७ वर्षांनंतर बॉलिवूडच्या ‘हिरो नंबर १’ची मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री; गोविंदाच्या नव्या सिनेमाची घोषणा

गोविंदाने सोमवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत आपल्या आगामी चित्रपटांची माहिती दिली. यावेळी त्याच्यासोबत ‘रूपा’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी अभिनेत्री राणी स्वर्णकर उपस्थित होती. या चित्रपटाची निर्मिती स्वतः गोविंदाच करत असून लवकरच चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात होणार आहे.
यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना गोविंदा म्हणाला, “मी पुन्हा चित्रपटांमध्ये काम करणार नाही, असे अनेकदा बोलले गेले. पण आता मी नव्या जोमाने सुरुवात करत आहे. प्रेक्षकांनी, विशेषतः तरुणांनी, याआधी कधीही पाहिला नसेल असा चित्रपट बनवण्याचा माझा प्रयत्न आहे. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांना स्वप्न साकार झाल्यासारखे वाटेल.”
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गोविंदाने पुढे सांगितले की, चित्रपटाचे चित्रीकरण लवकरच सुरू होईल आणि संपूर्ण स्टारकास्टसह पुन्हा पत्रकार परिषद घेतली जाईल. हा चित्रपट तरुण प्रेक्षकांना विशेष आवडेल आणि अनेक गोष्टींमागचे सत्य उलगडून दाखवेल, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केला.
चित्रपटाच्या कथानकाबाबत गोविंदाने कोणताही खुलासा केला नसला, तरी या सिनेमातून अनेक नवोदित कलाकारांना संधी मिळणार असल्याचे त्याने सांगितले. बॉलिवूडमध्ये नव्या प्रतिभावंतांना व्यासपीठ देण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.
दरम्यान, गोविंदाच्या पुनरागमनाची चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता असून, तब्बल सात वर्षांनंतर तो पुन्हा मोठ्या पडद्यावर झळकणार असल्याने त्याचे चाहते या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
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