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Donald Trump: मी गेल्यानंतर तुमचे काय होईल? ट्रम्प यांनी घातली ‘2028’ ची टोपी, व्हाईट हाऊस पत्रकार परिषदेत पत्रकारांवर बोचरी टीका

Updated On: Jul 25, 2026 | 04:20 PM IST
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सारांश

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनरमध्ये माध्यमांवर टीका केली आणि 'ट्रम्प २०२८' लिहिलेली टोपी घालून चौथ्यांदा निवडणूक लढवणार असल्याचे गंमतीने सुचवले.

donald trump wears 2028 hat jokes fourth term white house correspondents dinner

"मी चौथ्या टर्मसाठी निवडणूक लढवेन," असे २०२८ ची टोपी घालून ट्रम्प म्हणाले आणि त्यांनी पत्रकारांनाही लक्ष्य केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ‘ट्रम्प २०२८’ टोपी आणि चौथ्या टर्मचा दावा
  • प्रसारमाध्यमे व राजकीय विरोधकांवर टीका
  • सुरक्षा संकटानंतरचा कार्यक्रम व पुरस्कार

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी वॉशिंग्टनमधील मानाच्या ‘व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स असोसिएशन’च्या (WHCA) वार्षिक स्नेहभोजन सोहळ्यात आपल्या नेहमीच्या आक्रमक आणि उपरोधिक शैलीत एक भाषण देऊन राजकीय आणि माध्यम वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या सोहळ्यात ट्रम्प यांनी मंचावर येताना चक्क ‘ट्रम्प २०२८’ (Trump 2028) असे छापलेली लाल टोपी परिधान केली होती. लाल रंगाची ही टोपी परिधान करत त्यांनी थेट पत्रकारांकडे पाहत जाहीर केले की, ते अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक चौथ्यांदा लढवण्याचा विचार करत आहेत. अर्थात, अमेरिकन संविधानाच्या नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीला दोन टर्मपेक्षा जास्त काळ अध्यक्षपद भूषवता येत नाही. तरीही ट्रम्प यांच्या या उपरोधिक विधानाने आणि टोपीने संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले.

लगभग तासभर चाललेल्या या प्रदीर्घ भाषणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन मीडिया, राजकीय विरोधक आणि वृत्तवाहिन्यांच्या व्यवसायावर कडाडून टीका केली. मंचावरून बोलताना ट्रम्प म्हणाले, “आज रात्री, मी केवळ अमेरिकन माध्यमांना विनाश आणि नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी चौथ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचा माझा संकल्प जाहीर करत आहे.” ट्रम्प यांनी उपरोधाने सांगितले की, जेव्हा ते अध्यक्षपदावरून पायउतार होतील, तेव्हा अमेरिकन माध्यमांसमोर अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. लोकांचा इतर सामान्य बातम्यांमधील रस संपेल, वृत्तवाहिन्यांचे टीआरपी रेटिंग कोसळेल आणि मीडियाचे सध्याचे व्यावसायिक मॉडेल पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असा दावा ट्रम्प यांनी अत्यंत थेट शब्दांत केला.

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माध्यमांच्या अस्तित्वावर प्रश्न अन् संविधानाची मर्यादा

अमेरिकेच्या संविधानातील २२ व्या दुरुस्तीनुसार (22nd Amendment) कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाला दोनपेक्षा जास्त वेळा निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. ट्रम्प यांनी २०१६ च्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता, तर २०२० च्या निवडणुकीनंतर २०२४ मध्ये पुन्हा सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे घटनात्मकरित्या २०२८ ची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी बंद आहे. मात्र, या कायदेशीर अडथळ्याची जाणीव असूनही ट्रम्प यांनी उपस्थितांना मिश्किलपणे टोमणा मारला. “मी आधीच तीन वेळा निवडणूक जिंकलो आहे आणि आता मी चौथ्यांदा हेच करणार आहे. मी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यात खूप तरबेज झालो आहे,” असे विधान करत त्यांनी सभागृहात हशा आणि चर्चा घडवून आणली. ट्रम्प यांच्या मते, माध्यम विश्वाला जीवंत ठेवण्यासाठी आणि लोकांचा बातम्यांमधील रस टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांचे राजकारणात असणे अनिवार्य आहे.

credit – social media and Twitter

या कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी देखील तितकीच नाट्यमय आणि ऐतिहासिक होती. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल महिन्यात पार पडणाऱ्या मूळ स्नेहभोजन कार्यक्रमादरम्यान एका बंदूकधाऱ्याने सोहळ्याच्या ठिकाणी गोळीबार करण्याचा कट रचला होता, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण कार्यक्रम तात्काळ रद्द केला होता. त्या घटनेनंतर प्रचंड सुरक्षा व्यवस्थेत हा सोहळा नव्याने आयोजित करण्यात आला. व्हाईट हाऊस कॉरेस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या निवर्तमान अध्यक्षा वेइजिया जियांग (Weijia Jiang) यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात या हिंसक हल्ल्याचा उल्लेख केला. “त्या दुर्दैवी हल्ल्याने आपल्या सर्वांच्या धैर्याची कसोटी घेतली, परंतु आपण मागे हटलो नाही. स्वतंत्र पत्रकारिता आणि घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी पत्रकारांनी न घाबरता लढा दिलाच पाहिजे,” असे जियांग यांनी ठामपणे सांगितले.

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टीकाकारांचा सन्मान आणि जेफ्री एपस्टाईन वृत्तांत

वार्षिक स्नेहभोजन सोहळ्याचे आणखी एक मुख्य आकर्षण म्हणजे पत्रकारितेतील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल दिले जाणारे पुरस्कार. विशेष म्हणजे, ज्या पत्रकारांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या कारभारावर कठोर टीका केली होती, त्यांनाही ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत मंचावर सन्मानित करण्यात आले. ट्रम्प-जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणाशी संबंधित सनसनाटी आणि शोधपत्रकारिता करणाऱ्या ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या (Wall Street Journal) शोध पत्रकार चमूला या सोहळ्यात मानाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याशिवाय सीएनएन (CNN) आणि इतर प्रमुख वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांनाही व्हाईट हाऊसमधील घडामोडींच्या सखोल वार्तांकनासाठी गौरवण्यात आले.

भाषणाच्या उत्तरार्धात ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीनुसार काही प्रमुख पत्रकारांवर वैयक्तिक टोमणे मारणे चालू ठेवले असले, तरी त्यांनी लोकशाहीत माध्यम स्वातंत्र्याचे महत्त्व मान्य केले. “पत्रकार कठीण प्रश्न विचारतात आणि कधीकधी आमच्यावर कठोर टीका करतात, पण ते त्यांचे काम करत असतात,” असे सांगत ट्रम्प यांनी सोहळ्याच्या शेवटी पत्रकारांच्या मेहनतीचे औपचारिक कौतुकही केले. एकूणच, राजकीय टोलेबाजी, ‘२०२८’ च्या टोपीचे प्रदर्शन आणि पत्रकारांशी झालेली खडाजंगी यांमुळे हा स्नेहभोजन सोहळा जागतिक माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

Web Title: Donald trump wears 2028 hat jokes fourth term white house correspondents dinner

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Published On: Jul 25, 2026 | 04:20 PM

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