‘त्या’ विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरळीत पार! प्राचार्य उद्या अहवाल सादर करणार, दोन केंद्रावर घेतल्या परीक्षा

हतनूर येथील राष्ट्रीय महाविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र रद्द करण्यात आल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांची परीक्षा कन्नड येथील पर्यायी केंद्रांवर सुरळीत पार पडली. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य गुरुवारी परीक्षा विभागाकडे सादर करणार असल्याची माहिती परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बी. एन. डोळे यांनी दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या बी.कॉम. परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचा गंभीर प्रकार कन्नड तालुक्यातील हतनूरच्या राष्ट्रीय महाविद्यालयात उघडकीस आला होता. या घटनेमुळे विद्यापीठ प्रशासनाने तात्काळ कठोर भूमिका घेत संबंधित परीक्षा केंद्र कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या प्रकरणी दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी दिले आहेत.
प्रश्नपत्रिका व्हायरल झालेल्या विषयाची परीक्षा आता ४ मे रोजी नव्याने घेण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विद्यापीठाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था केली. हतनूर केंद्रावरील सर्व विद्यार्थ्यांची मंगळवारपासूनची परीक्षा कन्नड येथील शिवाजी महाविद्यालय आणि संत तुकाराम महाविद्यालय या दोन केंद्रांवर हलविण्यात आली. या दोन्ही केंद्रांवर मंगळवारी घेण्यात आलेली परीक्षा पूर्णपणे सुरळीत पार पडल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. शिवाजी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजय भोसले तसेच संत तुकाराम महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शरद गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करण्यात आली होती.
दरम्यान, प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करून ती बाहेर व्हायरल केल्याच्या आरोपावरून संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध ४८ तासांच्या आत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या घटनेचा सविस्तर अहवाल विद्यापीठाकडे सादर करण्याबाबत महाविद्यालय प्रशासनाला सूचित करण्यात आले आहे. या प्रकरणामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असले, तरी विद्यापीठाने तातडीने उपाययोजना करत विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र समोर आले आहे.