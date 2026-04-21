Success Story : जिद्द, मेहनत आणि सातत्याने सलग तीन वेळा UPSC क्रॅक! आयएएस चारूंची जिद्द ठरली यशाची गुरुकिल्ली

यूपीएससीसारखी कठीण परीक्षा सलग तीन वेळा पास करणे सोपी गोष्ट नाही. आयएएस चारू यांनी जिद्द, मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर हे यश मिळवत अनेकांसाठी प्रेरणा निर्माण केली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 01:13 PM
(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • चारू यांनी सलग तीन वेळा यूपीएससी परीक्षा पास केली.
  • नोकरी सांभाळत त्यांनी सातत्याने अभ्यास करून यश मिळवले.
  • अपयशातून शिकत अखेर आयएएस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले.
यूपीएससी ही सर्वांत अवघड परीक्षा आहे. ही परीक्षा केंक करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. अनेकादा पहिल्या प्रयत्नात यश मिळत नाही. जर कोणतीही गोष्टी करण्याचा दृढ निश्चय केला तर ते काम पूर्ण करण्यापासून आपल्याला कोणीही थांबवू शकत नाही. आपल्या इच्छाशक्तीने अशक्यही गोष्टी आपण सहजपणे शक्य करु शकतो. असंच काहीसं चारु यांनीही केले आहे. चारू यांनी एकदा दोनदा नव्हे तर सलग तिसऱ्यांदा यूपीएससी परीक्षा क्रॅक केली आहे. यूपीएससी ही सर्वात अवघड परीक्षा आहे. ही परीक्षा अनेकांना खूप वेळा देऊनही पास करता येत नाही, त्यांनी सलग तीन वेळा ही परीक्षा पास केली आहे.

आयएएस चारू यांचा प्रेरणादायी प्रवास विद्यार्थ्यांना मोलाचा सल्ला

अनेक वर्षे नोकरी सांभाळून, परीक्षेतील अपयशाला न घाबरता जिद्दीने अभ्यास करणे आणि अपयशातून शिकून पुढील प्रयत्नात सुधारणा करणे, हा त्यांचा प्रवास तरुणांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. चारू यांचे यश तरुणांना एक संदेश देते की, जर तुमच्यात काहीतरी साध्य करण्याची तीव्र इच्छा असेल, तर यश मिळेपर्यंत तुम्ही त्यासाठी प्रयत्न करत राहिले पाहिजे. अपयशाने खचून जाऊ नये.

अथक परिश्रमाचे फळ मिळाले

चारू यांनी शालेय शिक्षण दिल्लीतील रामजस स्कूलमधून पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिझनेस स्टडीजमधून मॅनेजमेंट स्टडीजमध्ये ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले. यानंतर त्यांनी यूपीएससी परीक्षेची तयारी केली. त्यांनी स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी अभ्यासासाठी खास स्ट्रॅटेजी वापरली त्यामुळे त्यांना यश मिळाले. आयएएस चारू यांनी २०१६ मध्ये यूपीएससी (यूपीएससी) परीक्षा दिली. त्यावेळी त्यांचे सिलेक्शन भारतीय रेल्वेत आयआरएसएससाठी झाले होते. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा २०१८ साली यूपीएससी परीक्षा दिली. यावेळी त्यांनी २७६ रैंक मिळवली. यावेळी त्यांचे सिलेक्शन भारतीय लेखा परीक्षा आणि लेखा सेवा यासाठी झाली. परंतु त्यांना आयएएस व्हायचे होते. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली. यावेळी त्यांची आयएएस म्हणून निवड झाली.

चारु यांनी आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आणि त्याचे त्यांना फळदेखील मिळाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, चारू या त्रिपुरा केडरच्या २०२२ बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. आयएएसमध्ये निवड झाल्यानंतर, त्यांची पहिली नियुक्ती सहायक जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारी म्हणून झाली. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतील ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयात सहायक सचिव म्हणून काम केले. सध्या चारू त्रिपुराच्या उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: Apr 21, 2026 | 01:12 PM

