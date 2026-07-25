BOI Financial Results: बँक ऑफ इंडियाचा धमाका! Q1 मध्ये दमदार कामगिरी, पहिल्या तिमाहीत निव्वळ नफा 36% वाढून 3068 कोटींवर

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बँकेच्या जागतिक व्यवसाय मिश्रणात (Global Business Mix) वार्षिक आधारावर १६.५७% वाढ झाली असून, ते जून २०२५ मधील ₹१५,०६,१४२ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१७,५५,६९९ कोटींवर पोहोचले आहे. जागतिक ठेवींमध्ये (Global Deposits) १४.९०% वाढ होऊन त्या जून २०२५ मधील ₹८,३३,६९८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹९,५७,९२४ कोटींवर पोहोचल्या आहेत. जागतिक कर्जांमध्ये (Global Advances) १८.६४% वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹६,७२,४४४ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹७,९७,७७५ कोटींवर पोहोचली आहेत. जून २०२६ मध्ये परदेशातील ठेवींमध्ये ७.७३% वाढ होऊन त्या ₹१,३२,९६१ कोटींवर, तर परदेशातील कर्जांमध्ये १५.६७% वाढ होऊन ती ₹१,२३,९४२ कोटींवर पोहोचली आहेत.
देशांतर्गत ठेवींमध्ये (Domestic Deposits) वार्षिक आधारावर १६.१५% वाढ होऊन त्या जून २०२५ मधील ₹७,१०,२७७ कोटीं वरून जून २०२६ मध्ये ₹८,२४,९६३ कोटींवर पोहोचल्या. देशांतर्गत ‘कासा’ (CASA) ठेवी जून २०२५ मधील ₹२,८१,८४६ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹३,०२,०८५ कोटींपर्यंत वाढल्या आणि ‘कासा’ प्रमाण (CASA ratio) ३६.६८% इतके राहिले. देशांतर्गत कर्जांमध्ये (Domestic Advances) वार्षिक आधारावर १९.२०% वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹५,६५,२९७ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹६,७३,८३३ कोटींवर पोहोचली.
RAM कर्जांमध्ये (RAM Advances) वार्षिक आधारावर १९.७५% ची वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹३,२८,०४८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹३,९२,८३३ कोटींवर पोहोचली; जून २०२६ मध्ये देशांतर्गत एकूण कर्जांमध्ये (Gross Advances) यांचा वाटा ५८.३०% इतका होता. किरकोळ कर्जपुरवठ्यात (Retail Credit) वार्षिक २०.६०% वाढ होऊन तो जून २०२५ मधील ₹१,३७,७८२ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१,६६,१७० कोटींवर पोहोचला. MSME कर्जांमध्ये वार्षिक १९.३४% वाढ होऊन ती जून २०२५ मधील ₹९२,९०८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१,१०,८८१ कोटींवर पोहोचली. कृषी कर्जपुरवठ्यात वार्षिक १८.९२% वाढ होऊन तो जून २०२५ मधील ₹९७,३५८ कोटींवरून जून २०२६ मध्ये ₹१,१५,७८२ कोटींवर पोहोचला.
बँकेचे ‘ग्रॉस एनपीए’ (Gross NPA) 111 बेसिस पॉइंट्सने सुधारून जून 2025 मधील 2.92% वरून जून 2026 मध्ये 1.81% झाले. ‘नेट एनपीए’ (Net NPA) प्रमाण 24 बेसिस पॉइंट्सने सुधारून जून 2025 मधील 0.75% वरून जून 2026 मध्ये 0.51% झाले. बँकेच्या तिमाही ‘स्लिपेज रेशो’मध्ये (slippage ratio) वार्षिक आधारावर ९ बीपीएसची सुधारणा होऊन तो ०.२४% झाला. बँकेचा ‘क्रेडिट कॉस्ट’ (Credit Cost) आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील ०.१७ वरून आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ०.१५ पर्यंत सुधारला. ३० जून २०२६ रोजी बँकेचे ‘कॅपिटल ॲडेक्वसी रेशो’ (CRAR) १८.६९% इतके आहे. बँकेच्या एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत वार्षिक आधारावर २२% वाढ झाली; ही संख्या जून २०२५ मधील १.७० अब्जवरून जून २०२६ मध्ये २.०८ अब्ज झाली.
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