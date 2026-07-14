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कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये भोपळ्याचे भरीत बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि गरमागरम भाकरीसोबत चव भारी लागते.

कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात जर मसालेदार चमचमीत भरीत असेल तर चार घास जास्त जातात. याशिवाय जेवणाची चव सुद्धा वाढते. पण नेहमीच वांग्याचं भरीत बनवून खाण्याऐवजी भोपळ्याचा वापर करून बनवलेले भरीत सुद्धा नक्की ट्राय करून पहा. भोपळ्यापासून बनवलेले भरीत भाकरी, पोळी किंवा वरण-भातासोबत अतिशय चविष्ट लागते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना भोपळ्याची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही या पद्धतीने मुलांना वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. भोपळ्यामध्ये जीवनसत्त्व अ, जीवनसत्त्व क, फायबर आणि अँटी ऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळण्यासाठी भोपळ्याचे भरीत किंवा भोपळ्याचा वापर करून बनवलेले विविध पदार्थ खावेत. भोपळा सहज पचन होतो. त्यामुळे पोटाच्या समस्या वाढू लागल्यास पचनास हलक्या असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया अस्सल पारंपरिक पद्धतीने भोपळ्याचे भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • लाल रंगाचा भोपळा
  • पाणी
  • दही
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • जिरं
  • कढीपत्ता
  • हळद
  • शेंगदाण्याचा कूट
  • कोथिंबीर
  • हिंग
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कृती:

  • भोपळ्याचे भरीत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भोपळ्याचे तुकडे करा आणि भोपळ्याच्या वरील साल काढून टाका.
  • कुकरच्या भांड्यात पाणी, भोपळ्याचे तुकडे आणि चवीनुसार मीठ घालून कुकरचे झाकण लावा आणि ५ ते ६ शिट्ट्या काढून घ्या.
  • शिजवलेला भोपळा थंड झाल्यानंतर मॅशरच्या मदतीने बारीक करून घ्या आणि टोपात काढा.
  • फोडणीच्या कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात हिंग, कढीपत्त्याची पाने, जिरं आणि बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची घाला आणि व्यवस्थित भाजून घ्या.
  • सगळ्यात शेवटी गॅस बंद करून त्यात हळद घाला आणि फोडणी हलकीशी थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • भोपळ्याच्या मिश्रणात दही आणि शेंगदाण्याचा कूट घालून मिक्स करा आणि त्यावर तयार केलेली फोडणी ओतून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवलेले लाल भोपळ्याचे भरीत.

Web Title: How to make red pumpkin bharta at home simple food recipe traditional maharashtrian recipe

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Published On: Jul 14, 2026 | 10:30 AM

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