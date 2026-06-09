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मोठी बातमी! India Post GDS 4th Merit List जाहीर; एकूण २८,६३६ जागांमध्ये तुमची निवड झाली का? ‘या’ सोप्या ट्रिकने लगेच चेक करा

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:38 PM IST
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सारांश

India Post GDS 4th Merit List 2026: इंडिया पोस्टने ग्रामीण डाक सेवक भरतीची चौथी गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे. पीडीएफ डाऊनलोड करा आणि २३ जूनपूर्वी कागदपत्र पडताळणी पूर्ण करा.

GDS

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

India Post GDS 4th Merit List 2026: इंडिया पोस्टतर्फे एकूण २८,६३६ पदांसाठी ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भरतीची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून आतापर्यंत तीन गुणवत्ता याद्या (Merit Lists) जाहीर झाल्या आहेत. आता चौथी गुणवत्ता यादी देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्टने जीडीएस पदांच्या निवडीसाठी ही नवीन गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे. ज्या उमेदवारांनी या भरतीसाठी अर्ज केला आहे ते आता ऑनलाइन माध्यमातून गुणवत्ता यादीत आपले नाव पाहू शकतात. हे नाव पाहण्यासाठी उमेदवारांना पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करावी लागेल.या पीडीएफमध्ये तुमचे नाव आणि रोल नंबर असल्यास तुमची निवड झाली आहे हे निश्चित होते. या भरतीद्वारे २८,६३६ पदे भरली जाणार आहेत. या रिक्त पदांची विभागणी प्रवर्गानुसार केली जाणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया इंडिया पोस्टच्या पदांची मेरिट लिस्ट कशी व कुठून डाऊनलोड करायची.

 इंडिया पोस्ट जीडीएस चौथी गुणवत्ता यादी कशी डाउनलोड करावी?

1. सर्वात आधी इंडिया पोस्टच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे.

2. होमपेजवर  ‘India Post GDS 4th Merit 2026’ची लिंक दिसेल.

3. त्यावर क्लिक केल्यानंतर स्क्रीनवर पीडीएफ फाईल उघडेल.

4. ती पीडीएफ डाउनलोड किंवा त्याची प्रिंट आउट काढावी.

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आपले नाव कसे तपासावे?

इंडिया पोस्ट जीडीएस चौथ्या मेरिट लिस्टमध्ये तुमचे नाव आहे की नाही हे त्वरीत पाहण्यासाठी कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून पीडीएफ उघडा आणि Ctrl + F हे बटन दाबून सर्च किंवा फाइंड बॉक्समध्ये तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर किंवा नाव टाईप करा. जर यादीत तुमचा रोल नंबर असेल तर लगेच स्क्रीनवर हायलाइट होईल.

मेरिट लिस्टनंतर पुढे काय?

इंडिया पोस्टच्या या गुणवत्ता यादीत ज्या उमेदवरांचे नाव समाविष्ट आहे, त्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलवले जाईल. या चौथ्या यादीत नाव असलेल्या उमेदवारांना २३ जून २०२६पूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असून त्यांनी संबंधित डिव्हिजनमध्ये सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.

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Web Title: India post gds 4th merit list 2026 released how to check pdf marathi news

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Published On: Jun 09, 2026 | 01:37 PM

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