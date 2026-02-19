Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bihar Crime: प्रेमात धोका दिल्याचा संशय; १६ वर्षीय प्रेयसीच्या घरात घुसला प्रियकर आणि…; बिहार हादरलं!

बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथे प्रेमप्रकरणातून 16 वर्षीय मुलीची प्रियकराने निर्घृण हत्या केली. घटनेनंतर आरोपी स्वतः पिस्तूलसह पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले. प्रेयसीने धोका दिल्याच्या संशयातून गुन्हा केल्याची कबुली दिली.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:50 AM
  • 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीची हत्या
  • आरोपी प्रियकराने स्वतः पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले
  • ‘प्रेमात धोका’ असे हत्येमागील कारण
बिहार: बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या १६ वर्षीय प्रेयसीची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेयसीने धोका दिल्यामुळे त्याने हे भयंकर कृत्य केल्याचे संशय आहे. ही घटना मंगळवारी मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील सकरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलगी 16 वर्षांची अल्पवयीन असून ती 9 वीत शिकत होती. तर आरोपी हा पीडितेच्या शेजारी राहत होता. रात्री उशिरा त्याने प्रेयसीच्या घरात घुसून तिची हत्या केली. घटनेच्या वेळी, तरुणीचे कुटुंबीय गाढ झोपेत होते आणि त्यांना याबाबत काहीच कळलं नाही. घरातील जिन्यावर पीडितेचा रक्तबंबाळ अवस्थेत मृतदेह आढळला. माहिती मिळताच, परिसरातील लोकसुद्धा घरात गोळा झाले. त्यानंतर, पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तो पोस्टमॉर्टमसाठी रुग्णालयात पाठवला.

प्रेयसीच्या हत्येनंतर पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण

गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हत्येनंतर आरोपी स्वत: हातात पिस्तूल घेऊन पोलीस ठाण्यात पोहोचला आणि आत्मसमर्पण केलं. आरोपीची चौकशी केली असता आपल्या प्रेयसीने प्रेमात धोका दिला आणि त्यामुळे तिची हत्या केल्याचं त्याने कबुल केलं. पोलिसांनी पीडितेचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला असून या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास सुरू असल्याची माहिती आहे.

बिहार येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. दहावीच्या परीक्षेत पोहोचायला १० मिनिट उशीर झाल्याने परीक्षा हुकली. विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून उडी मारून संपवले जीवन. ही घटना पाटण्यातील मसौढी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील महाराजचक गावातील आहे. मृत विद्याथीनीचे नाव कोमल कुमारी असे आहे.

विनवणी केली पण…

परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्यावर गेट बंद असल्याचं पाहून कोमलने गेट वाजवण्यास सुरुवात केली. कोमल वारंवार विनवणी करत होती, सर, प्लीज गेट उघडा, परीक्षा ९:३० वाजता सुरू होणार आहे. मला फक्त १० मिनिटे उशीर झाला आहे. अजून २० मिनिटं शिल्लक आहेत. माझ्या करिअरचा प्रश्न आहे. मात्र, तिचं कोणीही ऐकून घेतलं नाही. खूप प्रयत्न करूनही गेट न उघडल्याने ती निराश झाली.

