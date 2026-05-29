गूड न्यूज…प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्याच्या घरी लवकरच हलणार पाळणा ,सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध जोडपे आदित्य सील आणि अनुष्का रंजन लवकरच आई-बाबा होणार आहेत. लग्नाच्या चार वर्षांनंतर आदित्य सील आणि अनुष्का रंजन यांना बाळ होणार आहे. या जोडप्याने सोशल मीडियावर सुंदर फोटो शेअर करून चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे.
आदित्य सील आणि अनुष्का रंजन यांनी आज इंस्टाग्रामवर त्यांच्या मॅटर्निटी शूटमधील काही खास फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंच्या माध्यमातून त्यांनी चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी एका खास पद्धतीने दिली आहे. या फोटोंमध्ये दोघेही काळ्या रंगाच्या पोशाखात खूप आनंदी दिसत आहेत.
आदित्यच्या टी-शर्टवर ‘बाप’ असे लिहिलेले आहे. अनुष्का रंजन काळ्या रंगाच्या बॉडीकॉन ड्रेसमध्ये खूपच सुंदर दिसत असून, तिने आपले बेबी बंप दाखवले आहे. या जोडप्याचे हे फोटो चाहते आणि सेलिब्रिटी दोघांमध्येही खूप लोकप्रिय झाले आहेत. लवकरच पालक होणार असल्याची या जोडप्याच्या घोषणेने सर्व चाहत्यांची मने जिंकली असून, अनेक सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी या आनंदाच्या बातमीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
आदित्य सील आणि अनुष्का रंजन यांनी त्यांच्या सुंदर फोटोंसोबत एक गोड संदेश शेअर केला आहे. आदित्य सील आणि अनुष्का रंजन यांनी लिहिले, “मी शंभर वर्षे वाट पाहिली आहे, पण तुझ्यासाठी मी आणखी लाखो वर्षे वाट पाहू शकतो. तू मला मिळशील, हे माझे किती मोठे भाग्य असेल याची मला कल्पना नव्हती.”
सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांकडून अभिनंदन
या जोडप्याने सोशल मीडियावर ही आनंदाची बातमी शेअर करताच, बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला. अनन्या पांडे, मौनी रॉय, भूमी पेडणेकर, सोनाक्षी सिन्हा, वाणी कपूर, मनीष मल्होत्रा यांसारख्या अनेक मोठ्या नावांनी आणि चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर या जोडप्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आणि पालक बनल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या.
आदित्य सील आणि अनुष्का रंजन यांची पहिली भेट अनुष्काच्या कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमात झाली. जवळपास चार वर्षे डेटिंग केल्यानंतर, आदित्यने पॅरिसमध्ये अनुष्काच्या वाढदिवसाला तिला प्रपोज केले. २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मुंबईत दोघांचे भव्य लग्न झाले. आदित्य सील अलीकडेच अक्षय कुमार आणि तापसी पन्नू यांच्या ‘खेल खेल में’ या चित्रपटात दिसला होता.