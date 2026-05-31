‘डोला रे डोला’ शूटिंगवेळी माधुरी दीक्षित होती प्रेग्नेंट? अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा, चर्चेला पूर्णविराम

अनेक वर्षांपासून बॉलिवूड वर्तुळात अशी चर्चा होती की, माधुरी दीक्षितने ‘देवदास’ चित्रपटातील ‘डोला रे डोला’ हे गाणे गरोदरपणात चित्रित केले होते. या कामगिरीबद्दल तिची खूप प्रशंसा झाली. असे म्हटले जात होते की, चार महिन्यांची गरोदर असूनही, त्या अभिनेत्रीने एकदाही नकार न देता गाण्याचे सर्व अवघड स्टेप्स केले होते.
पण आता, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर २५ वर्षांनी, माधुरीने एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. सर्वांचे गैरसमज दूर करत, त्या अभिनेत्रीने गरोदरपणाच्या पसरलेल्या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत
अलीकडेच, दिवंगत नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान यांच्या माजी सहकारी रुबिना खान यांनी असा दावा केला होता की, ‘देवदास’ चित्रपटातील ‘डोला रे डोला’ या सुपरहिट गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान माधुरी दीक्षित चार महिन्यांची गरोदर होती. मात्र, आता माधुरीने स्वतःच हा दावा फेटाळून लावत सत्य उघड केले आहे. ‘स्क्रीन’ला दिलेल्या मुलाखतीत माधुरी हसत म्हणाली, “माझा मोठा मुलगा, अरिन, २००३ मध्ये जन्मला, त्यामुळे तुम्ही हिशोब स्वतःच करू शकता.”
माधुरीचा मोठा मुलगा, अरिन नेने, याचा जन्म १७ मार्च २००३ रोजी झाला, तर ‘देवदास’ १२ जुलै २००२ रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचा प्रीमियर २३ मे २००२ रोजी कान्स चित्रपट महोत्सवात झाला होता.
माधुरी पुढे म्हणाली, “त्यावेळी माझी तब्येत नक्कीच थोडी खराब होती कारण मी सतत प्रवास करत होते. मी अमेरिका आणि मुंबई दरम्यान सतत ये-जा करत होते. शिवाय, माझे बहुतेक शूटिंग रात्रीच्या वेळी व्हायचे. त्यामुळे मी खूप थकलेली असायचे आणि मला थोडे अस्वस्थ वाटायचे, पण मी गरोदर नव्हते.”
लग्नानंतर माधुरी अमेरिकेत स्थायिक झाली
माधुरी दीक्षितने १९९९ मध्ये डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केले. लग्नानंतर ती अमेरिकेतील डेन्व्हर येथे स्थायिक झाली, जिथे श्रीराम नेने एक प्रसिद्ध हृदय शल्यचिकित्सक होते. मात्र, लग्नानंतरही माधुरी अनेक वर्षे मुंबई आणि डेन्व्हर दरम्यान प्रवास करत राहिली.
तिचे मुलगे अरिन आणि रायन यांच्या जन्मापूर्वी तिने शूट केलेल्या शेवटच्या चित्रपटांपैकी ‘देवदास’ हा एक होता. शरतचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या प्रसिद्ध कादंबरी ‘देवदास’वर आधारित या चित्रपटात शाहरुख खानने देवदास, ऐश्वर्या रायने पारो आणि माधुरी दीक्षितने चंद्रमुखीची भूमिका साकारली होती.
‘डोला रे डोला’ अजरामर
या चित्रपटातील ‘डोला रे डोला’ हे गाणे बॉलिवूडच्या सर्वात अविस्मरणीय नृत्यगीतांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे, मूळ कादंबरीत पारो आणि चंद्रमुखी यांची कधीही समोरासमोर भेट होत नाही, परंतु दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी कल्पकतेचा वापर करून या दोन पात्रांना एकत्र चित्रित केले आणि हे भव्य नृत्य दृश्य चित्रित केले.
हे गाणे इस्माईल दरबार यांनी संगीतबद्ध केले असून, त्याचे गीत नुसरत बद्र यांनी लिहिले आहे. कविता कृष्णमूर्ती, श्रेया घोषाल आणि केके यांनी या गाण्याला आपला आवाज दिला आहे.
रुबिना खानचा दावा काय होता?
रुबिना खानने अलीकडेच ‘बॉलिवूड ठिकाणा’ या यूट्यूब चॅनलवरील एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, गाण्यामध्ये एक स्टेप आहे जिथे माधुरी मॅडम मागे वळून बसतात. तो शॉट सकाळी ९ ते रात्री १० पर्यंत शूट करावा लागला कारण त्या चार महिन्यांच्या गरोदर होत्या. त्यांना नीट हालचाल करायला त्रास होत होता आणि चक्करही येत होती.
मात्र, माधुरी दीक्षितने स्वतः आता हा दावा फेटाळून लावला आहे. तिने स्पष्ट केले आहे की, ‘डोला रे डोला’च्या शूटिंगदरम्यान त्या गरोदर नव्हत्या, तर सततचा प्रवास आणि रात्रीच्या शूटिंगमुळे त्यांना केवळ थकवा आणि अशक्तपणा जाणवत होता.