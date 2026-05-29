कमी भांडवलात मोठी कमाई! नोकरीसोबतही करता येतील हे 8 छोटे व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत चांगली कमाईची संधी

Updated On: May 29, 2026 | 03:59 PM IST
सारांश

Business Ideas : कमी गुंतवणुकीत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर काही छोटे व्यवसाय चांगल्या कमाईचे साधन ठरू शकतात. घरगुती खाद्यपदार्थ, ऑनलाइन सेवा, टिफिन, मोबाईल रिपेअरिंग, डिजिटल मार्केटिंगसारख्या 8 छोट्या व्यवसायांमधून कमी पैशांतही स्थिर उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध आहे.

নোকরীসোবতही করতা येतील হে 8 छोटे व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत चांगली कमाईची संधी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

नोकरीसोबतही करता येतील हे 8 छोटे व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत चांगली कमाईची संधी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

विस्तार

Business Ideas News Marathi : आजच्या काळात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लाखो रुपयांची गुंतवणूक असणे आवश्यक नाही. योग्य नियोजन, कमी भांडवल आणि चांगली कल्पना असेल तर अगदी कमी पैशांतही व्यवसाय उभा करता येतो. विशेषतः घरातून किंवा पार्ट-टाईम सुरू करता येणारे छोटे व्यवसाय आज अनेकांसाठी कमाईचे मजबूत साधन ठरत आहेत.

जर तुम्ही कमी गुंतवणुकीत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छित असाल, तर नाश्त्याचे दुकान हा एक चांगला पर्याय आहे. सर्वप्रथम, अशा जागेचा शोध घ्या जिथे मोठ्या संख्येने शाळा, महाविद्यालये किंवा कार्यालये असतील. सुरुवातीला खूप जास्त पदार्थ ठेवण्याची गरज नाही; फक्त चहा, पराठे, पोहे किंवा समोसे यांसारख्या पदार्थांनी सुरुवात करा. पदार्थांची चांगली चव आणि स्वच्छता राखल्याने तुमचा ग्राहकवर्ग आपोआप वाढेल आणि तुमची कमाई हळूहळू सुधारेल.

जर तुम्हाला कमी गुंतवणुकीत रोजचे उत्पन्न मिळवायचे असेल, तर ज्यूस आणि लिंबूपाण्याची विक्री केंद्र हा एक चांगला पर्याय आहे. सर्वप्रथम, बाजारपेठ किंवा रुग्णालयाजवळची गर्दीची जागा निवडा आणि खर्च कमी ठेवण्यासाठी हंगामी फळांपासून बनवलेले ज्यूस विका. स्वच्छता आणि ताजेपणाची खात्री करा. जर चव आणि गुणवत्ता चांगली असेल, तर ग्राहक परत येतील आणि तुमचे उत्पन्न वेगाने वाढू शकते.

जर तुम्हाला स्वयंपाक करायला आवडत असेल, तर तुम्ही टिफिन सेवेने सुरुवात करू शकता. सर्वप्रथम, जवळपासच्या कार्यालयांशी किंवा विद्यार्थ्यांशी बोला आणि त्यांच्या गरजा समजून घ्या. गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कमी लोकांपासून सुरुवात करा. जर तुम्ही नवीन पाककृती शिकवू शकत असाल, तर तुम्ही स्वयंपाकाचा वर्गही चालवू शकता. हा व्यवसाय विश्वास आणि चवीवर अवलंबून असतो.

जर तुम्हाला फोटोग्राफीची आवड असेल, तर तुम्ही त्याचे एका फायदेशीर व्यवसायात रूपांतर करू शकता. अनुभव मिळवण्यासाठी छोट्या कार्यक्रमांपासून सुरुवात करा. तुमच्या कामाचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करत राहा, जेणेकरून लोकांना तुमचे काम पाहता येईल. हळूहळू, तुम्हाला लग्न आणि मोठ्या कार्यक्रमांसाठी ऑर्डर्स मिळू लागतील, ज्यामुळे तुमच्या कामाची व्याप्ती वाढेल.

जर तुम्हाला हस्तकला करायला आवडत असेल, तर हे काम घरातून सुरू करता येते. सुरुवातीला, लोकांच्या आवडीनिवडी समजून घेण्यासाठी कमी प्रमाणात वस्तू बनवा. आजकाल लोक भरपूर दागिने, पर्स आणि सजावटीच्या वस्तू खरेदी करतात. सोशल मीडिया किंवा स्थानिक बाजारपेठांमधून विक्री सुरू करा. या व्यवसायाची गुरुकिल्ली म्हणजे डिझाइनमध्ये सतत नवनवीन प्रयोग करणे. आजकाल लोक अधिकाधिक अद्वितीय आणि हस्तनिर्मित वस्तूंना पसंती देत ​​आहेत, ज्यामुळे कमी खर्चात चांगला नफा मिळू शकतो.

जर तुम्हाला एखाद्या विषयावर चर्चा करायला किंवा माहिती द्यायला आवडत असेल, तर ब्लॉगिंग किंवा यूट्यूब हा एक चांगला मार्ग असू शकतो. सुरुवातीला असा विषय निवडा ज्यावर तुम्ही दीर्घकाळ काम करू शकाल. नियमितपणे कंटेंट अपलोड करणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला, कमी लोक प्रतिसाद देतात. जसजसा प्रेक्षकवर्ग वाढतो, तसतसे जाहिरात आणि प्रसिद्धीद्वारे उत्पन्न मिळू शकते. आज अनेक लोक यातून लाखो रुपये कमावत आहेत.

शिवणकाम आणि भरतकाम ही अशी कामे आहेत जी घरातून सुरू करता येतात. लग्न आणि सणांच्या वेळी शिवलेल्या कपड्यांची मागणी वाढते. महिला या कामातून घरबसल्या चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात. जर डिझाइनरची फिटिंग चांगली असेल, तर हळूहळू ऑर्डर्स वाढू लागतात आणि याचा विस्तार बुटीक म्हणूनही करता येतो.

व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा

बाजारपेठेची मागणी समजून घ्या

कमी खर्चात सुरुवात करा

सोशल मीडियाचा प्रचारासाठी वापर करा

ग्राहकांचा विश्वास मिळवणे महत्त्वाचे आहे

नफा पुन्हा व्यवसाय वाढीसाठी वापरा

Published On: May 29, 2026 | 03:59 PM

