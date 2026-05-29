Vinesh Phogat ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; आशियाई क्रीडाच्या निवड चाचणीत सहभागी होण्यास परवानगी, WFI ला झटका

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील अनेक निरीक्षणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने विनेश फोगट यांच्या बाजूने निकाल दिला. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विनेश फोगाटच्या क्रीडा कामगिरीची प्रशंसा करत एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, ‘जर दुसरा कोणी खेळाडू असता, तर परिस्थिती वेगळी असती. विनेशने देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी केली आहे.’ परंतु, या दिलासासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने विनेश फोगाटला देशाची प्रतिष्ठा आणि खेळाच्या नियमांची आठवण करून दिली आणि स्पष्टपणे सांगितले, ‘तुम्ही एक उत्कृष्ट खेळाडू आहात. पण देश प्रथम येतो.’
विनेश फोगाटला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देऊनही, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण हाताळण्याच्या पद्धतीवर आणि कार्यप्रणालीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता आणि नाराजी व्यक्त केली. क्रीडा संघटनांच्या तांत्रिक आणि निवड प्रक्रियेत न्यायालयांकडून होणारा असा सहज आणि तात्काळ हस्तक्षेप ही एक मोठी समस्या बनत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी एक कठोर शाब्दिक टिप्पणी केली, “हे वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रकरण नाहीत, हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाशी संबधित विषय आहेत. न्यायालयाने अशा प्रकारे हस्तक्षेप करून संपूर्ण वेळापत्रक विस्कळीत करणे योग्य नाही.”
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने डब्ल्यूएफआयचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला सांगितले की, ‘आम्ही तुम्हाला हे अगदी स्पष्टपणे सांगत आहोत, उच्च न्यायालयाने आपला आदेश दिल्यानंतर, आशा आणि अपेक्षा आधीच वाढल्या आहेत. आता त्यांना घरी परत जा, आम्ही काहीही करू शकत नाही असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.’ न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे विनेश फोगाट यांना चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
२०२६ च्या आशियाई खेळांच्या निवड चाचण्यांचे वेळापत्रक आणि नियमांसंदर्भात भारतीय कुस्ती महासंघ आणि कुस्तीपटूंमध्ये वाद सुरू होता. विनेश फोगाटने या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला आणि तिला चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली. डब्ल्यूएफआयने (WFI) या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, कारण महासंघाचा असा विश्वास होता की न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे खेळाच्या नियोजित स्पर्धा आणि निवड प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या याचिकेवर नोटीस बजावत पुढील सुनावणी १ जून रोजी निश्चित केली आहे. दरम्यान, विनेश फोगाटला निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे आता संपूर्ण क्रीडा विश्वाचे लक्ष या चाचण्यांकडे लागले आहे.
