्रीच्या शूटिंगमुळे त्यांना केवळ थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत होता.

Web Title: Was madhuri dixit pregnant during the shooting of dola re dola actress makes a big revelation puts an end to the speculation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 02:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मिर्झापूर: द मूव्ही’वर अली फजलचा मोठा खुलासा; गुड्डू पंडितची प्रतिक्रिया ठरतेय चर्चेचा विषय
1

मिर्झापूर: द मूव्ही’वर अली फजलचा मोठा खुलासा; गुड्डू पंडितची प्रतिक्रिया ठरतेय चर्चेचा विषय

”30-40 पोरं मारहाण करण्यासाठी…”, मराठी अभिनेत्यावर टोळक्यांकडून हल्ला करण्याचा प्रयत्न,पोस्ट करत सांगितला धक्कादायक अनुभव
2

”30-40 पोरं मारहाण करण्यासाठी…”, मराठी अभिनेत्यावर टोळक्यांकडून हल्ला करण्याचा प्रयत्न,पोस्ट करत सांगितला धक्कादायक अनुभव

बॉलिवूडच्या पहिल्या महिला दिग्दर्शिका: एका निर्णयाने मोडल्या इंडस्ट्रीच्या बेड्या, मुलींनीही घडवला इतिहास
3

बॉलिवूडच्या पहिल्या महिला दिग्दर्शिका: एका निर्णयाने मोडल्या इंडस्ट्रीच्या बेड्या, मुलींनीही घडवला इतिहास

१३ वर्षे पूर्ण: ‘ये जवानी है दीवानी’च्या आठवणींना उजाळा; दीपिका पदुकोणच्या स्टाइलिश लूकची पुन्हा चर्चा
4

१३ वर्षे पूर्ण: ‘ये जवानी है दीवानी’च्या आठवणींना उजाळा; दीपिका पदुकोणच्या स्टाइलिश लूकची पुन्हा चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

May 31, 2026 | 02:32 PM
Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

Beed Crime: अंतरवाली सराटीतून परतताना भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला कारची धडक, इंदापूरच्या मराठा आंदोलकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर

May 31, 2026 | 02:26 PM
RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

RCB vs GT Final: फायनलआधी बंगळुरू पोलिसांचा मोठा निर्णय; RCB फॅन्सचा उत्साह ठरणार फिका? कडक निर्बंध लागू

May 31, 2026 | 02:24 PM
Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

May 31, 2026 | 02:19 PM
Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; साक्षीदाराच्या भावाला थेट धमकी

Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; साक्षीदाराच्या भावाला थेट धमकी

May 31, 2026 | 02:16 PM
Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

May 31, 2026 | 02:12 PM
देशात बाल आरोग्यामध्ये सुधारणा! जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तनपान देण्याचे प्रमाण ५०% पेक्षा अधिक, आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींमध्ये घट

देशात बाल आरोग्यामध्ये सुधारणा! जन्मानंतर पहिल्या तासात स्तनपान देण्याचे प्रमाण ५०% पेक्षा अधिक, आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींमध्ये घट

May 31, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM