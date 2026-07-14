BLO कामावरून शिक्षक संतप्त; ‘पूर्णवेळ कार्यमुक्त करा, FIRच्या धमक्या बंद करा’

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निवडणूक विभागाला परिपत्रकाची माहिती नाही?
शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाची माहिती निवडणूक विभागाला नाही का? असा प्रश्न विचारत जर माहिती नसेल तर दोन्ही विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. या विरोधाभासी सूचनांमुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रम व मानसिक तणाव निर्माण झाला असून शाळेचे काम आणि एसआयआरचे काम एकाच वेळी प्रभावीपणे करणे अत्यंत कठीण झाले असल्याचे शिक्षक सभेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
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सन्मानपूर्वक आणि सभ्य संवाद साधावा…
एकूणच परिस्थिती पाहता या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व शिक्षकांना तत्काळ शाळेच्या कामकाजातून कार्यमुक्त करून केवळ एसआयआर चे काम सोपवण्यात यावे, जेणेकरून सुरू असलेला संभ्रम व अनावश्यक वाद कायमचा संपुष्टात येईल. तसेच निवडणूक विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात की, त्यांनी शिक्षकांशी सन्मानपूर्वक व सभ्य भाषेत संवाद साधावा. भविष्यात कोणत्याही शिक्षकाशी अरेरावी अपमानास्पद भाषा किंवा एफआरआयची धमकी देण्याचे प्रकार घडू नयेत, अशी अपेक्षाही शिक्षक सभेने आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
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