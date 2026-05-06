Delhi New Traffic Rules: दिल्लीत ट्रॅफिक नियम तोडणाऱ्यांची आता खैर नाही! चलानबाबत ५ मोठे नियम बदलले

दिल्लीमध्ये अलीकडेच काही नवीन नियम लागू करण्यात आले असून, ते अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या सरकारी नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आपला वाहतूक दंड वेळेवर भरला नाही, तर तिला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

Updated On: May 06, 2026 | 03:02 PM
दिल्लीत ट्रॅफिक नियम तोडणाऱ्यांची आता खैर नाही! (Source. Freepik)

Delhi New Traffic Rules: सरकार वेळोवेळी वाहतूक नियमांमध्ये सुधारणा करत असते; परिणामी, दिल्लीमध्ये आता नवीन नियमांचा एक संच लागू करण्यात आला आहे, ज्यांची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून त्यांची अंमलबजावणी अधिक कडकपणे केली जात आहे. या सरकारी नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला वाहतूक चलानला न्यायालयात आव्हान द्यायचे असेल, तर आता त्या व्यक्तीला सर्वप्रथम चलानच्या रकमेपैकी ५०% रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. या उपायाचा उद्देश चलानचा निपटारा जलद करणे आणि संपूर्ण यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.

विलंबाबाबत कोणतीही सवलत नाही

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार, वाहतूक चलान भरण्यास विलंब करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय, नियमांमध्ये एक नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे, ज्यानुसार थकीत चलानबाबतची डिजिटल स्मरणपत्रे आता संबंधित व्यक्तींना दररोज पाठवली जातील, जेणेकरून पेमेंटमध्ये कोणताही विलंब होणार नाही याची खात्री करता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी असा इशारा दिला आहे की, वाहतूक दंड भरण्यास होणारा कोणताही विलंब आता नागरिकांना महागात पडेल; परिणामी, दंड विहित मुदतीमध्ये भरणे अनिवार्य असेल.

दंड न भरल्यास काय होईल?

जर कोणत्याही कारणास्तव, तुम्ही दिलेल्या मुदतीमध्ये चलान भरण्यात अपयशी ठरलात, तर त्याचे परिणाम गंभीर असतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना रस्ते कर भरणे, वाहन चालवण्याच्या परवान्याचे (ड्रायव्हिंग लायसन्सचे) नूतनीकरण आणि वाहनाची नोंदणी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा मिळण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा या सेवा तात्पुरत्या निलंबितही केल्या जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, थकीत चलानशी संबंधित वाहन सरकारी पोर्टलवर “प्रतिबंधित” म्हणून चिन्हांकित केले जाईल, ज्यामुळे भविष्यात त्या वाहनाची विक्री, खरेदी किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई केली जाईल. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, न्यायालय त्या वाहनाची जप्ती करण्याचे आदेशही देऊ शकते.

वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

सरकार आता ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९’ मध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच कॅलेंडर वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्या व्यक्तीचे वर्गीकरण “गंभीर गुन्हेगार” म्हणून केले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित व्यक्तीचा वाहन चालवण्याचा परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो किंवा तो कायमस्वरूपी रद्दही केला जाऊ शकतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, रस्त्यांवरील कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा सरकार यापुढे खपवून घेणार नाही.

४५-दिवसांचा नियम आणि नवीन न्यायिक प्रक्रिया

नवीन नियमांनुसार, एकदा वाहतूक चलन जारी झाले की, तुम्ही ४५ दिवसांच्या आत एकतर दंड भरणे किंवा त्यास ऑनलाइन आव्हान देणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने यापैकी कोणतीही कृती केली नाही, तर ते चलन आपोआप स्वीकारले गेले असे मानले जाईल. याउलट, जर तुम्ही अशा लोकांपैकी असाल ज्यांना न्यायालयात दाद (अपील) मांडावयाची आहे, तर तुम्हाला दंडाच्या रकमेपैकी ५०% रक्कम आगाऊ जमा करणे आवश्यक असेल. शिवाय, या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, विहित मुदतीचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अतिरिक्त दंड आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

ही संपूर्ण प्रणाली डिजिटल असेल

शासनाने आपली ‘ई-चलन’ (e-challan) प्रणाली अधिक बळकट केली आहे. तात्काळ प्रभावाने, आता वाहतूक चलने पाळत ठेवणाऱ्या कॅमेऱ्यांद्वारे आणि स्वयंचलित प्रणालींद्वारे जारी केली जातील; याव्यतिरिक्त, वाहतूक पोलिसांना घटनास्थळीच (on-the-spot) चलन जारी करण्याचा अधिकार कायम असेल. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व सुलभ करण्यासाठी, चलनांशी संबंधित सर्व नोंदींचे डिजिटलीकरण केले जाईल आणि त्या ऑनलाइन नोंदवल्या जातील. त्याच वेळी, सर्व वाहन मालकांना असा सल्ला दिला जातो की, त्यांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक आणि संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, जेणेकरून त्यांना सूचना वेळेवर प्राप्त होतील आणि ते त्यांना त्वरित प्रतिसाद देऊ शकतील.

या बदलामागील उद्देश काय आहे?

शासनाने हे नवीन नियम लागू करण्यामागील एकमेव उद्देश म्हणजे रस्ते सुरक्षा अबाधित राखणे आणि वाहतूक कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. या नवीन आणि प्रगत प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे वादांचे निराकरण होण्यास गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे; तसेच, वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि वारंवार नियमभंग करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी ही प्रणाली एक योग्य वचक म्हणून काम करेल.

Published On: May 06, 2026 | 03:01 PM

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

