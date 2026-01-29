Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

लोकशाहीत राजकारण हे समाज घडवण्याचे प्रभावी माध्यम असून, राजकारणी होण्यासाठी शिक्षण गरजेचे आहे का हा प्रश्न कायम चर्चेत राहिला आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 05:05 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण हे केवळ सत्तेचे साधन नसून समाज घडवण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतो की, राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणं खरंच गरजेचं आहे का? आजवरचा राजकीय इतिहास पाहिला तर उत्तर थोडंसं मिश्र आहे. पूर्वीच्या काळात राजकारणात शिक्षणाला फारसं महत्त्व दिलं जात नव्हतं. समाजातील प्रश्न, लोकांच्या अडचणी आणि जमिनीवरचं वास्तव समजणारा माणूस नेता होऊ शकत होता. त्यामुळे शिक्षित असो वा अशिक्षित, दोघांनाही राजकारणात संधी मिळत होती. मात्र, काळ बदलला आहे. आज राजकारण ही केवळ सभा, भाषण आणि आंदोलनांपुरती मर्यादित गोष्ट राहिलेली नाही, तर धोरणे, कायदे, अर्थकारण, प्रशासन आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी यांच्याशी थेट जोडलेली आहे.

मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण! राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपक्रम

आजच्या स्पर्धात्मक युगात जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात शिक्षणाला महत्त्व आले आहे. नागरिक, कार्यकर्ते, अधिकारी हे सर्वच मोठ्या प्रमाणात शिक्षित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत जर नेता अशिक्षित किंवा कमी शिक्षित असेल, तर “सगळे शिक्षित आणि नेता अडाणी” हे समीकरण अनेकांना खटकते. त्यामुळे आधुनिक काळात राजकारणात शिक्षणाचे महत्त्व नक्कीच वाढले आहे.

अशिक्षित किंवा कमी शिक्षण असूनही उंचशिखर गाठलेले महाराष्ट्रातील लोकनेते

महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे अनेक नेते होऊन गेले, ज्यांचे औपचारिक शिक्षण मर्यादित होते, पण अनुभव, नेतृत्वगुण आणि जनसंपर्काच्या जोरावर त्यांनी मोठी उंची गाठली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिक्षण दहावीपर्यंतच होते. मात्र त्यांची भाषाशैली, विचारांची धार आणि जनमानसावर असलेला प्रभाव आजही आदर्श मानला जातो. तसेच अजित पवार यांचे शिक्षणही मर्यादित असले, तरी प्रशासनावर पकड, निर्णयक्षमता आणि राजकीय अनुभवामुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं स्थान निर्माण केलं. केवळ दहावी किंवा बारावी शिक्षण असतानाही काही नेत्यांनी राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. अशा नेत्यांनी लोकांच्या प्रश्नांशी थेट नातं जोडलं, जमिनीवर काम केलं आणि अनुभवातून शिकत स्वतःला घडवलं. हे उदाहरण दाखवतात की शिक्षण कमी असलं तरी राजकारणात यश अशक्य नाही.

Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद

उच्चशिक्षित लोकनेते

दुसरीकडे, यशवंतराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन, आर. आर. पाटील यांसारखे उच्चशिक्षित नेतेही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. कायदा, अर्थशास्त्र, विज्ञान, राज्यशास्त्र यांसारख्या विषयांचं ज्ञान त्यांच्या निर्णयांमध्ये आणि धोरणांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतं. आधुनिक प्रशासन, कायदे आणि जागतिक स्तरावरील आव्हानं समजून घेण्यासाठी हे शिक्षण उपयुक्त ठरतं.

शिक्षण हे राजकारणात यशाचं एकमेव सूत्र नाही, पण आजच्या काळात ते दुर्लक्षितही करता येणार नाही. अनुभव, नेतृत्व, लोकांशी नातं आणि नैतिकता यासोबत शिक्षणाची जोड मिळाली, तर तो नेता अधिक प्रभावी ठरतो. म्हणूनच आजच्या राजकारणात शिक्षण आवश्यक नसले तरी अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

Web Title: How much education is important for be politician

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 05:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस
1

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

Padma Awards 2026 List: साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्म पुरस्कारांची घोषणा!
2

Padma Awards 2026 List: साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांना पद्म पुरस्कारांची घोषणा!

UGC NET 2026 Results: उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार! UGC-NET डिसेंबर 2025 निकाल लवकरच जाहीर होणार
3

UGC NET 2026 Results: उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार! UGC-NET डिसेंबर 2025 निकाल लवकरच जाहीर होणार

JEE Advanced: जेईई अ‍ॅडव्हान्स्डच्या पॅटर्नमध्ये मोठा बदल; परीक्षा वर्षातून 3–4 वेळा होण्याची शक्यता आणि…
4

JEE Advanced: जेईई अ‍ॅडव्हान्स्डच्या पॅटर्नमध्ये मोठा बदल; परीक्षा वर्षातून 3–4 वेळा होण्याची शक्यता आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 05:05 PM
तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

Jan 29, 2026 | 05:04 PM
IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

Jan 29, 2026 | 05:02 PM
‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Jan 29, 2026 | 04:58 PM
Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Jan 29, 2026 | 04:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM