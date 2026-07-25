Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest: “47 दिवस कुठे होतात?” पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर दिया मिर्झाचा थेट सवाल

Dia Mirza Questions PM Modi : देशभरात NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अजूनही सुरू आहे. अनेक शहरांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरले असून पारदर्शक चौकशी आणि न्यायाची मागणी करत आहेत. या आंदोलनाला विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी पाठिंबा दिला आहे. बॉलिवूडमधील काही कलाकारांनीही विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आवाज उठवला आहे. अशात अभिनेत्री दिया मिर्झाने केलेली सोशल मीडिया पोस्ट सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
दियाने तिच्या पोस्टमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तिच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि त्यांच्यावर आलेले मानसिक संकट. मात्र अधिकृत प्रतिक्रियांमध्ये त्या वेदनेचा उल्लेख फारसा दिसला नाही, असे तिने नमूद केले.
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दिया पोस्टमध्ये लिहिते की, ज्या पालकांनी आपली मुले गमावली आहेत, जी मुले मरण पावली आहेत, आपल्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जी अफाट जिद्द दिसून आली आहे, आणि सोनमजी व ज्या विद्यार्थ्यांनी कित्येक आठवडे उपोषण केले त्यांच्याबद्दल कोणाबद्दलही तुमच्याकडून सहानुभूतीचा एक शब्दही उमटला नाही.
हे करणे इतके कठीण आहे का, सर? काहीतरी बोलायला तुम्हाला ४७ दिवस लागले. आणि आता जेव्हा तुम्ही बोलला आहात, तेव्हा तुम्ही काहीच अर्थपूर्ण बोलला नाही आहात. अशी कोणतीही गोष्ट तुम्ही बोलला नाही, ज्यामुळे दुभंगलेली लाखो मने सावरू शकतील किंवा त्यांना दिलासा मिळेल. (Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest:)
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दिया मिर्झाच्या एका सोशल मीडिया पोस्टने या चर्चेला आणखी वेग दिला आहे. तिच्या मताशी सर्वजण सहमत असतीलच असे नाही, पण विद्यार्थ्यांच्या भावना, त्यांचा संघर्ष आणि या प्रकरणावर जबाबदार पातळीवर संवाद होण्याची गरज या मुद्द्यांकडे तिने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे तिची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.