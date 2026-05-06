Success Story : शेतकरी पुत्राची सीबीआयमध्ये भरारी! मोहित यादवची ही प्रेरणादायी गोष्ट वाचली का?

मोहित यादव हे उत्तरप्रदेशातील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहेत. जेथे वीज, इंटरनेट आणि चांगले शिक्षण यांसारख्या मुलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव होता. त्यांचे शालेय शिक्षण हरियाणातील एका शाळेत झाले आणि पदवीचे शिक्षण दिल्ली विद्यापीठाच्या कॉलेजमध्ये झाले आहे. याच काळात त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासाची तयारी सुरू केली.
परंतु, त्याच्या सरकारी नोकरीपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. त्याला २०२१ मध्ये शस्त्रक्रिया आणि २०२२ मध्ये किडनी स्टोनसारख्या समस्याचा सामना करावा लागला. आजरपणातही त्याने परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. जवळजवळ तीन वर्षाच्या कठोर परिश्रमानंतर त्यांना एसएसजी सीजीएल परीक्षेत यश मिळाले. त्यानंतर त्यांची आयकर अधिकारी (Income Tax Officer) पदासाठी निवड झाली. तरीही त्यांचा अभ्यास सुरूच होता.
आयकर अधिकारी बनल्यानंतरही त्याने सरकारी नोकरीची तयारी थांबवली नाही. त्याच्या अविरत तयारीने त्याला अधिक सक्षम बनवले. आपल्या कठोर परिश्रमाने २०२४ मध्ये एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि तो सीबीआयमध्ये (CBI) उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) बनला.
मोहित यादवने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, त्याने एसएससी सीपीओ (SSC CPO) परीक्षा दोनदा, यूपीएससी सीएपीएफ (UPSC CAPF) परीक्षा दोनदा आणि एसएससी सीजीएल (SSC CGL) परीक्षा दोनदा उत्तीर्ण केली आहे. तसेच, त्याने यूपीएससी सीडीएस (UPSC CDS) परीक्षा आठ वेळा, एएफसीएटी (AFCAT) परीक्षा चार वेळा आणि आयबीपीएस (IBPS) परीक्षा चार वेळा दिली आहे. मोहित यादवची कहाणी शिकवते की सातत्यपूर्ण प्रयत्न हे यशाची गुरुकिल्ली आहे.