Study Tips : फक्त 33% नाही, 90% गुणांचे लक्ष्य! इंग्रजीत चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी ‘ही’ भन्नाट ट्रिक ठरेल फायदेशीर

Updated On: May 29, 2026 | 04:26 PM IST
सारांश

इंग्रजी विषयात चांगले गुण मिळवण्यासाठी फरीदाबादच्या एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांसाठी खास अभ्यास पद्धत आणि सोपी ट्रिक सांगितली आहे. फक्त पास होण्याचे लक्ष्य न ठेवता 90% गुण मिळवण्यासाठी वाचन, शब्दसंग्रह, व्याकरण आणि उत्तरलेखनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

फक्त 33% नाही, 90% गुणांचे लक्ष्य! इंग्रजीत चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी 'ही' भन्नाट ट्रिक ठरेल फायदेशीर (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

फक्त 33% नाही, 90% गुणांचे लक्ष्य! इंग्रजीत चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी ‘ही’ भन्नाट ट्रिक ठरेल फायदेशीर (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

विस्तार
  • इंग्रजीत कमी गुणांची चिंता मिटणार?
  • फरीदाबादच्या शिक्षिकेने सांगितला 90% मार्क्सचा फॉर्म्युला
  • 33% पासून 90% पर्यंत गुण वाढवण्यासाठी शिक्षकांची खास ट्रिक
English Exam Tips Marathi : इंग्रजी विषय अनेक विद्यार्थ्यांसाठी कठीण वाटतो. काही विद्यार्थी फक्त पास होण्यासाठी 33% गुणांचे लक्ष्य ठेवतात, पण योग्य पद्धतीने अभ्यास केला तर 80 ते 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवणेही शक्य असल्याचे शिक्षण तज्ज्ञ सांगतात. फरीदाबादमधील एका अनुभवी शिक्षिकेने इंग्रजीत चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी काही सोप्या पण प्रभावी ट्रिक्स शेअर केल्या आहेत.

इंग्रजीचा पेपर विद्यार्थ्यांसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरतो. प्रश्न समजून घेणे आणि त्यांची अचूक उत्तरे देणे कठीण असते. अनेक विद्यार्थी खूप मेहनत करूनही नापास होतात, कारण ते विचार न करता संपूर्ण अभ्यासक्रम पाठ करण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक पाहता, योग्य पद्धती आणि युक्त्या अवलंबणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फरिदाबादमधील एका सरकारी शाळेतील शिक्षिका विभा सिंग यांनी सांगितले की, त्या इंग्रजी शिकवतात. गेल्या वर्षी त्यांच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थी १००% निकालासह उत्तीर्ण झाले.

शिक्षिका विभा सिंग यांच्या मते, गेल्या वर्षीचा पेपर फारसा कठीण नव्हता आणि विद्यार्थ्यांना तो चांगला समजला होता. जर तुम्हाला दहावी आणि बारावीमध्ये चांगले गुण हवे असतील, तर फक्त आवश्यक गोष्टींचाच अभ्यास करा. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पाठ्यपुस्तकातील जास्त गुण असलेल्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला जातो. उदाहरणार्थ, जर एखादी कविता येण्याची शक्यता जास्त असेल, तर ती पूर्णपणे पाठ करा.

विभा सिंग आपल्या मुलांना परीक्षेपूर्वी लहान कथा आणि प्रश्नांचा सराव करायला लावतात. जर एखादा मोठा प्रश्न लक्षात राहत नसेल, तर तो दोन-तीन ओळींमध्ये लिहून काढणे पुरेसे आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, जी मुले वर्षभर अभ्यास करत नाहीत, तीसुद्धा परीक्षेच्या वेळेपर्यंत महत्त्वाचे विषय पूर्णपणे आत्मसात केल्यास उत्तीर्ण होऊ शकतात. मुलांना आधी लहान प्रश्न आणि नंतर मोठे प्रश्न सोडवायला शिकवले जाते, जेणेकरून त्यांचे सोपे प्रश्न सुटणार नाहीत. इंग्रजीचा पेपर ८० गुणांचा असतो आणि गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांच्या शाळेतील प्रत्येकजण उत्तीर्ण होत आहे.

विभा सिंग यांच्या मते, त्या मुलांना देत असलेल्या टिप्स खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरतात. जर मुलांनी त्याकडे लक्ष दिले, तर उत्तीर्ण होणे कठीण नाही. शेवटच्या दिवसांमध्ये पालकांनाही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला जातो. लहान प्रश्न, नोट्स, पत्रांची शीर्षके, अहवाल लेखन आणि कविता यांचा सराव केल्याने ३३ पेक्षा जास्त गुण मिळवणे सोपे होते. त्यांच्या मते, या टिप्सचे पालन करणारी मुले केवळ उत्तीर्णच होत नाहीत, तर ९०% पेक्षा जास्त गुणही मिळवू शकतात. दहावी असो वा बारावी, ही रणनीती दोघांसाठीही चांगली असून मुलांचा आत्मविश्वास वाढवते.

‘90% ट्रिक’ नेमकी काय?

शिक्षिकेनुसार, फक्त पास होण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे हीच सर्वात मोठी ट्रिक आहे. विद्यार्थ्यांनी दररोज थोडा अभ्यास, नियमित Grammar सराव, वाचन आणि Mock Test वर भर दिल्यास गुणांमध्ये मोठी सुधारणा दिसू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, इंग्रजी हा पाठांतराचा नव्हे तर सवय आणि सरावाचा विषय आहे. नियमित अभ्यास केल्यास कमी गुण मिळवणारे विद्यार्थीही उत्कृष्ट यश मिळवू शकतात.

Published On: May 29, 2026 | 04:26 PM

