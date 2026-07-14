मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

७ वर्षांनंतर बॉलिवूडच्या ‘हिरो नंबर १’ची मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री; गोविंदाच्या नव्या सिनेमाची घोषणा

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:13 AM IST
जाहिरात
सारांश

Govinda Comeback: बॉलिवूडचा 'हिरो नंबर १' पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर झळकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तब्बल सात वर्षांच्या विश्रांतीनंतर अभिनेता गोविंदाने आपल्या नव्या 'रूपा' चित्रपटाची घोषणा केली असून, या पुनरागमनामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
Govinda Comeback: ९० च्या दशकातील सुपरस्टार गोविंदा तब्बल सात वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आपल्या खास अभिनयशैली आणि कॉमिक टायमिंगमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा गोविंदा आता ‘रूपा’ या नव्या चित्रपटातून चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाची नुकतीच अधिकृत घोषणा करण्यात आली.

गोविंदाने सोमवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत आपल्या आगामी चित्रपटांची माहिती दिली. यावेळी त्याच्यासोबत ‘रूपा’ चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी अभिनेत्री राणी स्वर्णकर उपस्थित होती. या चित्रपटाची निर्मिती स्वतः गोविंदाच करत असून लवकरच चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात होणार आहे.

यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना गोविंदा म्हणाला, “मी पुन्हा चित्रपटांमध्ये काम करणार नाही, असे अनेकदा बोलले गेले. पण आता मी नव्या जोमाने सुरुवात करत आहे. प्रेक्षकांनी, विशेषतः तरुणांनी, याआधी कधीही पाहिला नसेल असा चित्रपट बनवण्याचा माझा प्रयत्न आहे. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांना स्वप्न साकार झाल्यासारखे वाटेल.”

केवळ भाषांतर नाही तर…; १४ भाषांमध्ये डब होणारी Heeramandi ठरली पहिली भारतीय सिरीज! ४३ देशांमध्ये ‘टॉप १०’ मध्ये स्थान

गोविंदाने पुढे सांगितले की, चित्रपटाचे चित्रीकरण लवकरच सुरू होईल आणि संपूर्ण स्टारकास्टसह पुन्हा पत्रकार परिषद घेतली जाईल. हा चित्रपट तरुण प्रेक्षकांना विशेष आवडेल आणि अनेक गोष्टींमागचे सत्य उलगडून दाखवेल, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केला.

चित्रपटाच्या कथानकाबाबत गोविंदाने कोणताही खुलासा केला नसला, तरी या सिनेमातून अनेक नवोदित कलाकारांना संधी मिळणार असल्याचे त्याने सांगितले. बॉलिवूडमध्ये नव्या प्रतिभावंतांना व्यासपीठ देण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान, गोविंदाच्या पुनरागमनाची चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता असून, तब्बल सात वर्षांनंतर तो पुन्हा मोठ्या पडद्यावर झळकणार असल्याने त्याचे चाहते या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Payal Rohatgi Exclusive Interview: ‘चांगली अभिनेत्री व्हायचं असेल तर…’, बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीने दिला ‘हा’ खास मंत्र

Web Title: After 7 years govinda makes a comeback bollywood hero no 1 returns with roopa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अयोध्येनंतर रणबीर कपूरची आणखी एक मोठी गुंतवणूक; पुण्यातील ‘या’ गावात खरेदी केली २५ एकर जमीन
1

अयोध्येनंतर रणबीर कपूरची आणखी एक मोठी गुंतवणूक; पुण्यातील ‘या’ गावात खरेदी केली २५ एकर जमीन

‘स्वप्नसुंदरी’साठी हटके प्रमोशन! ‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत चाहत्यांच्या लग्नात पोहोचले भूषण प्रधान-सायली पाटील
2

‘स्वप्नसुंदरी’साठी हटके प्रमोशन! ‘कॅन वी अटेंड युअर वेडिंग?’ म्हणत चाहत्यांच्या लग्नात पोहोचले भूषण प्रधान-सायली पाटील

Sam Neill Died: हॉलिवूडवर शोककळा! ‘Jurassic Park’ फेम Sam Neill यांचं निधन, कर्करोगाशी झुंज ठरली अपयशी
3

Sam Neill Died: हॉलिवूडवर शोककळा! ‘Jurassic Park’ फेम Sam Neill यांचं निधन, कर्करोगाशी झुंज ठरली अपयशी

Payal Rohatgi Exclusive Interview: ‘चांगली अभिनेत्री व्हायचं असेल तर…’, बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीने दिला ‘हा’ खास मंत्र
4

Payal Rohatgi Exclusive Interview: ‘चांगली अभिनेत्री व्हायचं असेल तर…’, बॉलिवूड अभिनेत्री पायल रोहतगीने दिला ‘हा’ खास मंत्र

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
७ वर्षांनंतर बॉलिवूडच्या ‘हिरो नंबर १’ची मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री; गोविंदाच्या नव्या सिनेमाची घोषणा

७ वर्षांनंतर बॉलिवूडच्या ‘हिरो नंबर १’ची मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री; गोविंदाच्या नव्या सिनेमाची घोषणा

Jul 14, 2026 | 10:13 AM
Pune Crime: भिंतीला भगदाड… गॅसकटरने लॉकर फोडला; पुण्यातील सराफी पेढीत लाखोंची धाडसी चोरी

Pune Crime: भिंतीला भगदाड… गॅसकटरने लॉकर फोडला; पुण्यातील सराफी पेढीत लाखोंची धाडसी चोरी

Jul 14, 2026 | 10:13 AM
Russia Ukraine War : युक्रेनची राजधानी पुन्हा रशियाच्या निशाण्यावर; बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरले कीव्ह

Russia Ukraine War : युक्रेनची राजधानी पुन्हा रशियाच्या निशाण्यावर; बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरले कीव्ह

Jul 14, 2026 | 10:11 AM
Tech Tips: पाऊस असो किंवा वादळी वारा.. हवामान खराब होण्यापूर्वीच मिळणार अलर्ट! फोनमध्ये आत्ताच ऑन करा ‘ही’ सेटिंग

Tech Tips: पाऊस असो किंवा वादळी वारा.. हवामान खराब होण्यापूर्वीच मिळणार अलर्ट! फोनमध्ये आत्ताच ऑन करा ‘ही’ सेटिंग

Jul 14, 2026 | 10:06 AM
Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…

Mumbai News : मुंबईतील ताज हाॅटेलला उडवण्याची धमकी नक्की कुणी दिली? दाऊद इब्राहिमशी जोडलं जातंय नाव…

Jul 14, 2026 | 10:05 AM
वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

वॅक्सिंग करायला भीती वाटते? मग तुरटीचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल हेअर रिमूव्हर, केस होतील गायब

Jul 14, 2026 | 09:50 AM
Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

Ulhasnagar Crime: धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

Jul 14, 2026 | 09:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा