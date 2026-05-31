Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या

Updated On: May 31, 2026 | 02:13 PM IST
Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यू इंग्लंड परिसरात एक अद्भुत खगोलीय घटना घडली आहे. परिसरात पाठपाठो दोन उल्कापिंड पडल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Massachusetts Meteor : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये उल्कापात? जोरदार स्फोटांनी इमारती हादरल्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Massachusetts Meteor : वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यू इंग्लंड परिसरात शनिवारी (३० मे) अचानक दोन मोठे स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. यामुळे संपूर्ण परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्फोटांनी परिसरातील सर्व इमारती हादल्या होत्या. अमेरिकन मेटिओर सोसायटीने एक मोठा उल्कापिंडाने पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केलाचा दावा केला आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी दुपारी २.३० च्या सुमारास मॅसॅच्युसेट्समध्ये आकाशातून एक तीव्र प्रकाश पृथ्वीच्या दिशेने येताना दिसला. एका पाठोपाठ दोन मोठे स्फोट घडले. हा आवाज ऐकून नागरिकांना मोठा भूंकप झाल्याचा भास झाला. यामुळे या घटनेची माहिती तातडीने पोलिस आणि सुरक्षा यंत्रणांना देण्यात आली.

उल्कापिंड असल्याचा दावा कशावरुन?

अमेरिकन मेटिओर सोसायटीच्या तपासानुसार, हा आवाज कोणत्याही मानवनिर्मित स्फोटाचा नव्हता, तर एका मोठ्या उल्कापिंडाचा होता. हा खडक बोस्टनच्या उत्तरेला मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यू हॅम्पशायरच्या जवळ पडला आहे. हा उल्कापिंड  आगीच्या गोळ्याप्रमाणे अत्यंत वेगाने पृथ्वीच्या दिशेने येताना गाड्यांच्या कॅमेरात कैद झाला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, उल्कापिंडचा आकार साधारण ३ फूट रुंद होता. अमेरिकन मेटिओर सोसायटीचे अधिकारी रॉबर्ट लन्सफोर्ज यांनी सांगितले की, हा उल्कापिंड आकाशात सामान्यपणे दिसणाऱ्या आगीच्या गोळ्यापेक्षाही अत्यंत वेगवान आणि मोठा होता. नासाच्या माहितीनुसार, अशा आकाराचे खडक मोठ्या प्रमाणात उर्जा उत्सर्जित करतात.

या खगोलीय घटनेचा डेलावेरपासून थेट मॉन्ट्रियलपर्यंतच्या हजारो लोकांनी अनुभव घेतला. शास्त्रज्ञांच्या माहितीनुसार, एखादा मोठा खडक आवाजाच्या वेगापेक्षाही जास्त गतीने पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करतो. यावेळी हवेच्या दाबामुळे प्रचंड मोठा आवाज होतो. यामुळे भूकंपासारखा भास होतो.

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उल्कापिंड थेट जमिनीवर धडकण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. वातावरणातील घर्षणामुळे आणि स्फोटामुळे तो हवेतच नष्ट झाला असेल. किंवा याचा भाग शिल्लक राहिल्यास तो अटलांटिक महासागरात पडला असता.  दरम्यान, सोशल मीडियावर या घटनेचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असून तज्ज्ञांकडून उल्कापिंडाची अचूक दिशा आणि त्याच्या गतीच्या वेगाचा अभ्यास केला जात आहे.

Published On: May 31, 2026 | 02:12 PM

