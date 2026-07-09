PM Modi in Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीत ‘शिक्षण’ बनला मजबूत स्तंभ; आता बेंगळुरूनंतर ‘या’ शहरांमध्ये सुरू होणार कॅम्पस

PM Modi Australia Visit 2026: क्रिकेटच्या खेळपट्टीपासून ते हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्रातील मुत्सद्देगिरीपर्यंत, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे नाते आता केवळ पारंपरिक चौकटीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. बदलत्या जागतिक परिदृश्यात दोन्ही देशांनी आपली मैत्री एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी शिक्षण (Education) हे अत्यंत भक्कम साधन निवडले आहे. दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक भागीदारीत शिक्षण हा आता सर्वात टिकाऊ आणि मजबूत स्तंभ बनला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बदलत्या समीकरणांवर प्रकाश टाकला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर भर दिला की, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची खरी ताकद केवळ सरकारी धोरणे नसून, तिथे राहणारे भारतीय प्रवासी आणि दोन्ही देशांमधील दृढ होत चाललेला ‘नॉलेज पार्टनरशिप’ हा संबंध आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या घडीला १ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियामध्ये उच्च शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी केवळ तिथे शिक्षणच घेत नाहीत, तर दोन्ही महान देशांमध्ये एका ‘लिव्हिंग ब्रिज’सारखे काम करत आहेत, जे दोन्ही देशांची संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था यांना परस्परांशी जोडते.
ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील भागीदारीतील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक बदल म्हणजे ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांचे कॅम्पस (शाखा) भारतात सुरू करण्याचा निर्णय आहे.
गुजरात (गिफ्ट सिटी): येथील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये डीकिन युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वोलांगॉन्ग यांच्या आंतरराष्ट्रीय कॅम्पसची यशस्वी सुरुवात झाली आहे.
बेंगळुरू: येथे युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्सचा नवा कॅम्पस लवकरच सुरू होणार आहे.
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इतर मंजुरी: याशिवाय भारतात फ्लिंडर्स युनिव्हर्सिटी आणि व्हिक्टोरिया युनिव्हर्सिटीचे कॅम्पस सुरू करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे; तर वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखील विविध शैक्षणिक करारांद्वारे भारतात आपला विस्तार करत आहेत.
शिक्षणाचा नवा पॅटर्न: ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठे आता असे ड्युअल-डिग्री प्रोग्राम (Dual-Degree Programs) आणत आहेत, ज्यामध्ये विद्यार्थी आपले अर्धे शिक्षण भारतात आणि अर्धे शिक्षण ऑस्ट्रेलियात पूर्ण करू शकतील. याचा फायदा असा होईल की विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी दोन्ही देशांतील प्रतिष्ठित संस्थांमधून पदवी मिळवता येईल.
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तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा हा ताळमेळ आता केवळ क्लासरूममधील शिक्षणापुरता मर्यादित नसून त्याचा विस्तार संशोधन (Research) पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. आता ही भागीदारी हेल्थकेयर, ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग, क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी आणि स्पोर्ट्स (क्रीडा क्षेत्र) यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांपर्यंत विस्तारत आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या पदव्यांना (Degrees) परस्पर मान्यता दिल्यामुळे विद्यार्थी आणि मोठ्या कंपन्यांचा विश्वास वाढला आहे. आता ही परदेशी विद्यापीठे भारताच्या आर्थिक आणि नाविन्यपूर्ण इकोसिस्टमचा एक महत्त्वाचा भाग बनत आहेत, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना स्वदेशातच जागतिक दर्जाचे शिक्षण सहज उपलब्ध होत आहे.