MHT CET PCB Result 2026 जाहीर; लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली, तुमचे स्कोअरकार्ड पाहण्यासाठी ‘या’ स्टेप्स फॉलो करा

MHT CET PCB Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट(CET Cell) सेलने फिजिक्स, केमिस्ट्री आ्णि बायोलॉजी ग्रुपसाठी(PCB) आयोजित केलेल्या एमएच सीईटी(MHT CET) 2026 चा निकाल जाहीर झाला आहे. या परीक्षेस लाखो उमेदवार बऱ्याच काळापासून आपल्या निकालाची वाट पाहत होते, जी प्रतीक्षा आता संपली आहे. उमेदवार आपले स्कोरकार्ड अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन लॉगिन तपशील भरून सहजपणे पाहू शकतात आणि डाउनलोड करू शकतात. या परीक्षेचे आयोजन हे मेडिकल, फार्मसी आणि इतर हेल्थ सायन्स कोर्सेसच्या प्रवेशासाठी केले जाते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच कॉन्सिलिंग (Counseling)आणि प्रवेश सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
1) सर्वात आधी अधिकृत वेबसाइट cetcell.mahacet.org वर जावे.
2) होमपेजवर ‘MHT CET 2026 PCB’निकालाची लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करावे.
3) आता विद्यार्थ्यानी आपला रोल नंबर आणि आवश्यक तपशील भरावा, त्यानंतर स्क्रिनवर निकाल दिसेल.
4) येथून तुम्ही स्कोअरकार्ड पाहू शकता. त्यांनी पीडीएफ(PDF) देखील डाउनलोड करू शकता.
5) भविष्यातील संदर्भासाठी तुम्ही त्याची पीडीएफ देखील डाउनलोड करू शकता.
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एमएचटी सीईटी 2026 पीसीबी निकाल पाहिल्यानंतर त्यात काही गोष्टी ज्यात नाव, विषय आणि मिळालेले गुण यांसह इतर महत्त्वाची माहिती नक्की तपासून घ्यावी.
एमएचटी सीईटी 2026 परीक्षा दोन टप्प्यांत आयोजित करण्यात आली होती.पहिल्या टप्प्यातील परीक्षा 21एप्रिल ते 26 एप्रिल दरम्यान पीसीबी ग्रुपच्या उमेदवारांसाठी घेण्यात आली होती. तर दुसऱ्या टप्प्यात 10 मे आणि 11 मे दरम्यान पीसीबीची परीक्षा पार पडली होती. सीईटी सेलने 30 मे 2026 रोजी पीसीबी ग्रुपसाठी अंतिम उत्तरतालिका (Final Answer Key) जाहीर केली होती. त्यानंतर आता निकाल घोषित करण्यात आला असून तो ऑनलाईन चेक करता येऊ शकतो.
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