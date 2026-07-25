GulfCrisis: जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामको धोक्यात ,सौदी , जिजान ,यानबूवर हुतींचे हल्ले

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दरम्यान, सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने येमेनच्या होदेदाह येथील हुथी बंडखोरांच्या लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केले. यापूर्वी, हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रात सौदीशी संलग्न जहाजांना लक्ष्य केले होते. दोन सौदी टँकर्सवर हल्ला झाला, ज्याच्या प्रत्युत्तरात हे हल्ले करण्यात आले. सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे प्रवक्ते मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की यांनी ‘एक्स’वर याला दुजोरा दिला. या आठवड्यात सोमवारी, हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रात सौदी अरेबियाविरुद्ध नाकेबंदी लादणार असल्याचे म्हटले होते. यानंतर, सौदी अरेबियाने तीव्र प्रत्युत्तराचा इशारा दिला होता.
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शनिवारी, नागरी संरक्षण विभागाने राष्ट्रीय आपत्कालीन पूर्वसूचना प्रणाली अंतर्गत नागरिक आणि स्थलांतरितांसाठी सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. विभागाने म्हटले आहे की, जर कोणाला त्यांच्या मोबाईल फोनवर चेतावणी संदेश मिळाला, तर त्यांनी शांत राहावे आणि अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करावे. लोकांना तात्काळ खिडक्यांपासून दूर असलेल्या सुरक्षित इमारतीत किंवा खोलीत जाण्याचा आणि धोका अधिकृतपणे संपल्याचे घोषित होईपर्यंत तिथेच थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याला नागरिकांचा घाबरून न जाता योग्य प्रतिसाद मिळावा हि सरकारची अपेक्षा आहे .
अधिकाऱ्यांनी लोकांना त्यांची घरे किंवा इमारती सोडून बाहेर न पडण्याचे आणि मोकळ्या जागा, खिडक्या, काच, बाल्कनी आणि छतांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. जर कोणी बाहेर असेल, तर त्यांना जवळच्या इमारतीत आश्रय घेण्याचा किंवा मजबूत अडथळ्यामागे सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. चालकांना चेतावणी मिळाल्यावर पूल आणि उंच इमारतींपासून दूर, रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित ठिकाणी आपली वाहने थांबवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विभागाने लोकांना केवळ सरकारी आणि अधिकृत माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.