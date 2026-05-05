  Delhi University Ba Llb Honours Admission 2026 Clat Score Apply Now

Delhi University : दिल्ली विद्यापीठात वकील व्हायचं स्वप्न पूर्ण होईल?अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जाणून घ्या एका क्लिकवर

Delhi University BA LLB Admission 2026: दिल्ली विद्यापीठात बीए एलएलबी ऑनर्स प्रवेशासाठी अर्ज करा. क्लॅट (CLAT) स्कोरच्या आधारे मिळवा प्रवेश. सविस्तर प्रक्रिया येथे वाचा.

Updated On: May 05, 2026 | 03:56 PM
  • कायद्याच्या ‘या’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश सुरू
  • प्रवेश शुल्क
  • उमेद्वारांनी अर्ज कसा करावा?
Delhi University BA LLB Admission 2026: जर तुम्हाला कायद्याचा अभ्यास करून वकील व्हायचे असेल तर दिल्ली विद्यापीठाने तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी आणली आहे. दिल्ली विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याच्या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १८ मे २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आहे. त्यांनंतर अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे बंद होईल आणि तसेच नंतर येणारे कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनही अर्ज केले नाहीत. त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी.

कायद्याच्या ‘या’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश सुरू

तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी CLAT 2026 परीक्षा दिली आहे आणि ज्यांना या परीक्षेत चांगले गुण मिळावले आहेत. त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. ते दिल्ली विद्यापीठाच्या बीए एलएलबी ऑनर्स अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करून प्रवेश निश्चित करू शकतात. नामांकित विद्यापीठाची पदवी मिळवू शकतात.

प्रवेश शुल्क

या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळे प्रवेश शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये सर्वसाधारण ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेद्वारांना   ₹१,५०० आणि एससी/एसटी उमेदवारांना ₹१,००० ऑनलाइन भरावे लागतील.

उमेद्वारांनी अर्ज कसा करावा?

  1. अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम विद्यापीठाच्या अधिकृत  वेबसाइट admission.uod.ac.in   ला भेट द्यावी
  2. त्यानंतर एक लॉगिन आयडी  LOGIN ID आणि पासवर्ड PASSWORD तयार करून आपली आवश्यक माहिती भरावी.
  3. तुमचा लॉगिन आयटी आणि पासवर्ड कोणाशीही शेअर करू नका कारण त्यावर संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अवलंबून असते.
  4. अचूक माहिती भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे योग्यरित्या अपलोड करावीत.
  5. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात तसेच शेवटी पुन्हा एकदा अर्जाची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी. कारण उमेद्वाराने एकदा अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याला त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.
  6. शेवटी प्रवेश अर्ज सबमिट करावा.

Published On: May 05, 2026 | 03:56 PM

May 18, 2026 | 04:32 PM
May 18, 2026 | 04:30 PM
May 18, 2026 | 04:30 PM
May 18, 2026 | 04:21 PM
May 18, 2026 | 04:07 PM
May 18, 2026 | 03:58 PM
May 18, 2026 | 03:57 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM