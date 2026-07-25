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BOI Financial Results: बँक ऑफ इंडियाचा धमाका! Q1 मध्ये दमदार कामगिरी, पहिल्या तिमाहीत निव्वळ नफा 36% वाढून 3068 कोटींवर

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख 'बँक ऑफ इंडिया'ने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या पहिल्या तिमाहीत चमकदार कामगिरी नोंदवली आहे. बँकेचा निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर ३६.२३% ने वाढून ₹३,०६८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याच काळात बँकेचा जागतिक व्यवसाय १७.५५ लाख कोटी रुपयांवर गेला असून, ग्रॉस एनपीए २.९२% वरून घटून १.८१% वर आला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • बँक ऑफ इंडियाचा धमाका!
  • Q1 मध्ये दमदार कामगिरी
  • निव्वळ नफा 36% वाढून 3068 कोटींवर
BOI Financial Results: बँक ऑफ इंडियाने ३० जून २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा ३६.२३ टक्क्यांनी वाढून ३,०६८ कोटी रुपये झाला. ‘रिटर्न ऑन ॲसेट्स’ (मालमत्तेवरील परतावा) आणि ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ (भांडवलावरील परतावा) अनुक्रमे १.०१% आणि १६.१२% पर्यंत सुधारले. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत बँकेचा परिचालन नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) २५.९९ टक्क्यांच्या वाढीसह ५,०५१ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

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जागतिक व्यवसाय मिश्रणात वार्षिक आधारावर १६.५७% वाढ

बँकेच्या जागतिक व्यवसाय मिश्रणात (Global Business Mix) वार्षिक आधारावर १६.५७% वाढ झाली असून, ते जून २०२५ मधील ₹१५,०६,१४२ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१७,५५,६९९ कोटींवर पोहोचले आहे. जागतिक ठेवींमध्ये (Global Deposits) १४.९०% वाढ होऊन त्या जून २०२५ मधील ₹८,३३,६९८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹९,५७,९२४ कोटींवर पोहोचल्या आहेत. जागतिक कर्जांमध्ये (Global Advances) १८.६४% वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹६,७२,४४४ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹७,९७,७७५ कोटींवर पोहोचली आहेत. जून २०२६ मध्ये परदेशातील ठेवींमध्ये ७.७३% वाढ होऊन त्या ₹१,३२,९६१ कोटींवर, तर परदेशातील कर्जांमध्ये १५.६७% वाढ होऊन ती ₹१,२३,९४२ कोटींवर पोहोचली आहेत.

देशांतर्गत ठेवींमध्ये वार्षिक आधारावर १६.१५% वाढ

देशांतर्गत ठेवींमध्ये (Domestic Deposits) वार्षिक आधारावर १६.१५% वाढ होऊन त्या जून २०२५ मधील ₹७,१०,२७७ कोटीं वरून जून २०२६ मध्ये ₹८,२४,९६३ कोटींवर पोहोचल्या. देशांतर्गत ‘कासा’ (CASA) ठेवी जून २०२५ मधील ₹२,८१,८४६ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹३,०२,०८५ कोटींपर्यंत वाढल्या आणि ‘कासा’ प्रमाण (CASA ratio) ३६.६८% इतके राहिले. देशांतर्गत कर्जांमध्ये (Domestic Advances) वार्षिक आधारावर १९.२०% वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹५,६५,२९७ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹६,७३,८३३ कोटींवर पोहोचली.

RAM कर्जांमध्ये वार्षिक आधारावर १९.७५% ची वाढ

RAM कर्जांमध्ये (RAM Advances) वार्षिक आधारावर १९.७५% ची वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹३,२८,०४८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹३,९२,८३३ कोटींवर पोहोचली; जून २०२६ मध्ये देशांतर्गत एकूण कर्जांमध्ये (Gross Advances) यांचा वाटा ५८.३०% इतका होता. किरकोळ कर्जपुरवठ्यात (Retail Credit) वार्षिक २०.६०% वाढ होऊन तो जून २०२५ मधील ₹१,३७,७८२ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१,६६,१७० कोटींवर पोहोचला. MSME कर्जांमध्ये वार्षिक १९.३४% वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹९२,९०८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१,१०,८८१ कोटींवर पोहोचली. कृषी कर्जपुरवठ्यात वार्षिक १८.९२% वाढ होऊन तो जून २०२५ मधील ₹९७,३५८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१,१५,७८२ कोटींवर पोहोचला.

व्यवहारांच्या संख्येत वार्षिक आधारावर २२% वाढ

बँकेचे ‘ग्रॉस एनपीए’ (Gross NPA) 111 बेसिस पॉइंट्सने सुधारून जून 2025 मधील 2.92% वरून जून 2026 मध्ये 1.81% झाले. ‘नेट एनपीए’ (Net NPA) प्रमाण 24 बेसिस पॉइंट्सने सुधारून जून 2025 मधील 0.75% वरून जून 2026 मध्ये 0.51% झाले. बँकेच्या तिमाही ‘स्लिपेज रेशो’मध्ये (slippage ratio) वार्षिक आधारावर ९ बीपीएसची सुधारणा होऊन तो ०.२४% झाला. बँकेचा ‘क्रेडिट कॉस्ट’ (Credit Cost) आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील ०.१७ वरून आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ०.१५ पर्यंत सुधारला. ३० जून २०२६ रोजी बँकेचे ‘कॅपिटल ॲडेक्वसी रेशो’ (CRAR) १८.६९% इतके आहे. बँकेच्या एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत वार्षिक आधारावर २२% वाढ झाली; ही संख्या जून २०२५ मधील १.७० अब्जवरून जून २०२६ मध्ये २.०८ अब्ज झाली.

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Web Title: Bank of india q1 fy27 results net profit jumps 36 percent to 3068 crore marathi

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Published On: Jul 25, 2026 | 04:08 PM

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