कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

जेवणाच्या ताटात जर मसालेदार चमचमीत भरीत असेल तर चार घास जास्त जातात. याशिवाय जेवणाची चव सुद्धा वाढते. पण नेहमीच वांग्याचं भरीत बनवून खाण्याऐवजी भोपळ्याचा वापर करून बनवलेले भरीत सुद्धा नक्की ट्राय करून पहा. भोपळ्यापासून बनवलेले भरीत भाकरी, पोळी किंवा वरण-भातासोबत अतिशय चविष्ट लागते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना भोपळ्याची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही या पद्धतीने मुलांना वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. भोपळ्यामध्ये जीवनसत्त्व अ, जीवनसत्त्व क, फायबर आणि अँटी ऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळण्यासाठी भोपळ्याचे भरीत किंवा भोपळ्याचा वापर करून बनवलेले विविध पदार्थ खावेत. भोपळा सहज पचन होतो. त्यामुळे पोटाच्या समस्या वाढू लागल्यास पचनास हलक्या असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया अस्सल पारंपरिक पद्धतीने भोपळ्याचे भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
मुलांच्या टिफिनसाठी बेस्ट पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चीज स्वीट कॉर्न सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी