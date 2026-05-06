Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mohit Yadav Cbi Success Story Ssc Cgl Farmer Son Journey Inspiring News

Success Story : शेतकरी पुत्राची सीबीआयमध्ये भरारी! मोहित यादवची ही प्रेरणादायी गोष्ट वाचली का?

Mohit Yadav CBI Success Story: आजारपण आणि कौटुंबिक अडचणींवर मात करत हरियाणाच्या मोहित यादवने सीबीआयमध्ये उपनिरीक्षक पद पटकावले. ८ वेळा विविध परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या या तरुणाचा प्रेरणादायी प्रवास.

Updated On: May 06, 2026 | 01:38 PM
Mohit Yadav CBI Success Story

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजधून पदवी उत्तीर्ण
  • आजरपणातही त्याने परीक्षेची तयारी सुरू
  • सीबीआयमध्ये (CBI) उपनिरीक्षकपदी निवड
Mohit Yadav CBI Success Story: शेतकरी पुत्राची सीबीआयमध्ये भरारी! मोहित यादवची ही प्रेरणादायी गोष्ट वाचली का?‘आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक अडचणीवर मात करून चिकाटीने प्रयत्न करणारी व्यक्तीच यश मिळवू शकते’ याचे उत्तम उदाहरण हरियाणातील महेंद्रगड जिल्ह्यातील नारनौल येथील मोहित यादव यांच्या यशोगाथेचे आहे. गावातील रस्त्यापासून ते देशातील सर्वात प्रतिष्ठित तपास संस्था असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मध्ये रूजू होण्यापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता.

दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजधून पदवी उत्तीर्ण

मोहित यादव हे उत्तरप्रदेशातील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहेत. जेथे वीज, इंटरनेट आणि चांगले शिक्षण यांसारख्या मुलभूत सुविधांचा तीव्र अभाव होता. त्यांचे शालेय शिक्षण हरियाणातील एका शाळेत झाले आणि पदवीचे शिक्षण दिल्ली विद्यापीठाच्या कॉलेजमध्ये झाले आहे. याच काळात त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासाची तयारी सुरू केली.

कामगारांच्या संघर्षाची ही कहाणी तुम्हाला माहिती आहे का?आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त २०२६ ; जाणून घ्या रंजक इतिहास..

आजरपणातही परीक्षेची तयारी सुरू

परंतु, त्याच्या सरकारी नोकरीपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. त्याला २०२१ मध्ये शस्त्रक्रिया आणि २०२२ मध्ये किडनी स्टोनसारख्या समस्याचा सामना करावा लागला. आजरपणातही त्याने परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. जवळजवळ तीन वर्षाच्या कठोर परिश्रमानंतर त्यांना एसएसजी सीजीएल परीक्षेत यश मिळाले. त्यानंतर त्यांची आयकर अधिकारी (Income Tax Officer) पदासाठी निवड झाली. तरीही त्यांचा अभ्यास सुरूच होता.

सीबीआयमध्ये (CBI) उपनिरीक्षकपदी निवड

आयकर अधिकारी बनल्यानंतरही त्याने सरकारी नोकरीची तयारी थांबवली नाही. त्याच्या अविरत तयारीने त्याला अधिक सक्षम बनवले. आपल्या कठोर परिश्रमाने २०२४ मध्ये एसएससी सीजीएल परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि तो सीबीआयमध्ये (CBI) उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) बनला.

१२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ! नेमका कोणाला आणि किती मिळणार लाभ?

मोहित यादवने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, त्याने एसएससी सीपीओ (SSC CPO) परीक्षा दोनदा, यूपीएससी सीएपीएफ (UPSC CAPF) परीक्षा दोनदा आणि एसएससी सीजीएल (SSC CGL) परीक्षा दोनदा उत्तीर्ण केली आहे. तसेच, त्याने यूपीएससी सीडीएस (UPSC CDS) परीक्षा आठ वेळा, एएफसीएटी (AFCAT) परीक्षा चार वेळा आणि आयबीपीएस (IBPS) परीक्षा चार वेळा दिली आहे. मोहित यादवची कहाणी शिकवते की सातत्यपूर्ण प्रयत्न हे यशाची गुरुकिल्ली आहे.

 

 

Web Title: Mohit yadav cbi success story ssc cgl farmer son journey inspiring news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..
1

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

आई-वडिलांचे छत्र हरपले, तरीही पहिल्याच प्रयत्नात IAS कसा झाला अनिमेष प्रधान?
2

आई-वडिलांचे छत्र हरपले, तरीही पहिल्याच प्रयत्नात IAS कसा झाला अनिमेष प्रधान?

First Woman IFS Officer : UPSC उत्तीर्ण होणारी पहिली भारतीय महिला कोण? पहा एका क्लिकवर…
3

First Woman IFS Officer : UPSC उत्तीर्ण होणारी पहिली भारतीय महिला कोण? पहा एका क्लिकवर…

inspiring story : टॅक्सी ड्रायव्हरच्या लेकींनी कोचिंगशिवाय कसं मिळवलं यश? सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल!
4

inspiring story : टॅक्सी ड्रायव्हरच्या लेकींनी कोचिंगशिवाय कसं मिळवलं यश? सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM