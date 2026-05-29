  Csmu Third Convocation 1268 Students Degree Governor Haribhau Bagde

Maharashtra Education : छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाच्या 1268 विद्यार्थ्यांना पदवी तर 34 जणांना पिएचडी बहाल

Updated On: May 29, 2026 | 04:34 PM IST
शेंडूंग येथील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाच्या (CSMU) तृतीय पदवीदान समारंभात विविध विद्याशाखांतील 1268 विद्यार्थ्यांना पदव्या व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणा प्रताप यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेऊन राष्ट्रविकासासाठी करण्याचे आवाहन केले.

राकेश खराडे, रसायनी : शेंडूंग येथील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ (CSMU) तृतीय पदवीदान समारंभ शुक्रवारी, 29 मे 2026 रोजी विद्यापीठ परिसरातील जी. डी. बडाया ऑडिटोरियममध्ये आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी विविध विद्याशाखांतील 1268 विद्यार्थ्यांना पदव्या व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे यांच्याहस्ते विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या.

समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेल्या राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी भाषणात विद्यार्थ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महाराणा प्रताप यांच्या जीवनातून शौर्य, राष्ट्रभक्ती, कर्तव्यनिष्ठा आणि संघर्षाची प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केले. पदवी प्राप्त करणे ही जीवनातील महत्त्वाची उपलब्धी असली तरी बौद्धिक आणि सामाजिक स्तरावरही स्वतःचा विकास करणे तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय संस्कृतीची ओळख नैतिकता, प्रामाणिकपणा आणि सचोटी यांमध्ये असल्याचे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांना जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात या मूल्यांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला. तसेच विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानाचा आणि संस्कारांचा उपयोग समाज व राष्ट्राच्या विकासासाठी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

समारंभाची सुरुवात विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. केशव बडाया यांनी पदव्या व प्रमाणपत्रांना मान्यता देण्याच्या घोषणेद्वारे केली. यावेळी एकूण 1268 पदव्या व प्रमाणपत्रांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 34 पीएच.डी., 535 पदव्युत्तर पदव्या तसेच विविध पदवी आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या पदव्यांचा समावेश होता. डॉ.केशव बडाया यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

प्रख्यात शास्त्रज्ञ आणि सीएसआयआरचे माजी महासंचालक प्रा. (डॉ.) शेखर सी. मांडे यांनी विशेष अतिथी म्हणून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी नवोपक्रम, संशोधन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करत भारताच्या नेतृत्वाखाली जगाला नवी दिशा देण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांनी ‘विकसित भारत’ घडविण्यासाठी सक्रिय योगदान द्यावे आणि देशाचा गौरव वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या समारंभाला विद्यापीठाचे अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, प्राध्यापक, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार प्रदर्शनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भावी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

Published On: May 29, 2026 | 04:34 PM

